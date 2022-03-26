F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışı Lawson kazandı, Vips son metrelerde ikinci oldu

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışa temsilcimiz Cem Bölükbaşı katılamadı. Cem, cuma günkü kazada beyin sarsıntısı geçirmişti ve hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağını açıkladı.

Bugünkü ilk yarışa Dennis Hauger ilk sıradan başlarken, startta yanında Jake Hughes vardı. Hauger iyi bir startla yerini korurken, Hughes çok kötü kalktı ve ilk üçün dışına düştü.

İlk virajların ardından Hauger, Calan Williams ve Ayumu Iwasa sıralaması oluştu. Fakat ilk tur bitmeden Hughes, üçüncülüğü Iwasa'dan almayı başardı.

Bu hamleden birkaç dakika sonra Van Amersfoort Racing sürücüsü Amaury Cordeel aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak güvenlik aracına neden oldu.

Altıncı turda yarış tekrar başlamak üzereydi fakat sürücüler tam yarışa başlamak üzereyken Jack Doohan, Logan Sargeant'a arkadan çarptı ve iki araçta da büyük hasar oluştu. Bu olayın ardından her iki pilot da yarışa veda etti fakat neyse ki durumları iyiydi.

Bu olayın ardından piste güvenlik aracı girdi ve ekranlara güvenlik aracının pit yolundan geçeceği bilgisi yansıdı. Lider Hauger pit yoluna yönelirken, bir anda pit yolunun kapandığı bilgisi ekranlara geldi.

Pite giren tek isim Hauger'di ve yarışa 12. sırada döndü. İlginç şekilde pit yolu kapalı olmasına rağmen pite girdiği gerekçesiyle kendisine 10 saniye dur kalk cezası verildi.

Bu, yarış liderliğinin Williams'a geçtiği anlamına gelirken, Hughes ikinciliğe ve Lawson üçüncülüğe çıktı.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış bitime 8 tur kala tekrar başladı ve yarış başlar başlamaz Hughes, Williams'ı geçerek liderliği almayı başardı. Lawson da fırsattan faydalanarak ikinciliği aldı.

Lawson, son bölümde Hughes'a göre daha fazla tempoya sahipti. Bitime üç tur kala Van Amersfoort Racing sürücüsünü geçen Lawson, yarışın yeni lideri oldu.

Bu ataktan saniyeler sonra Marcus Armstrong spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Son turda yarış tekrar başladı ve Lawson hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull destekli genç sürücü, böylelikle bu yılki ilk galibiyetini almış oldu.

Hughes iyi götürdüğü yarışın son bölümünde Juri Vips'in baskısı altındaydı. Vips, son sektörde rakibini iyice sıkıştırdı ve son virajdan çok daha iyi bir ivmeyle çıktı. İkili start finiş düzlüğünü hemen hemen aynı anda geçtiler ve ikincilik sadece 0.058 saniye farkla Vips'in oldu.

Böylelikle Hughes, yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Felipe Drugovich iyi bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta dördüncü olurken, Williams beşinci, Richard Verschoor altıncı ve Iwasa yedinci oldu.

İlk onu Ralph Boschung, Jehan Daruvala ve Marino Sato tamamladı.

Hauger, ceza sonrası ancak 17. olurken, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 12. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: