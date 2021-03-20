F2 sürücüleri yeni hafta sonu formatının ‘’stresli’’ olacağını tahmin ediyor

2021’de, Formula 1’in alt serisi F2 ve FIA F3, üç yarışlık yeni bir format getirecek, sıralama sisteminin büyük bir oranda değiştirilmesi ile de beraber seriye renk katılması planlanıyor.

F2 sürücüleri, Cumartesi günleri 2 tane 120km’lik (45 dakika) sprint yarışında mücadele edecekler ve Pazar günü ise, bir saat sürecek olan 170 km’lik yarış gerçekleştirilecek. F3'te ise 40'ar dakikalık üç yarış yapılacak.

İlk sprint yarışının gridi, Cuma günü yapılan sıralama turunun tersine dönmüş hali olacak, yani pole pozisyonunu alan kişi 10. sıradan başlayacak. Ancak yine de pole pozisyonu sahibi, geçen yılın düzenlemelerine göre, ekstra dört puanın sahibi olacak.

Ters grid düzeninde yer alan ilk 10’un ilk sprint yarışındaki sonuçları, ikinci sprint yarışının gridini belirlerken, Cuma günü yapılan sıralama turları ise Pazar yarışının gridini belirleyecek.

Sprint yarışlarındaki ilk sekiz, (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) sistemine göre puanlandırılacak, Pazar günü yapılacak yarışta ise Formula 1 puan sistemi kullanılacak.

Yapılan değişiklikler, padoktaki birçok sürücü tarafından ‘’ilginç’’ olarak adlandırılırken sürücüler, bir strateji geliştirilmesi durumunda en iyi sonuçların alınabileceğini belirtti.

2021 sezonunda UNI-Virtuosi takımında yarışmaya devam edecek Zhou, ’’Bence, bu izleyenler için baya ilginç, bizim için ise biraz daha stresli olacak. Kesinlikle hiç hata yapmamalısınız ve ilk 10’da bitirmeye gayret göstermelisiniz.’’

‘’Sıralamada pole pozisyonunda olmak mı yoksa onuncu olmak mı daha iyi, hâlâ emin değilim, ancak pole pozisyonu için verilen ekstra dört puan için mücadele edeceğim.’’

‘’Bana göre, bu, puan durumu açısından şampiyonayı daha kompakt ve yakın bir hale getirecek, özellikle Monaco’da veya şehir pistlerinde.’’

‘’Kötü bir sıralamayı göze alamazsınız ve yarışlarda teknik sorunların olması puan alamayacağınız veya kötü bir başlangıç pozisyonuna sahip olacağınız anlamına geliyor.’’ dedi.

Bu format, sürücüler için yeni bir zorluk ortaya çıkarsa da, Prema F2 takımının çaylağı ve 2020 F3 şampiyonu Oscar Piastri'ye göre kurallar, sıralamada iyi olanlara fayda sağlayacak.

‘’Dürüst olmak gerekirse, ters gridin nasıl çalışacağının sıralamaya bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Hâlâ pole pozisyonuna sahip olmak isteyeceksiniz.’’

‘’Görüldüğü üzere pazar yarışı daha fazla puan ediyor ve pole puanı için de dört puan fazladan alıyorsunuz.’’

‘’Bunun sıralama turlarında başarılı olanlar için hâlâ bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bence bu heyecan verici.’’ dedi.

ART Grand Prix sürücüsü Christian Lundgaard ise, yeni hafta sonu formatının ‘’garip’’ hissettireceğini, fakat kuralların orta gruptaki takımlara, daha fazla puan mücadelesi getireceğini düşünüyor.

Lundgaard, ‘’Hafta sonu antrenman yapmanın biraz garip olacağını düşünüyorum, eğer sıralamayı ilk 10’da bitirirseniz, tam ters tarafta yarışa başlayacaksınız.’’

‘’Bu orta sınıfta yer alan takımlar için bir fırsat kapısı ve kazanma şansı, fakat aynı zamanda, bir sürücünün istikrarlı olup olmadığını da gösteriyor, ve ben son birkaç yıldır çok istikrarlı değildim.’’

‘’Eğer, her yarış ilk üçte, ilk beşteyseniz, iyi puanlar alma şansınız olacak ve sezon sonuna doğru iyi pozisyonlarda bitireceksiniz.’’ dedi.

Yeni F2 formatı, 26-28 Mart tarihlerinde Bahreyn’deki sezon açılışında yapılmaya başlayacak.

Çeviri: Betim Aker