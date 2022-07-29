F2 Hungaroring: Iwasa F2 kariyerindeki ilk pole'ü aldı, Cem 16. oldu

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Iwasa, sondan bir önceki turuyla 5. sıraya sıçramadan önce ilk 10'un dışarısında yer alıyordu. Ancak Iwasa'ya pole'ü getiren son turu inanılmazdı. Japon pilot, 1:27.930 yaparak en yakın rakibinin neredeyse 0.4 saniye önünde pole pozisyona uzandı ve 1:27'lere inen tek pilot oldu.

Iwasa'nın arkasında Armstrong yer alırken, şampiyona lideri Felipe Drugovich Pazar günkü yarışa 3. sıradan başlayacak. Onun arkasında ise Theo Pourchaire yer alacak.

Armstrong, seans içerisinde zaman turu kaydeden ilk isim oldu ve 1:29.228 ile ilk sıradaydı. Bu derece, Jack Doohan'ın antrenman turlarında kaydettiği en hızlı zamandan 0.3 sn kadar daha iyiydi.

Doohan, seanstaki ilk zaman turunun ardından ikinci sıraya yükseldi ve Liam Lawson, Juri Vips, Logan Sargeant gibi isimlerin önüne yerleşti.

Sonrasında Pourchaire 1:28.883 ile zirveye yükseldi ancak Fransız pilot zirvede uzun süre kalmadı ve takım arkadaşı Frederik Vesti, 0.03 sn farkla zirvenin yeni sahibi oldu.

Drugovich, ikinci zaman turuyla birlikte 2.'liğe yükseldi ve ART pilotlarını ayırdı.

Ayumu Iwasa, Dams Photo by: Red Bull Content Pool

Seansın yarı noktasına geldiğimizde pilotlar yeni lastikler için pite geldiler ve son demelerine hazırlandılar.

Doohan ve Jehan Daruvala, gün içinde F3 sıralama turlarında gördüğümüz trafiğin bir benzerinden kaçınmak için pitte biraz daha uzun kaldılar.

Pitlerden sonraki ilk turda Armstrong 1:28.311 ile zirveye çıktı. Armstrong, bu turundan önce 6. sıradaydı.

Sonrasında Sargeant geldi ve 1:28.381 ile ikinciliğe yerleşti. Ancak Pourchaire, Amerikalı pilottan 0.02 daha hızlı bir turla geldi ve Sargeant 3. sıraya geriledi.

Son zaman turlarına geldiğimizde Vips dördüncü sıraya, Drugovich ise ikinci sıraya yükseldi. Pourchaire 3. sırada kaldı ve Iwasa, bu noktada 1:28.530 saniyelik derecesiyle 5. sırada yer alıyordu.

Ancak Japon pilotun son turu çok iyiydi ve kendisini zaman tablolarının en üstüne taşıdı.

Böylelikle pole Iwasa'ya gitti. Onun arkasında Armstrong, Drugovich, Pourchaire, Sargeant, Vips, Vesti sıralaması oluştu.

10. olan Doohan, cumartesi günkü sprint yarış için pole almış oldu. Yarınki sprint yarışına Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi ikinci, Dennis Hauger ise 3. sıradan start alacak.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise sıralama turlarını liderin 1.172 sn gerisinde 16. sırada tamamladı ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek iki yarışa da 16. sıradan başlayacak.

Seans sonucu: