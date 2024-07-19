F2 Macaristan sıralama turları: Aron ikinci kez pole'den yarışa başlayacak

Formula 3'de olduğu gibi Formula 2'nin Hungaroring'da düzenlediği sıralama turları, açık bir havada başladı.

30 dakikalık sıralama turlarında ilk tur atan isimler Jak Crawford, Manuel Correa ve Zane Maloney oldu. Maloney tüm sektörleri mor derece yaparak, 1.30.515'lik zamanıyla zirveye yerleşti. Ancak Bortoleto daha hızlı bir tur denemesi yaparak 1.30.269'luk zamanıyla liderliğe yükselen diğer bir isim oldu.

Antonelli 1.31.268'lik derecesiyle 16. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Bearman ise 1.31.089'luk turuyla 12. sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 19 dakika kala Pepe Marti, aracın kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Bu nedenle kırmızı bayraklar çıktı.

Seans kısa bir süre içerisinde yeniden başladı. Sıralama turlarının ortasında, tüm sürücüler en hızlı turlarını atmak için yumuşak lastiklerini taktılar.

Bitime 6 dakika kala Fittipaldi, 1.30.096'lık derecesiyle zirveye yerleşen isim oldu. Paul Aron en hızlı turunu atarak 1.30.028'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Isack Hadjar da, üçüncü sıraya yerleşti.

Formula 2'nin Macaristan'daki sıralama turlarında, Paul Aron ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu. Fittipaldi 0.068 saniye geride ikinci olurken, Hadjar 0.193 saniye geride üçüncü sırada seansı tamamladı.

Seansın sonucu: