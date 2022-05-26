F2 Monako: Yakın antrenman turlarında Drugovich en hızlısı

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Formula 2'de Monako antrenman turları bugün gerçekleştirildi ve her zamanki gibi 45 dakika üzerinden yapıldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da içerisinde bulunduğu 22 pilot, seans başlar başlamaz piste çıkarak piste alışmaya çalıştılar.

İlk on dakikalık bölümün lideri 1:25.655'lik bir zaman turuna imza atan şampiyona lideri Felipe Drugovich'ti. Daha sonra bu dereceyi 1:23.845'e kadar çekti.

Seans ilerledikçe dereceler de gelişmeye devam etti ve son 20 dakikalık bölüme 1:22.837 yapan Van Amersfoort Racing sürücüsü Jake Hughes lider girdi.

Ralph Boschung en hızlı dereceyi 1:22.336'ya çekse de, Drugovich daha da iyi bir tur çıkardı ve 1:21.817 ile tekrar zirveye yerleşti.

Seansın ilk ciddi olayı son 6.5 dakikalık bölüme girerken yaşandı ve Marino Sato, büyük bir blokajla ilk virajda kaçış alanına girdi. Ancak aracı bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Son bölümde pek çok sürücü Drugovich ile arayı kapatsa da MP Motorsport sürücüsünü geçebilen bir isim yoktu ve Drugovich seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Boschung sadece 0.002 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, yakın seansta Dennis Hauger 0.048 saniye geride üçüncü ve Hughes 0.070 saniye geride dördüncü oldu.

Liam Lawson'ın beşinci olduğu seansta ilk onu Jack Doohan, Jehan Daruvala, Logan Sargeant, Richard Verschoor ve Theo Pourchaire tamamladı.

Cem, iyi göründüğü antrenman turlarında 2.2 saniye geride 19. olurken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 14. oldu.

Seans sonucu: