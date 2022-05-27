F2 Monako: Sarı bayraklar altında turunu geliştiren Lawson pole pozisyonunda

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A grubunda piste çıkan Liam Lawson, sarı bayraklara rağmen iyi bir tur zamanı elde ederek son turunda pole pozisyonunu ele geçirmeyi başardı.

Şampiyona lideri Felipe Drugovich, 19. virajda duvara çarparak son sektörde sarı bayraklara sebebiyet verene kadar pole pozisyonunu elde edecek gibi duruyordu.

Drugovich'in kazasının ardından Lawson 1.21.229 yaparak zamanını geliştirdi ve ilk sıraya yükseldi.

B grubunda ise lider 2021 Monako F2 galibi Theo Pourchaire oldu. Pourchaire, 1.21.535 yaparak genel klasmanda Lawson'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Ayumu Iwasa, A grubunda ikinci sırayı elde ederek gridde üçüncü sıraya yerleşti, Juri Vips ise dördüncü oldu. Iwasa, sarı bayrak altında zamanını geliştirenlerden birisiydi.

Jake Hughes, seansı sona erdiren ve Marcus Armstrong'un ikinci sırada yer aldığı büyük bir kazaya rağmen B Grubunu beşinci bitiren sprint yarışı için ters gridde pole pozisyonu alacak.

Seansı sona erdiren büyük bir kaza yapmış olmasına rağmen B grubunun beşincisi Jake Hughes, sprint yarışı için pole pozisyonunun sahibi oldu.

A Grubu

Piste ilk çıkanlar tek sayılı araç numarasına sahipli isimler oldular. Sıralama seansı için tüm sürücüler süper yumuşak lastikleri tercih etti.

Barcelona'da her iki yarışı da kazanan Felipe Drugovich zaman turu kaydeden ilk pilottu. Brezilyalı sürücü 1.21.795 ile zaman çizelgesinin zirvesine yerleşirken ikinci sırada Liam Lawson bulunuyordu.

Sonrasında Ralph Boschung ikinciliğe, Marcus Armstrong üçüncülüğe yükselirken, Lawson dördüncülüğe kadar geriledi.

Lawson en hızlı ikinci sektör zamanıyla gelirken Drugovich 1.21.348'lik bir turla zamanını biraz daha geliştirdi.

Süre yavaş yavaş azalırken Boschung duvarla temas etti ve aracı hasar gördü. Hasarın ardından zamanını geliştiremeyen Boschung seansı yedinci sırada noktaladı.

Asıl drama ise son saniyelerde yaşandı. İyi bir tempoyla ilerleyen Drugovich'in 19. virajda duvara toslayarak son sektörde sarı bayraklara sebep oldu.

Sarı bayraklara rağmen iyi bir turla gelen Lawson 1.21.229 yaparak A grubunda ilk sırayı elde etmeyi başardı, ancak kendisinin ve sarı bayraklar altında turunu geliştiren Ayumu Iwasa da dahil olmak üzere diğer sürücülerin tur zamanları komiserler kurulu tarafından incelenecek.

Drugovich kazasının ardından üçüncü sıraya gerilerken, Jack Doohan da dördüncülüğe düştü.

Amaury Cordeel de pit şeridi ihlalleri nedeniyle inceleme altında.

A grubu sonucu:

B Grubu

Çift sayılı araç numarasına sahip pilotların piste çıktığı ikinci seansta Clement Novalak 1.23.884 ile açılışı yapan isim oldu.

Logan Sargeant kısa bir süre sonra A grubunun tur zamanlarına yaklaşarak 1.22.230 yaptı ve zirveye yerleşti. Juri Vips ise ikinciliğe yükseldi.

Süre daralırken, Roy Nissany 1.22.178 zirveye yükseldi, ancak kısa bir süre sonra -hafif şekilde duvarla temas etmesine ve hasar almadan kurtulmasına rağmen- Jehan Daruvala liderliği Nissany'den aldı.

Liderlik sonrasında üç kez daha el değiştirdi. Önce Fittipaldi 1.21.719 ile zirveye yükselirken, kısa bir süre sonra 0.1 saniye daha hızlı bir tur atan Vips zirvenin yeni sahibi oldu.

Son sözü ise Pourchaire söyledi. Jake Hughes'in Yüzme Havuzu bölgesinde büyük bir kaza yapıp kırmızı bayraklara neden olmasının hemen öncesinde liderliği ele geçiren Pourchaire, B grubunun zirvesinde yer aldı.

B grubu sonucu: