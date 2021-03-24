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FIA F2 / Haberler

F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker

Bruno Michel, bir sürücünün, pozisyon kaybetmenin iyi bir fikir olduğunu düşünürse, bunun salakça olacağını söyledi ve aynı zamanda yeni formata tek başlarına karar vermediklerini de ekledi.

F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’

Formula 2 ve Formula 3 için yeni bir format belirlendi ve F2 patronu Michel bunu kategorinin tarihindeki en büyük değişikliklerden biri olarak tanımladı.

Zorlu ekonomik dönemlerden dolayı bütçe sınırlandırması yapmak isteyen şampiyona, bu sezon yine 24 yarış gerçekleştirecek ancak 12 yerine sekiz etkinlik yapılacak. Bu da hafta sonu başına iki yerine üç yarış düşeceği anlamına geliyor.

İlk sprint yarışının gridi, Cuma günü yapılan sıralama turlarında ilk onun tersine dönmüş hali olacak. Yani pole pozisyonuna sahip olan kişi, onuncu olarak başlayacak. Ancak yine de pole pozisyonu sahibi, ek dört puanın sahibi olacak.

İlk sprint yarışındaki sonuçları, ikinci sprint yarışının gridini belirlerken, Cuma günü yapılan sıralama turları ise, pazar yarışının gridini belirleyecek.

Sprint yarışlarındaki ilk sekiz, (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) sistemine puanlandırılacak, Pazar günü yapılacak yarışta ise Formula 1 puan sistemi kullanılacak.

Değişiklikler padoktaki birçok sürücü tarafından ‘’ilginç’’ bulunsa da, bazıları da bunun iyi bir fikir olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Michel, ‘’Bunun başarılı olacağından eminim.’’

Bruno Michel, FIA Formula 2

Bruno Michel, FIA Formula 2

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

‘’Hiçbir hatayla karşılaşmamak için çok dikkatli incelemeler yaptık. En son isteyeceğimiz şey bir sürücünün avantajlı durumda olmak adına, kendi isteğiyle, başkasının onu geçmesine izin vermesi olacaktır.’’

‘’Eğer bazıları pozisyon kaybetmenin eğlenceli olduğunu düşünürse, bunu yaparlarsa salakça olur ve bu kesinlikle imkansız.’’

‘’Bir sürücünün pole pozisyonunda olmamak istememesinin nedenini anlamıyorum. Bu şekilde olursa, işe yaramayacaktır.’’

‘’Böyle bir şey olacağından kuşkuluyum ancak bunun takımların ve sürücülerin hafta sonu stratejilerine bir etkisi olacağını düşünüyorum.’’

‘’Yeni formattaki en önemli şey, pazar günü Formula 1 yarışından hemen önce yapılacak asıl yarış olacak. Bu geçmişte mümkün değildi, farkındalığımızı artırmak için çok önemli olacak.’’

‘’F1 buna dahil, buna tek başımıza karar vermedik. Ross Brawn, Chase Carey, FIA ve Stefano Domenicali’yle konuştuk.’’

‘’Kendi kendimize karar verdiğimiz bir konu değil. Herkes bu konuda hevesliydi.’’

‘’Bunun nasıl ilerlediğini göreceğiz ve F1 nasıl ilerlemek istediğine karar verecek.’’

‘’Formula 1 aynı böyle bir şey yapamaz, orası daha değişik.’’

‘’Ancak belki de bu formata bakıp, birazını alacaklardır ve Formula 1 bunu farklı şekilde kullanacaktır.’’ dedi.

F2 sezonu resmî olarak Cuma günü Bahreyn’deki antrenman turlarıyla başlayacak.

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MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı

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Seri FIA F2
Editör Tom Howard

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