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FIA F2 / Jeddah Yarış raporu

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Lawson kazandı, Vips son metrelerde ikinci oldu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk Formula 2 yarışında zafer Liam Lawson'ın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Lawson kazandı, Vips son metrelerde ikinci oldu
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Cem Bölükbaşı katılamadı. Cem, cuma günkü kazada beyin sarsıntısı geçirmişti ve hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağını açıkladı.

Bugünkü ilk yarışa Dennis Hauger ilk sıradan başlarken, startta yanında Jake Hughes vardı. Hauger iyi bir startla yerini korurken, Hughes çok kötü kalktı ve ilk üçün dışına düştü.

İlk virajların ardından Hauger, Calan Williams ve Ayumu Iwasa sıralaması oluştu. Fakat ilk tur bitmeden Hughes, üçüncülüğü Iwasa'dan almayı başardı.

Bu hamleden birkaç dakika sonra Van Amersfoort Racing sürücüsü Amaury Cordeel aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak güvenlik aracına neden oldu.

Altıncı turda yarış tekrar başlamak üzereydi fakat sürücüler tam yarışa başlamak üzereyken Jack Doohan, Logan Sargeant'a arkadan çarptı ve iki araçta da büyük hasar oluştu. Bu olayın ardından her iki pilot da yarışa veda etti fakat neyse ki durumları iyiydi.

Bu olayın ardından piste güvenlik aracı girdi ve ekranlara güvenlik aracının pit yolundan geçeceği bilgisi yansıdı. Lider Hauger pit yoluna yönelirken, bir anda pit yolunun kapandığı bilgisi ekranlara geldi.

Pite giren tek isim Hauger'di ve yarışa 12. sırada döndü. İlginç şekilde pit yolu kapalı olmasına rağmen pite girdiği gerekçesiyle kendisine 10 saniye dur kalk cezası verildi.

Bu, yarış liderliğinin Williams'a geçtiği anlamına gelirken, Hughes ikinciliğe ve Lawson üçüncülüğe çıktı.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış bitime 8 tur kala tekrar başladı ve yarış başlar başlamaz Hughes, Williams'ı geçerek liderliği almayı başardı. Lawson da fırsattan faydalanarak ikinciliği aldı.

Lawson, son bölümde Hughes'a göre daha fazla tempoya sahipti. Bitime üç tur kala Van Amersfoort Racing sürücüsünü geçen Lawson, yarışın yeni lideri oldu.

Bu ataktan saniyeler sonra Marcus Armstrong spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Son turda yarış tekrar başladı ve Lawson hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull destekli genç sürücü, böylelikle bu yılki ilk galibiyetini almış oldu.

Hughes iyi götürdüğü yarışın son bölümünde Juri Vips'in baskısı altındaydı. Vips, son sektörde rakibini iyice sıkıştırdı ve son virajdan çok daha iyi bir ivmeyle çıktı. İkili start finiş düzlüğünü hemen hemen aynı anda geçtiler ve ikincilik sadece 0.058 saniye farkla Vips'in oldu.

Böylelikle Hughes, yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Felipe Drugovich iyi bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta dördüncü olurken, Williams beşinci, Richard Verschoor altıncı ve Iwasa yedinci oldu.

İlk onu Ralph Boschung, Jehan Daruvala ve Marino Sato tamamladı.

Hauger, ceza sonrası ancak 17. olurken, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 12. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 20 -    
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 20 3.100 3.100 3.100
3 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 20 3.200 3.200 0.100
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 20 4.800 4.800 1.600
5 Australia Calan Williams Italy Trident 20 6.200 6.200 1.400
6 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 20 12.100 12.100 5.900
7 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 20 13.500 13.500 1.400
8 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 20 14.400 14.400 0.900
9 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 20 15.200 15.200 0.800
10 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 20 16.000 16.000 0.800
11 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 20 17.300 17.300 1.300
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 17.400 17.400 0.100
13 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 20 18.700 18.700 1.300
14 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 20.200 20.200 1.500
15 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 20.500 20.500 0.300
16 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 20 25.400 25.400 4.900
17 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 51.400 51.400 26.000
  New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 17 3 laps    
  United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 5 15 laps    
  Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 5 15 laps    
  Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1 19 laps    
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