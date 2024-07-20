F2 Sprint Yarışı: Verschoor yarışı kazandı, Maini ve Martins podyumda

Formula 2'nin Hungaroring'de düzenlediği sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Richard Verschoor pole pozisyonundan yarışa başladı.

Formasyon turunda Zane Maloney, aracını çalıştıramayınca pite götürüldü ve aracındaki motor sorunu giderildikten sonra Maloney yarışa devam etti.

Macaristan'da 5 kırmızı ışığının yanıp sönmesiyle yarış başladı. Richard Verschoor iyi bir kalkış yaptı ve arkasındaki Antonelli'ye karşı liderliğini korumaya devam etti. Yumuşak lastiklerle yarışan Antonelli, sert lastiklerle yarışan Verschoor'u baskı altına aldı. Ancak Verschoor, Antonelli'ye karşı adım adım fark açmaya devam etti.

Ancak 4.turda Antonelli, 3. virajın içerisinden Verschoor'u geçti ve yeni yarış lideri oldu. Onu sırasıyla, Verschoor, Maini, Martins, Hauger takip etti.

Sprint yarışının lideri Antonelli ilk turlarda Verschoor'a karşı rahatça fark açtı. Verschoor ise Antonelli'nin 2.115s gerisindeydi.

7. turda Maini ve Martins arasında üçüncülük mücadelesi bulunurken, Fittipaldi ve Bortoleto arasında da altıncılık mücadelesi vardı. Ancak 4 sürücü arasında herhangi bir geçiş olmadı.

Pilotlar Sıralamasında ikinci sırada bulunan Paul Aron, sprint yarışına 10. sıradan başlamıştı, ancak 14. sıraya kadar geriledi.

11. turda Hauger, dördüncü sıra için Martins'i kovaladı ve 12. virajda Martins'i hızlıca geçti. Ancak Martins, Hauger'in oluşturduğu boşluk sayesinde hızlıca sırasını Hauger'den geri aldı.

13. turda Antonelli, aracında kilitlenme yaşamasına rağmen, liderliğini korumaya devam etti ve Verschoor da Antonelli'ye gittikçe yaklaştı. Verschoor, Antonelli'nin 0.716 saniye gerisindeydi.

16. turda Antonelli, aracında sorun yaşamaya devam ediyordu. Bu nedenle Antonelli, Verschoor'a karşı savunma yapmaya başladı. Ancak başlangıç çizgisine gelindiğinde Verschoor, Antonelli'nin DRS aralığına girdi ve Antonelli'yi hızlıca geçmeyi başardı. Bu sırada Antonelli, pist dışına çıktı ve liderliğini kendi elleriyle vermiş oldu.

17. turda Kimi Antonelli aracında yaşadığı problem nedeniyle dördüncü sıraya düştü. Maini ikinci sıraya yükselirken, Martins de üçüncü sıraya çıktı.

Antonelli son turlarda pite geldi sert lastikleri taktı ve yarışa 22. sıradan devam etti.

20. turda Bortoleto, Bearman'i geçmeye çalıştı, ancak 8. sıradaki Bearman iyi bir savunma yaparak sırasını korumaya devam etti.

Isack Hadjar yarışa kötü başlangıç yapsa da, ilerleyen dakikalarda müthiş bir iş çıkardı ve sıralamadaki tırmanışına devam etti. Böylece Hadjar, dördüncü sıraya kadar yükseldi.

24. turda Bearman, Aron'un hata yapmasını sağlayarak 7. sıraya yükseldi. Ancak Aron kısa bir süre içerisinde Bearman'i hızlıca geçti ve 7. sıraya yeniden çıktı.

Barnard da, Bearman'ı geçerek 8. sıraya yükseldi. Bearman ise sıralamada 9. sıraya geriledi.

Yarışın ilk yarısında 22. sıraya kadar düşen Antonelli, sıralamada 16. sıraya kadar çıkmayı başarabildi.

Yarışın son turunda Verschoor, müthiş bir şekilde liderliğini korumayı sürdürdü ve Macaristan'daki sprint yarışını kazandı. Maini 1.5s geride ikinci olurken, Martins 11.1s geride podyumda tamamladı.

Yarışın sonucu: