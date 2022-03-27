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FIA F2 / Jeddah Yarış raporu

F2 Suudi Arabistan: Drugovich bir yıl aradan sonra kazandı!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Suudi Arabistan: Drugovich bir yıl aradan sonra kazandı!
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, startta yanında Richard Verschoor vardı. İkinci çizgiyi ise Marcus Armstrong ve Ralph Boschung tamamlıyordu.

Sürücüler formasyon turunun ardından gride geldiler ve pozisyonlarına yerleştiler. Ancak yarış direktörü, bir formasyon turu daha atılmasını istedi.

İkinci formasyon turunun ardından yarış sorunsuz şekilde başladı ve Drugovich yerini korudu. İlk üçte değişiklik olmazken, Liam Lawson güzel bir ilk turla dördüncülüğü aldı. Red Bull'un genç yeteneği kısa bir süre sonra Armstrong'u da geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Ön bölümde çok fazla hareketlilik yoktu. Sadece tempo kaybeden Boschung, pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için 5 sn zaman cezası aldı.

Yedinci turda Theo Pourchaire yavaşlayan aracıyla pite döndü ve yarışı bıraktı. Birkaç tur sonra pit stoplar başlarken, Lawson pit stopta yaşanan hata ve sol ön lastiğin yerine takılamaması sonrası aracını pit yolu sonuna çekip, yarışa veda etti. Şampiyona lideri, büyük hayal kırıklığı yaşıyordu.

İlk beş isim, pit stop yapmaması seçtiler ve güvenlik aracı umdular. Drugovich ise pit stop yapan isimler arasında başı çekti.

Dennis Hauger, Prema Racing

Dennis Hauger, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın lideri Dennis Hauger, bitime beş tur kalaya kadar pite girmedi ve artık lastikleri bittiği için bir noktada pite girmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de liderlik, pite girmeyen bir başka isim olan Jack Doohan'a geçti. Fakat o da çok geçmeden pite girdi.

Pit stopların tamamlanmasıyla Drugovich, yarışın liderliğini geri almış oldu. Verschoor pit stoplar sonrası ikinciliğini korurken, Jehan Daruvala ise üçüncülüğe çıktı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve galibiyet Brezilyalı pilota gitti.

Serideki son galibiyetini 2020 yılında alan Drugovich, böylelikle bir yıl sonra ilk galibiyetini kazandı.

Verschoor damalı bayrağı ikinci sırada görüp podyuma çıkarken, üçüncü olan Daruvala bu yılki ikinci podyumunu yakaladı.

İlk yarıştan diskalifiye edilen Jake Hughes, dördüncü olarak hafta sonunu iyi bir noktada tamamladı. İlk beşi ise Armstrong tamamladı.

Hauger, uzun ilk bölümün ardından güzel bir yükselişle altıncı olurken, Ayumu Iwasa yedinci, Roy Nissany sekizinci ve Doohan dokuzuncu oldu.

Hafta sonunun son puanı 10. olan Juri Vips'e gitti.

Cem Bölükbaşı, cuma antrenmanlarındaki kazası sonrası hafta sonundan çekilmişti. Yarışta Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 11. oldu.

Formula 2'de sezonun bir sonraki yarışı 23-24 Nisan'da Imola'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 27 -    
2 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 27 2.300 2.300 2.300
3 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 27 15.300 15.300 13.000
4 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 27 19.100 19.100 3.800
5 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 27 20.500 20.500 1.400
6 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 27 21.000 21.000 0.500
7 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 27 27.100 27.100 6.100
8 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 27 28.400 28.400 1.300
9 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 27 28.800 28.800 0.400
10 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 27 32.100 32.100 3.300
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 27 32.600 32.600 0.500
12 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 27 37.600 37.600 5.000
13 Australia Calan Williams Italy Trident 27 38.200 38.200 0.600
14 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 27 42.300 42.300 4.100
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 27 47.600 47.600 5.300
16 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 27 48.700 48.700 1.100
17 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 27 50.300 50.300 1.600
  Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 26 1 lap    
  New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 9 18 laps    
  France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 26 15.300 1 Lap 15.300
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