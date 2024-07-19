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Sıralama turları raporu
FIA F2 Hungaroring

F2 Macaristan sıralama turları: Aron ikinci kez pole'den yarışa başlayacak

Formula 2’nin Macaristan'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Paul Aron ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Paul Aron, Hitech Grand Prix

Paul Aron, Hitech Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Formula 3'de olduğu gibi Formula 2'nin Hungaroring'da düzenlediği sıralama turları, açık bir havada başladı. 

30 dakikalık sıralama turlarında ilk tur atan isimler Jak Crawford, Manuel Correa ve Zane Maloney oldu. Maloney tüm sektörleri mor derece yaparak, 1.30.515'lik zamanıyla zirveye yerleşti. Ancak Bortoleto daha hızlı bir tur denemesi yaparak 1.30.269'luk zamanıyla liderliğe yükselen diğer bir isim oldu. 

Antonelli 1.31.268'lik derecesiyle 16. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Bearman ise 1.31.089'luk turuyla 12. sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 19 dakika kala Pepe Marti, aracın kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Bu nedenle kırmızı bayraklar çıktı. 

Seans kısa bir süre içerisinde yeniden başladı. Sıralama turlarının ortasında, tüm sürücüler en hızlı turlarını atmak için yumuşak lastiklerini taktılar. 

Bitime 6 dakika kala Fittipaldi, 1.30.096'lık derecesiyle zirveye yerleşen isim oldu. Paul Aron en hızlı turunu atarak 1.30.028'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Isack Hadjar da, üçüncü sıraya yerleşti. 

Formula 2'nin Macaristan'daki sıralama turlarında, Paul Aron ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu. Fittipaldi 0.068 saniye geride ikinci olurken, Hadjar 0.193 saniye geride üçüncü sırada seansı tamamladı.

Seansın sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 11

1'30.028

   175.185
2 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 10

+0.068

1'30.096

 0.068 175.053
3 France I. Hadjar Campos Racing 20 10

+0.193

1'30.221

 0.125 174.810
4
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 12

+0.209

1'30.237

 0.016 174.779
5 France V. Martins ART Grand Prix 1 11

+0.219

1'30.247

 0.010 174.760
6 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 11

+0.292

1'30.320

 0.073 174.619
7 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 11

+0.325

1'30.353

 0.033 174.555
8 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 12

+0.434

1'30.462

 0.109 174.345
9 India K. Maini Invicta Racing 9 9

+0.464

1'30.492

 0.030 174.287
10 Netherlands R. Verschoor Trident 22 10

+0.578

1'30.606

 0.114 174.067
11
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 11

+0.592

1'30.620

 0.014 174.041
12 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 11

+0.628

1'30.656

 0.036 173.971
13 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 10

+0.669

1'30.697

 0.041 173.893
14 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 11

+0.716

1'30.744

 0.047 173.803
15 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 12

+0.792

1'30.820

 0.076 173.657
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 12

+0.858

1'30.886

 0.066 173.531
17
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 12

+0.885

1'30.913

 0.027 173.480
18 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 12

+0.951

1'30.979

 0.066 173.354
19 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 12

+0.985

1'31.013

 0.034 173.289
20 Czech Republic R. Staněk Trident 23 9

+1.212

1'31.240

 0.227 172.858
21
P. Martí Campos Racing
 21 4

+1.511

1'31.539

 0.299 172.293
22 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 11

+1.763

1'31.791

 0.252 171.820
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