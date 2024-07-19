F2 Macaristan sıralama turları: Aron ikinci kez pole'den yarışa başlayacak
Formula 2’nin Macaristan'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Paul Aron ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu.
Paul Aron, Hitech Grand Prix
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Formula 3'de olduğu gibi Formula 2'nin Hungaroring'da düzenlediği sıralama turları, açık bir havada başladı.
30 dakikalık sıralama turlarında ilk tur atan isimler Jak Crawford, Manuel Correa ve Zane Maloney oldu. Maloney tüm sektörleri mor derece yaparak, 1.30.515'lik zamanıyla zirveye yerleşti. Ancak Bortoleto daha hızlı bir tur denemesi yaparak 1.30.269'luk zamanıyla liderliğe yükselen diğer bir isim oldu.
Antonelli 1.31.268'lik derecesiyle 16. sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Bearman ise 1.31.089'luk turuyla 12. sıraya yerleşti.
Seansın bitimine 19 dakika kala Pepe Marti, aracın kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Bu nedenle kırmızı bayraklar çıktı.
Seans kısa bir süre içerisinde yeniden başladı. Sıralama turlarının ortasında, tüm sürücüler en hızlı turlarını atmak için yumuşak lastiklerini taktılar.
Bitime 6 dakika kala Fittipaldi, 1.30.096'lık derecesiyle zirveye yerleşen isim oldu. Paul Aron en hızlı turunu atarak 1.30.028'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Isack Hadjar da, üçüncü sıraya yerleşti.
Formula 2'nin Macaristan'daki sıralama turlarında, Paul Aron ikinci kez pole pozisyonun sahibi oldu. Fittipaldi 0.068 saniye geride ikinci olurken, Hadjar 0.193 saniye geride üçüncü sırada seansı tamamladı.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|11
|
1'30.028
|175.185
|2
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|10
|
+0.068
1'30.096
|0.068
|175.053
|3
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|10
|
+0.193
1'30.221
|0.125
|174.810
|4
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|12
|
+0.209
1'30.237
|0.016
|174.779
|5
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|11
|
+0.219
1'30.247
|0.010
|174.760
|6
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|11
|
+0.292
1'30.320
|0.073
|174.619
|7
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|11
|
+0.325
1'30.353
|0.033
|174.555
|8
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|12
|
+0.434
1'30.462
|0.109
|174.345
|9
|K. Maini Invicta Racing
|9
|9
|
+0.464
1'30.492
|0.030
|174.287
|10
|R. Verschoor Trident
|22
|10
|
+0.578
1'30.606
|0.114
|174.067
|11
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|11
|
+0.592
1'30.620
|0.014
|174.041
|12
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|11
|
+0.628
1'30.656
|0.036
|173.971
|13
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|10
|
+0.669
1'30.697
|0.041
|173.893
|14
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|11
|
+0.716
1'30.744
|0.047
|173.803
|15
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|12
|
+0.792
1'30.820
|0.076
|173.657
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|12
|
+0.858
1'30.886
|0.066
|173.531
|17
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|12
|
+0.885
1'30.913
|0.027
|173.480
|18
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|12
|
+0.951
1'30.979
|0.066
|173.354
|19
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|12
|
+0.985
1'31.013
|0.034
|173.289
|20
|R. Staněk Trident
|23
|9
|
+1.212
1'31.240
|0.227
|172.858
|21
|
P. Martí Campos Racing
|21
|4
|
+1.511
1'31.539
|0.299
|172.293
|22
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|11
|
+1.763
1'31.791
|0.252
|171.820
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