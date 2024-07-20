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Yarış raporu
FIA F2 Hungaroring

F2 Sprint Yarışı: Verschoor yarışı kazandı, Maini ve Martins podyumda

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen sprint yarışını, Richard Verschoor kazandı.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Richard Verschoor, Trident

Richard Verschoor, Trident

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 2'nin Hungaroring'de düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Richard Verschoor pole pozisyonundan yarışa başladı. 

Formasyon turunda Zane Maloney, aracını çalıştıramayınca pite götürüldü ve aracındaki motor sorunu giderildikten sonra Maloney yarışa devam etti. 

Macaristan'da 5 kırmızı ışığının yanıp sönmesiyle yarış başladı. Richard Verschoor iyi bir kalkış yaptı ve arkasındaki Antonelli'ye karşı liderliğini korumaya devam etti. Yumuşak lastiklerle yarışan Antonelli, sert lastiklerle yarışan Verschoor'u baskı altına aldı. Ancak Verschoor, Antonelli'ye karşı adım adım fark açmaya devam etti. 

Ancak 4.turda Antonelli, 3. virajın içerisinden Verschoor'u geçti ve yeni yarış lideri oldu. Onu sırasıyla, Verschoor, Maini, Martins, Hauger takip etti.

Sprint yarışının lideri Antonelli ilk turlarda Verschoor'a karşı rahatça fark açtı. Verschoor ise Antonelli'nin 2.115s gerisindeydi. 

7. turda Maini ve Martins arasında üçüncülük mücadelesi bulunurken, Fittipaldi ve Bortoleto arasında da altıncılık mücadelesi vardı. Ancak 4 sürücü arasında herhangi bir geçiş olmadı.

Pilotlar Sıralamasında ikinci sırada bulunan Paul Aron, sprint yarışına 10. sıradan başlamıştı, ancak 14. sıraya kadar geriledi. 

11. turda Hauger, dördüncü sıra için Martins'i kovaladı ve 12. virajda Martins'i hızlıca geçti. Ancak Martins, Hauger'in oluşturduğu boşluk sayesinde hızlıca sırasını Hauger'den geri aldı. 

13. turda Antonelli, aracında kilitlenme yaşamasına rağmen, liderliğini korumaya devam etti ve Verschoor da Antonelli'ye gittikçe yaklaştı. Verschoor, Antonelli'nin 0.716 saniye gerisindeydi. 

16. turda Antonelli, aracında sorun yaşamaya devam ediyordu. Bu nedenle Antonelli, Verschoor'a karşı savunma yapmaya başladı. Ancak başlangıç çizgisine gelindiğinde Verschoor, Antonelli'nin DRS aralığına girdi ve Antonelli'yi hızlıca geçmeyi başardı. Bu sırada Antonelli, pist dışına çıktı ve liderliğini kendi elleriyle vermiş oldu.

17. turda Kimi Antonelli aracında yaşadığı problem nedeniyle dördüncü sıraya düştü. Maini ikinci sıraya yükselirken, Martins de üçüncü sıraya çıktı. 

Antonelli son turlarda pite geldi sert lastikleri taktı ve yarışa 22. sıradan devam etti. 

20. turda Bortoleto, Bearman'i geçmeye çalıştı, ancak 8. sıradaki Bearman iyi bir savunma yaparak sırasını korumaya devam etti. 

Isack Hadjar yarışa kötü başlangıç yapsa da, ilerleyen dakikalarda müthiş bir iş çıkardı ve sıralamadaki tırmanışına devam etti. Böylece Hadjar, dördüncü sıraya kadar yükseldi. 

24. turda Bearman, Aron'un hata yapmasını sağlayarak 7. sıraya yükseldi. Ancak Aron kısa bir süre içerisinde Bearman'i hızlıca geçti ve 7. sıraya yeniden çıktı.

Barnard da, Bearman'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Bearman ise sıralamada 9. sıraya geriledi. 

Yarışın ilk yarısında 22. sıraya kadar düşen Antonelli, sıralamada 16. sıraya kadar çıkmayı başarabildi. 

Yarışın son turunda Verschoor, müthiş bir şekilde liderliğini korumayı sürdürdü ve Macaristan'daki sprint yarışını kazandı. Maini 1.5s geride ikinci olurken, Martins 11.1s geride podyumda tamamladı. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Netherlands R. Verschoor Trident 22 28

-

            
2 India K. Maini Invicta Racing 9 28

+1.500

1.5

 1.500          
3 France V. Martins ART Grand Prix 1 28

+11.100

11.1

 9.600          
4 France I. Hadjar Campos Racing 20 28

+16.500

16.5

 5.400          
5 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 28

+26.200

26.2

 9.700          
6 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 28

+27.700

27.7

 1.500          
7
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 28

+34.400

34.4

 6.700          
8
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 28

+39.000

39.0

 4.600          
9 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 28

+42.400

42.4

 3.400          
10 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 28

+50.900

50.9

 8.500          
11 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 28

+54.100

54.1

 3.200          
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 28

+55.500

55.5

 1.400          
13 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 28

+56.200

56.2

 0.700          
14 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 28

+56.400

56.4

 0.200          
15 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 28

+56.600

56.6

 0.200   1      
16 Czech Republic R. Staněk Trident 23 28

+56.800

56.8

 0.200          
17
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 28

+57.600

57.6

 0.800   1      
18
P. Martí Campos Racing
 21 28

+59.000

59.0

 1.400          
19
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 28

+1'01.300

1'01.3

 2.300   1      
20 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 28

+1'06.200

1'06.2

 4.900   1      
21 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 28

+1'07.400

1'07.4

 1.200          
22 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 27

1 lap

     2      
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