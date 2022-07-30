F2 Hungaroring: Doohan, sprint yarışında zafere ulaştı

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Formula 2'de sezonun 10. ayağı Hungaroring'de gerçekleştiriliyor.

Yarın gerçekleştirilecek ana yarış öncesinde bugün sprint yarış vardı. Sprint yarış gridi, sıralama turlarında ilk 10 sırayı alan pilotların sıralarının ters çevrilmesiyle oluşturuluyor. Yani dün sıralama turlarında 10. sırayı alan Jack Doohan, bu yarışa pole'den başladı. Onu arkasındaEnzo Fittipaldi, Dennis Hauger ve Frederik Vesti yer aldılar.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 28 turluk yarış başladı ve iyi bir start alan Fittipaldi, ilk virajı lider olarak döndü.

Onun arkasında Hauger, Logan Sargeant ve Felipe Drugovich ilk viraja yan yana girdiler ve üçlü arasında temas yaşandı.

Hauger, yaşanan temasın ardından ilk virajın dışarısına uçtu ve yarışa veda etti. Sargeant ise sağ ön süspansiyonuna hasar aldı ve pite gelerek yarışı bırakmak zorunda kaldı. Şampiyona lideri Drugovich ise hasar almadan yoluna devam etti.

Bu olay yarış kazası olarak nitelendirildi ve herhangi bir ceza çıkmadı.

Theo Pourchaire, önünde temas yaşayan bu üçlüden kaçmak için pist dışına taştı ve 15. sıraya kadar geriledi.

Fittipaldi, startta liderliği alsa da ikinci virajda büyük bir blokaj yaparak pist dışına taştı ve liderliği Doohan'a geri verdi.

5. sıradan start alan Juri Vips, ilk virajda kaostan uzak durmasının ardından ikinci virajda dışarı taşan Fittipaldi'yi de geçti ve ikinci sırayı aldı. Bunun ardından güvenlik aracının çıktığını gördük. Hauger'in birinci virajda kalan aracı pistten temizlendi.

Böylelikle ilk turun sonunda Doohan, Vips, Fittipaldi, Drugovich, Vesti, Jehan Daruvala, Marcus Armstrong, Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Richard Verschoor ilk 10'u oluştu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise startta bir sıra kaybederek 17. sıraya geriledi.

Ayumu Iwasa, DAMS Fotoğraf: Red Bull Content Pool

3. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve yarış yeniden başladı. Lider Doohan, gaza erken basarak rakiplerini biraz hazırlıksız yakaladı ve liderliğini korumayı başardı.

Onun arkasında ise Fittipaldi, ikinci virajdaki blokajın ardından kaybettiği ikinci sırayı Vips'ten geri almaya çalışıyordu.

Gridin arkasında ise Clement Novalak ile Roy Nisanny arasında temas yaşandı. Starttaki kaostan dolayı pist dışına taşmak zorunda kalan ve 15. sıraya gerileyen Pourchaire ise geçişler yaparak 13. sıraya yükseldi.

Yarışı yarıladığımızda Doohan, Vips, Fittipaldi, Drugovich, Vesti ilk 5'i devam ediyordu. Cem, 15. turda yumuşak lastiklere geçmek için pite geldi.

6. sırada yer alan Daruvala, lastikleriyle sorun yaşıyordu ve yavaşlamıştı. Onun arkasında yer alan Armstrong, Lawson ve Iwasa da Daruvala'nın üzerinde baskı kurmaya çalıştılar ancak Hindistanlı pilot pozisyonunu bırakmadı.

Bir sonraki turda Armstrong DRS'nin de yardımıyla düzlükte Daruvala'yı yakaladı ve ilk virajda dışarıdan atak denedi.

İkili arasında temas yaşandı ve Armstrong pist dışına uçtu. Bu temastan dolayı Daruvala'ya 10 saniyelik zaman cezası verildi.

Lawson, pist dışına uçan Armstrong'u geçti. Iwasa ise geçemedi ve Armstrong 8. sırada piste geri döndü. Daruvala ise temasa rağmen 6. sırasını korudu.

Jehan Daruvala, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sonraki turlarda Lawson, Daruvala'ya atak yaptı ve Armstrong'un aksine Daruvala'yı geçmeyi başardı. Lawson'ın geçişinin ardından Daruvala momentum kaybetti ve Armstrong ile Iwasa da Daruvala'yı geçtiler.

Daruvala, 3 pilota birden geçilmesinin ardından pite geldi ve 10 saniyelik cezasını çekmesinin ardından yumuşak lastiklerle 18. sırada piste geri döndü.

Ön tarafta ise Doohan her şeyi kontrol altında götürüyordu ve damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Startta kaybettiği liderliği Fittipaldi'nin ikinci virajdaki blokajının ardından geri alan Doohan, o noktadan sonra zirveyi kimseye bırakmadı ve hafta sonunun ilk yarışını kazanan isim oldu.

Vips, ilk virajdaki kaostan uzak durdu ve Fittipaldi'nin ikinci virajdaki hatasını da değerlendirerek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Cem'in takım arkadaşı Fittipaldi, startta liderliği alsa da ikinci virajdaki blokajı ona pahalıya patladı ve Brezilyalı pilot, podyumun son basamağında kendine yer bulabildi.

Şampiyona lideri Drugovich dördüncü olurken, Vesti 5. sırada yer aldı. Daruvala'yla uzun süre mücadele eden Lawson ise Armstrong'un önünde 6. oldu. Günün son puanı ise yarınki yarışa pole'den başlayacak olan Iwasa'ya gitti.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise zorlu bir yarışı arkasında bıraktı ve finiş çizgisini 17. sırada geçti.

Hafta sonunun ana yarışı yarın TSi 12.35'te gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: