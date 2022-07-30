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FIA F2 / Hungaroring Yarış raporu

F2 Hungaroring: Doohan, sprint yarışında zafere ulaştı

Formula 2 Macaristan hafta sonunun ilk yarışını Virtuosi Racing pilotu Jack Doohan kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F2 Hungaroring: Doohan, sprint yarışında zafere ulaştı
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Formula 2'de sezonun 10. ayağı Hungaroring'de gerçekleştiriliyor. 

Yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde bugün sprint yarış vardı. Sprint yarış gridi, sıralama turlarında ilk 10 sırayı alan pilotların sıralarının ters çevrilmesiyle oluşturuluyor. Yani dün sıralama turlarında 10. sırayı alan Jack Doohan, bu yarışa pole'den başladı. Onu  arkasındaEnzo Fittipaldi, Dennis Hauger ve Frederik Vesti yer aldılar. 

Sıralama turları raporu:

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 28 turluk yarış başladı ve iyi bir start alan Fittipaldi, ilk virajı lider olarak döndü. 

Onun arkasında Hauger, Logan Sargeant ve Felipe Drugovich ilk viraja yan yana girdiler ve üçlü arasında temas yaşandı. 

Hauger, yaşanan temasın ardından ilk virajın dışarısına uçtu ve yarışa veda etti. Sargeant ise sağ ön süspansiyonuna hasar aldı ve pite gelerek yarışı bırakmak zorunda kaldı. Şampiyona lideri Drugovich ise hasar almadan yoluna devam etti. 

Bu olay yarış kazası olarak nitelendirildi ve herhangi bir ceza çıkmadı. 

Theo Pourchaire, önünde temas yaşayan bu üçlüden kaçmak için pist dışına taştı ve 15. sıraya kadar geriledi. 

Fittipaldi, startta liderliği alsa da ikinci virajda büyük bir blokaj yaparak pist dışına taştı ve liderliği Doohan'a geri verdi. 

5. sıradan start alan Juri Vips, ilk virajda kaostan uzak durmasının ardından ikinci virajda dışarı taşan Fittipaldi'yi de geçti ve ikinci sırayı aldı. Bunun ardından güvenlik aracının çıktığını gördük. Hauger'in birinci virajda kalan aracı pistten temizlendi. 

Böylelikle ilk turun sonunda Doohan, Vips, Fittipaldi, Drugovich, Vesti, Jehan Daruvala, Marcus Armstrong, Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Richard Verschoor ilk 10'u oluştu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise startta bir sıra kaybederek 17. sıraya geriledi.

Ayumu Iwasa, DAMS

Ayumu Iwasa, DAMS

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

3. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve yarış yeniden başladı. Lider Doohan, gaza erken basarak rakiplerini biraz hazırlıksız yakaladı ve liderliğini korumayı başardı. 

Onun arkasında ise Fittipaldi, ikinci virajdaki blokajın ardından kaybettiği ikinci sırayı Vips'ten geri almaya çalışıyordu. 

Gridin arkasında ise Clement Novalak ile Roy Nisanny arasında temas yaşandı. Starttaki kaostan dolayı pist dışına taşmak zorunda kalan ve 15. sıraya gerileyen Pourchaire ise geçişler yaparak 13. sıraya yükseldi. 

Yarışı yarıladığımızda Doohan, Vips, Fittipaldi, Drugovich, Vesti ilk 5'i devam ediyordu. Cem, 15. turda yumuşak lastiklere geçmek için pite geldi. 

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6. sırada yer alan Daruvala, lastikleriyle sorun yaşıyordu ve yavaşlamıştı. Onun arkasında yer alan Armstrong, Lawson ve Iwasa da Daruvala'nın üzerinde baskı kurmaya çalıştılar ancak Hindistanlı pilot pozisyonunu bırakmadı. 

Bir sonraki turda Armstrong DRS'nin de yardımıyla düzlükte Daruvala'yı yakaladı ve ilk virajda dışarıdan atak denedi. 

İkili arasında temas yaşandı ve Armstrong pist dışına uçtu. Bu temastan dolayı Daruvala'ya 10 saniyelik zaman cezası verildi. 

Lawson, pist dışına uçan Armstrong'u geçti. Iwasa ise geçemedi ve Armstrong 8. sırada piste geri döndü. Daruvala ise temasa rağmen 6. sırasını korudu. 

Jehan Daruvala, Prema Racing

Jehan Daruvala, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sonraki turlarda Lawson, Daruvala'ya atak yaptı ve Armstrong'un aksine Daruvala'yı geçmeyi başardı. Lawson'ın geçişinin ardından Daruvala momentum kaybetti ve Armstrong ile Iwasa da Daruvala'yı geçtiler. 

Daruvala, 3 pilota birden geçilmesinin ardından pite geldi ve 10 saniyelik cezasını çekmesinin ardından yumuşak lastiklerle 18. sırada piste geri döndü. 

Ön tarafta ise Doohan her şeyi kontrol altında götürüyordu ve damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Startta kaybettiği liderliği Fittipaldi'nin ikinci virajdaki blokajının ardından geri alan Doohan, o noktadan sonra zirveyi kimseye bırakmadı ve hafta sonunun ilk yarışını kazanan isim oldu. 

Vips, ilk virajdaki kaostan uzak durdu ve Fittipaldi'nin ikinci virajdaki hatasını da değerlendirerek yarışı ikinci sırada tamamladı. 

Cem'in takım arkadaşı Fittipaldi, startta liderliği alsa da ikinci virajdaki blokajı ona pahalıya patladı ve Brezilyalı pilot, podyumun son basamağında kendine yer bulabildi. 

Şampiyona lideri Drugovich dördüncü olurken, Vesti 5. sırada yer aldı. Daruvala'yla uzun süre mücadele eden Lawson ise Armstrong'un önünde 6. oldu. Günün son puanı ise yarınki yarışa pole'den başlayacak olan Iwasa'ya gitti. 

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise zorlu bir yarışı arkasında bıraktı ve finiş çizgisini 17. sırada geçti. 

Hafta sonunun ana yarışı yarın TSi 12.35'te gerçekleştirilecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 28 45'42.642     160.961  
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 28 45'47.917 5.275 5.275 160.652  
3 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 28 45'48.967 6.325 1.050 160.591  
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 28 45'50.434 7.792 1.467 160.505  
5 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 28 45'51.908 9.266 1.474 160.419  
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 28 45'56.192 13.550 4.284 160.170  
7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 28 46'02.827 20.185 6.635 159.785  
8 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 28 46'03.365 20.723 0.538 159.754  
9 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 28 46'04.357 21.715 0.992 159.697  
10 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 28 46'12.436 29.794 8.079 159.232  
11 Australia Calan Williams Italy Trident 28 46'13.698 31.056 1.262 159.159  
12 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 28 46'14.481 31.839 0.783 159.114  
13 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 28 46'14.932 32.290 0.451 159.088  
14 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 28 46'31.526 48.884 16.594 158.143  
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 28 46'34.460 51.818 2.934 157.977  
16 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 28 46'39.664 57.022 5.204 157.683  
17 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 28 46'49.805 1'07.163 10.141 157.114  
18 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 28 46'59.910 1'17.268 10.105 156.551  
19 Israel Roy Nissany France DAMS 27 46'26.888 1 Lap 1 Lap 152.747  
20 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 27 46'54.431 1 Lap 27.543 151.252  
  United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 1 27 laps        
  Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 0 28 laps        
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