F2 İspanya: Drugovich yine kazandı, Cem pitte şanssızlık yaşadı

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2022 Formula 2 sezonunun 4. ayağı İspanya'da yer alan Montmelo Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sezonun ikinci yarışında kaza yapmış ve ardından kaburgasında oluşan kırık nedeniyle hem o yarışta hem de Imola'da yer alamamıştı.

Cem, iyileşme sürecini tamamlamasıyla birlikte bu hafta Barselona'da pistlere geri döndü. Temsilcimiz cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarını 21. sırada tamamlamıştı.

Dün ise Sprint yarış gerçekleştirildi ve Sprint yarışta zafer şampiyona lideri Felipe Drugovich'in oldu.

Sprint yarış raporu : F2 İspanya: Drugovich bu yıl ikinci kez kazandı!

Bugün ise hafta sonunun ana yarışı gerçekleştirildi. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 37 turluk ana yarış başladı.

Pole pozisyonunun sahibi Jack Doohan ilk viraja Frederik Vesti ile yan yana girse de liderliğini korumayı başardı.

Herkes ilk turu sorunsuz bir şekilde atlatmış gibi duruyordu ki turun sonunda geldiğimizde arka sıralarda temas yaşandı.

Olli Caldwell ve Dennis Hauger arasında son şikanda temas yaşanmasının ardından son sektörde gridin arka tarafı yavaşlamak zorunda kaldı. Caldwell, temas sonrası ön kanadını değiştirmek için pite gelirken; Hauger ise son sıraya düştü.

Böylelikle ilk turun sonunda Doohan, Vesti, Juri Vips, Logan Sargeant, Jehan Daruvala ilk 5'i oluştu.

Cem, yarışa yumuşak lastikle başlamıştı ve temsilcimiz bu avantajını harika bir şekilde kullandı. Cem, ilk turda 7 sıra kazanarak 14. sıraya kadar yükseldi ve ilk turda en çok pozisyon kazanan isim oldu.

3. tura geldiğimizde iki Red Bull akademi pilotu arasında çok şanssız bir temas yaşandı. Beşinci sırada yer alan Daruvala, 6. sıradaki Ayumu Iwasa tarafından baskı altındaydı ve ikili yakın bir şekilde ilerliyordu.

5. virajın çıkışında, Daruvala'nın motoru bir anda kapandı ve Hindistanlı pilot aniden yavaşladı. Iwasa, aniden yavaşlayan Daruvala'dan kaçmayı başaramadı ve Daruvala'nın arkasına çarptı. Japon pilot, bu temastan dolayı ön kanadına hasar aldı; Daruvala'nın ise arka lastiği patladı.

Motoru çalışmaz durumda olan ve arka lastiğini kaybeden Daruvala, 7. virajda durmak zorunda kaldı güvenlik aracı piste girdi.

Iwasa, pite gelerek ön kanadını değiştirdi ve son sıraya geriledi. Bu iki pilotun temas etmesiyle birlikte, Cem 2 sıra daha kazandı ve 12. sıraya yükseldi.

Felipe Drugovich, MP Motorsport Fotoğraf: Bryn Lennon - Formula 1

7. tura girdiğimizde ise yeşil bayraklar sallandı ve Doohan, Vesti, Vips, Sargeant, Drugovich ilk 5'i ile yarış yeniden başladı. Cem ise 12. sırada yer alıyordu.

Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte yumuşak lastikli isimlerin pite geldiğini görmeye başladık. İlk olarak 7. turun sonunda Vips pite geldi. Estonyalı pilot, sert lastiği geçti ancak pit stop'u oldukça yavaştı.

11. turda ise Vesti ile Cem pite geldi. Sert lastiğe geçen temsilcimizin pit stop'u ideal değildi. Bijon tabancasında bir sorun yaşanmasının ardından Cem pit yolunda fazlasıyla zaman kaybetti ve piste 20. sırada geri döndü.

Temsilcimiz, yumuşak lastikle mükemmel bir ilk stint çıkarmıştı ve pitte yaşanan bu sorun, onu yeniden gridin arkasına yollamış oldu.

Sonrasında lider Doohan'ın da pite geldiğini gördük. Böylelikle ilk 5'te yer alan pilotlardan sadece Drugovich pite gelmemiş oldu. Şampiyona lideri pilot, pistte kalmayı tercih etti ve temposu da gayet iyiydi.

Brezilyalı pilot, biraz daha pistte kalmasının ardından lastiklerinin bittiğini belirtti ve 17. turda pite geldi. MP Motorsport mekanikerleri, sol ön lastikte ufak bir sorun yaşadılar ve Drugovich, Doohan ile Vesti'nin arkasında piste geri döndü.

Drugovich, sonrasında pist üstünde Vesti'yi geçmeyi başardı ve net sıra olarak ikinci sıraya yükselmiş oldu. Kısmen daha yeni lastiklere sahip olan Drugovich, sonrasında da lider Doohan'ı kovalamaya başladı.

Juri Vips, Hitech Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

24. tura girdiğimizde, Doohan ile Drugovich arasındaki 1 saniyeydi ve Brezilyalı pilot, Doohan'la aradaki farkı hızlıca kapıyordu. 27. tura geldiğimizde ise Drugovich beklenen geçişi yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Drugovich, sonrasında hata yapmadı ve mükemmel bir sürüşle bu hafta sonu ikinci yarışı da kazanmayı başardı. Brezilyalı pilot, ilk stinti uzatarak strateji anlamında avantajı eline geçirdi ve etkileyici bir zafer aldı. Genç pilot, bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğindeki avantajını da artırmış oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Doohan, 2. sırada finiş gördü ve bu sezonki ilk podyumunu elde etti. Mercedes akademi pilotu Vesti ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Sergeant, Clement Novalak'ın önünde 5. oldu. Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi yarışı 6. sırada tamamladı ve Imola'dan sonra bu hafta sonu da puan almayı başardı.

Marcus Armstrong, 7. oldu, Theo Pourchaire ise çizgiyi 8. sırada geçti. Pourchaire, bu hafta sonu Drugovich'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve şampiyonadaki rakibine önemli puanlar kaybetti.

Liam Lawson, 16. sırada başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak iyi bir şekilde yükseldi. Günün son puanı ise Roy Nissany'e gitti.

3. turda Daruvala ile şanssız bir temas yaşayan Iwasa 12. olabildi. İlk turda Caldwell ile temas yaşayan Hauger ise damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Dün gerçekleştirilen sprint yarışta spin atan Vips, bugün de pitte yaşadığı sorundan dolayı geriledi ve yarışı 17. sırada noktaladı. Estonyalı pilot, bu hafta sonunun hızlıca unutmak isteyecektir.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yarışa yumuşak lastikle başladı ve ilk turda 7 sıra kazandı. Sonrasında mükemmel bir ilk stint atan Cem, pite gelmeden önce 7. sıraya kadar yükselmişti ki pitte yaşanan bijon tabancası sorunu nedeniyle son sıraya geriledi ve 20. sırada finiş gördü.

Formula 2 sezonu, önümüzdeki hafta sonu Monako caddelerinde gerçekleştirilecek olan yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu:

Frederik Vesti, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd