Verschoor, F2 Macaristan sprint yarışından diskalifiye edildi

Richard Verschoor, aracının Macaristan'daki incelemeden geçememesinin ardından, bu sezon ikinci kez Formula 2 sprint yarışından diskalifiye edildi.

Sürücülerin sert ve yumuşak lastikleri bir arada kullandığı sprint yarışında, Verschoor başlangıçta yumuşak lastik kullanan Andrea Kimi Antonelli'nin gerisinde kalmış, ancak Prema sürücüsünün lastikleri eskimesi nedeniyle, Verschoor pozisyonunu geri kazanmıştı.

Verschoor podyuma çıktıktan yaklaşık dört saat sonra, bir takım temsilcisi "22 numaralı aracın arka tahtasının gerekli minimum kalınlığa uymadığı" gerekçesiyle Verschoor'un hakemlerle görüşmesi gerektiğini söyledi.

Hakemlerle görüştükten sonra Hollandalı sürücü, yarıştan diskalifiye edildi. Invicta sürücüsü Kush Maini sprint yarışının yeni galibi olurken, Victor Martins ikinciliğe ve şampiyona lideri Isack Hadjar da podyum pozisyonuna yükseldi.

FIA'nın yayınladığı belgede şu ifadeler yer aldı: "Konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendiren komiserler, 22 numaralı aracın arka tahtasının gerekli minimum kalınlığın altında olduğunu ve bu nedenle teknik regülasyonlarının 3.4.3. maddesini ihlal ettiğini tespit etmiştir."

Verschoor bu sezon yarışı, ilk sırada kazandıktan sonra ikinci kez diskalifiye edildi. Verschoor'un bir önceki diskalifiye edildiği yarış, Suudi Arabistan sprint yarışıydı. Suudi Arabistan'daki yarışta diskalifiye edilmesinin sebebi ise "yarıştan önce hatalı gaz pedalının monte edilmesi" nedeniyle galibiyet, Dennis Hauger'e verilmişti.

Cezasını öğrenmeden önce galibiyetin nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Verschoor şaka yaparak, şu cevabı verdi:

"Hiç de özel değil. Hayır, bilmiyorum. F2'de birçok kez yarışı kazandığımda, elimden alındı ya da Monaco'da alındı. Kazandığım yarışı kaybetmeyeceğim.''

"Bir şekilde, kesinleşene kadar mutlu olamayacağımı hissediyorum, bu yüzden bir iki saat bekleyip gerçekten kazanıp kazanmadığımı göreceğim ve sonra kutlayacağım."

Trident pilotu Pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak. Bu pozisyon, ona Cumartesi günkü kısmen ters gridli sprint yarışında pole pozisyonu kazandırmıştı.

Ana yarışta puan kazanma şansını değerlendiren Verschoor, "F2'de her zaman fırsatlar vardır. Elbette her takım neler olduğunu ve yarın için nasıl gelişebileceklerini analiz edecek ve biz de öyle yapacağız.''

"Bence iyi bir paketimiz var ve aşağı yukarı iyi durumdayız, o yüzden doğru stratejiyi seçmeye çalışalım ve oradan ilerleyelim." dedi.