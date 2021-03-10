F2 Bahreyn testlerinin öğle seansında Boschung birinci, genelde ise lider Lundgaard oldu

İsviçreli sürücü, 1.44.095'lik zamanı ile seansın en hızlı ismi oldu.

Boschung, ilk saatin sonunda 1.47.100'lük derecesi ile seansı ilk sırada götürüyordu, ancak son 10 dakikaya gelindiğinde zamanını gittikçe geliştirmeyi başardı.

Takım arkadaşı Gianluca Petecof ve Williams Formula 1 test pilotu olan DAMS sürücüsü Roy Nissany, son dakikalarda attıkları turlarla sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular. Petecof'un en iyi zamanı, Boschung'un zamanından 0.632 saniye daha yavaştı.

Her ne kadar son seansın lideri Boschung olsa da genel sıralamada lider olan isim, ART Grand Prix pilotu Christian Lundgaard oldu.

Danimarkalı pilotun Salı sabah yapılan seansta, sıralama turu denemesi yaptığı sırada attığı 1.41.697'lik tur zamanı, diğerlerinin önünde yer almasına yetti.

Lundgaard'ın turu, Callum Ilott'un geçen sene Sakhir Pisti'nde yapılan sıralamalarda elde ettiği pole pozisyonu turundan sadece 0.218 saniye daha yavaştı.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Son üç saate doğru girilirken pilotlar, sadece yarış simülasyonlarına odaklandılar ve pilotlardan sadece birkaçı hızlı tur atma kararı aldılar.

Prema Racing pilotu Robert Shwartzman, geç hızlı tur atma kararı alan isimler arasında ilk sırada yer almasına rağmen seansın sonunda dördüncü oldu. Yarış simülasyonu sırasında attığı tur, lider Boschung'un 2.241 saniye gerisindeydi.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli ise, diğer Prema'nın koltuğunda olan FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri'nin önünde beşinci oldu.

Seansın ilk yarısını pitlerde geçiren Hitech Grand Prix pilotu Liam Lawson, daha sonrasında attığı turla beraber yedinci oldu.

F2 çaylakları olan Theo Pourchaire (ART Grand Prix) ve Richard Verschoor (MP Motorsport) sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu olurken, Charouz Racing’den Guilherme Samaia ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

Sabah seansının en hızlı ismi olan DAMS pilotu Marcus Armstrong 11. sırada seansı tamamlarken, genel seansların en hızlı ismi olan Lundgaard ise 18. sırada kendine yer buldu.

F2 Şampiyonası'nın ilk ayağı, 26-28 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek.