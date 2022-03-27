F2 Suudi Arabistan: Drugovich bir yıl aradan sonra kazandı!

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, startta yanında Richard Verschoor vardı. İkinci çizgiyi ise Marcus Armstrong ve Ralph Boschung tamamlıyordu.

Sürücüler formasyon turunun ardından gride geldiler ve pozisyonlarına yerleştiler. Ancak yarış direktörü, bir formasyon turu daha atılmasını istedi.

İkinci formasyon turunun ardından yarış sorunsuz şekilde başladı ve Drugovich yerini korudu. İlk üçte değişiklik olmazken, Liam Lawson güzel bir ilk turla dördüncülüğü aldı. Red Bull'un genç yeteneği kısa bir süre sonra Armstrong'u da geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Ön bölümde çok fazla hareketlilik yoktu. Sadece tempo kaybeden Boschung, pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için 5 sn zaman cezası aldı.

Yedinci turda Theo Pourchaire yavaşlayan aracıyla pite döndü ve yarışı bıraktı. Birkaç tur sonra pit stoplar başlarken, Lawson pit stopta yaşanan hata ve sol ön lastiğin yerine takılamaması sonrası aracını pit yolu sonuna çekip, yarışa veda etti. Şampiyona lideri, büyük hayal kırıklığı yaşıyordu.

İlk beş isim, pit stop yapmaması seçtiler ve güvenlik aracı umdular. Drugovich ise pit stop yapan isimler arasında başı çekti.

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın lideri Dennis Hauger, bitime beş tur kalaya kadar pite girmedi ve artık lastikleri bittiği için bir noktada pite girmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de liderlik, pite girmeyen bir başka isim olan Jack Doohan'a geçti. Fakat o da çok geçmeden pite girdi.

Pit stopların tamamlanmasıyla Drugovich, yarışın liderliğini geri almış oldu. Verschoor pit stoplar sonrası ikinciliğini korurken, Jehan Daruvala ise üçüncülüğe çıktı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve galibiyet Brezilyalı pilota gitti.

Serideki son galibiyetini 2020 yılında alan Drugovich, böylelikle bir yıl sonra ilk galibiyetini kazandı.

Verschoor damalı bayrağı ikinci sırada görüp podyuma çıkarken, üçüncü olan Daruvala bu yılki ikinci podyumunu yakaladı.

İlk yarıştan diskalifiye edilen Jake Hughes, dördüncü olarak hafta sonunu iyi bir noktada tamamladı. İlk beşi ise Armstrong tamamladı.

Hauger, uzun ilk bölümün ardından güzel bir yükselişle altıncı olurken, Ayumu Iwasa yedinci, Roy Nissany sekizinci ve Doohan dokuzuncu oldu.

Hafta sonunun son puanı 10. olan Juri Vips'e gitti.

Cem Bölükbaşı, cuma antrenmanlarındaki kazası sonrası hafta sonundan çekilmişti. Yarışta Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 11. oldu.

Formula 2'de sezonun bir sonraki yarışı 23-24 Nisan'da Imola'da yapılacak.

Yarış sonucu: