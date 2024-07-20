F2 Sprint Yarışı: Verschoor yarışı kazandı, Maini ve Martins podyumda
2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen sprint yarışını, Richard Verschoor kazandı.
Richard Verschoor, Trident
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 2'nin Hungaroring'de düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Richard Verschoor pole pozisyonundan yarışa başladı.
Formasyon turunda Zane Maloney, aracını çalıştıramayınca pite götürüldü ve aracındaki motor sorunu giderildikten sonra Maloney yarışa devam etti.
Macaristan'da 5 kırmızı ışığının yanıp sönmesiyle yarış başladı. Richard Verschoor iyi bir kalkış yaptı ve arkasındaki Antonelli'ye karşı liderliğini korumaya devam etti. Yumuşak lastiklerle yarışan Antonelli, sert lastiklerle yarışan Verschoor'u baskı altına aldı. Ancak Verschoor, Antonelli'ye karşı adım adım fark açmaya devam etti.
Ancak 4.turda Antonelli, 3. virajın içerisinden Verschoor'u geçti ve yeni yarış lideri oldu. Onu sırasıyla, Verschoor, Maini, Martins, Hauger takip etti.
Sprint yarışının lideri Antonelli ilk turlarda Verschoor'a karşı rahatça fark açtı. Verschoor ise Antonelli'nin 2.115s gerisindeydi.
7. turda Maini ve Martins arasında üçüncülük mücadelesi bulunurken, Fittipaldi ve Bortoleto arasında da altıncılık mücadelesi vardı. Ancak 4 sürücü arasında herhangi bir geçiş olmadı.
Pilotlar Sıralamasında ikinci sırada bulunan Paul Aron, sprint yarışına 10. sıradan başlamıştı, ancak 14. sıraya kadar geriledi.
11. turda Hauger, dördüncü sıra için Martins'i kovaladı ve 12. virajda Martins'i hızlıca geçti. Ancak Martins, Hauger'in oluşturduğu boşluk sayesinde hızlıca sırasını Hauger'den geri aldı.
13. turda Antonelli, aracında kilitlenme yaşamasına rağmen, liderliğini korumaya devam etti ve Verschoor da Antonelli'ye gittikçe yaklaştı. Verschoor, Antonelli'nin 0.716 saniye gerisindeydi.
16. turda Antonelli, aracında sorun yaşamaya devam ediyordu. Bu nedenle Antonelli, Verschoor'a karşı savunma yapmaya başladı. Ancak başlangıç çizgisine gelindiğinde Verschoor, Antonelli'nin DRS aralığına girdi ve Antonelli'yi hızlıca geçmeyi başardı. Bu sırada Antonelli, pist dışına çıktı ve liderliğini kendi elleriyle vermiş oldu.
17. turda Kimi Antonelli aracında yaşadığı problem nedeniyle dördüncü sıraya düştü. Maini ikinci sıraya yükselirken, Martins de üçüncü sıraya çıktı.
Antonelli son turlarda pite geldi sert lastikleri taktı ve yarışa 22. sıradan devam etti.
20. turda Bortoleto, Bearman'i geçmeye çalıştı, ancak 8. sıradaki Bearman iyi bir savunma yaparak sırasını korumaya devam etti.
Isack Hadjar yarışa kötü başlangıç yapsa da, ilerleyen dakikalarda müthiş bir iş çıkardı ve sıralamadaki tırmanışına devam etti. Böylece Hadjar, dördüncü sıraya kadar yükseldi.
24. turda Bearman, Aron'un hata yapmasını sağlayarak 7. sıraya yükseldi. Ancak Aron kısa bir süre içerisinde Bearman'i hızlıca geçti ve 7. sıraya yeniden çıktı.
Barnard da, Bearman'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Bearman ise sıralamada 9. sıraya geriledi.
Yarışın ilk yarısında 22. sıraya kadar düşen Antonelli, sıralamada 16. sıraya kadar çıkmayı başarabildi.
Yarışın son turunda Verschoor, müthiş bir şekilde liderliğini korumayı sürdürdü ve Macaristan'daki sprint yarışını kazandı. Maini 1.5s geride ikinci olurken, Martins 11.1s geride podyumda tamamladı.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|R. Verschoor Trident
|22
|28
|
-
|2
|K. Maini Invicta Racing
|9
|28
|
+1.500
1.5
|1.500
|3
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|28
|
+11.100
11.1
|9.600
|4
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|28
|
+16.500
16.5
|5.400
|5
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|28
|
+26.200
26.2
|9.700
|6
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|28
|
+27.700
27.7
|1.500
|7
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|28
|
+34.400
34.4
|6.700
|8
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|28
|
+39.000
39.0
|4.600
|9
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|28
|
+42.400
42.4
|3.400
|10
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|28
|
+50.900
50.9
|8.500
|11
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|28
|
+54.100
54.1
|3.200
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|28
|
+55.500
55.5
|1.400
|13
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|28
|
+56.200
56.2
|0.700
|14
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|28
|
+56.400
56.4
|0.200
|15
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|28
|
+56.600
56.6
|0.200
|1
|16
|R. Staněk Trident
|23
|28
|
+56.800
56.8
|0.200
|17
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|28
|
+57.600
57.6
|0.800
|1
|18
|
P. Martí Campos Racing
|21
|28
|
+59.000
59.0
|1.400
|19
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|28
|
+1'01.300
1'01.3
|2.300
|1
|20
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|28
|
+1'06.200
1'06.2
|4.900
|1
|21
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|28
|
+1'07.400
1'07.4
|1.200
|22
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|27
|
1 lap
|2
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar