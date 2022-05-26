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FIA F2 / Monako Antrenman raporu

F2 Monako: Yakın antrenman turlarında Drugovich en hızlısı

Formula 2'de, perşembe günü gerçekleştirilen antrenman turlarında MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Monako: Yakın antrenman turlarında Drugovich en hızlısı
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Formula 2'de Monako antrenman turları bugün gerçekleştirildi ve her zamanki gibi 45 dakika üzerinden yapıldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da içerisinde bulunduğu 22 pilot, seans başlar başlamaz piste çıkarak piste alışmaya çalıştılar.

İlk on dakikalık bölümün lideri 1:25.655'lik bir zaman turuna imza atan şampiyona lideri Felipe Drugovich'ti. Daha sonra bu dereceyi 1:23.845'e kadar çekti.

Seans ilerledikçe dereceler de gelişmeye devam etti ve son 20 dakikalık bölüme 1:22.837 yapan Van Amersfoort Racing sürücüsü Jake Hughes lider girdi.

Ralph Boschung en hızlı dereceyi 1:22.336'ya çekse de, Drugovich daha da iyi bir tur çıkardı ve 1:21.817 ile tekrar zirveye yerleşti.

Seansın ilk ciddi olayı son 6.5 dakikalık bölüme girerken yaşandı ve Marino Sato, büyük bir blokajla ilk virajda kaçış alanına girdi. Ancak aracı bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Son bölümde pek çok sürücü Drugovich ile arayı kapatsa da MP Motorsport sürücüsünü geçebilen bir isim yoktu ve Drugovich seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Boschung sadece 0.002 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, yakın seansta Dennis Hauger 0.048 saniye geride üçüncü ve Hughes 0.070 saniye geride dördüncü oldu.

Liam Lawson'ın beşinci olduğu seansta ilk onu Jack Doohan, Jehan Daruvala, Logan Sargeant, Richard Verschoor ve Theo Pourchaire tamamladı.

Cem, iyi göründüğü antrenman turlarında 2.2 saniye geride 19. olurken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 14. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 26 1'21.589  
2 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 25 1'21.591 0.002
3 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 29 1'21.637 0.048
4 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 28 1'21.659 0.070
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 27 1'21.953 0.364
6 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 28 1'22.033 0.444
7 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 28 1'22.052 0.463
8 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 27 1'22.171 0.582
9 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 23 1'22.181 0.592
10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 27 1'22.187 0.598
11 Israel Roy Nissany France DAMS 26 1'22.286 0.697
12 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 26 1'22.330 0.741
13 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 24 1'22.518 0.929
14 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 27 1'22.860 1.271
15 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 27 1'23.055 1.466
16 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 25 1'23.614 2.025
17 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 27 1'23.672 2.083
18 Australia Calan Williams Italy Trident 26 1'23.861 2.272
19 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 26 1'23.862 2.273
20 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 25 1'24.018 2.429
21 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 26 1'24.046 2.457
22 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 28 1'24.843 3.254
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