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FIA F2 Haberler

Beyin sarsıntısı geçiren Cem, Suudi Arabistan yarışından çekildi

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Formula 2 antrenmanlarındaki kaza sonrası beyin sarsıntısı geçirdi ve hafta sonunun kalanında yer alamayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Beyin sarsıntısı geçiren Cem, Suudi Arabistan yarışından çekildi
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Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda göz dolduran Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu kariyerinin ilk cadde yarışına çıkmaya hazırlanıyordu.

Cem, cuma günkü antrenman seanslarında, kerbe çıkmasının ardından aracının arka tarafını kaybetti ve spin attı. Ardından bariyerlere çarpan Cem, bir süre araç içerisinde kaldı.

Tıbbi ekip yanına geldi ve Cem, sonrasında araçtan çıktı. Önce tıbbi merkeze götürüldü, sonra da hastaneye nakledildi.

Tüm bunlardan ötürü sıralama turlarına katılamadı ve hafta sonunun geri kalanında yarışıp yarışmayacağı da belirsizdi.

Resmi açıklama ise kısa bir süre önce geldi. 

F2'den yapılan açıklamaya göre Cem, kazada aldığı darbeler sonrası beyin sarsıntısı geçirdi ve bundan ötürü cuma gecesi tedbir amaçlı hastanede kaldı.

Son kontrollerin ardından Cem'in hafta sonunun kalanında yarışmasına izin verilmedi. Bu sebeple de Suudi Arabistan yarışından çekildi.

Motorsport.com Türkiye ailesi olarak Cem'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz.

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F2 Suudi Arabistan: Bol kırmızı bayraklı sıralama turlarında pole pozisyonu Drugovich'in!
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