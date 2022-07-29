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FIA F2 / Hungaroring Antrenman raporu

F2 Hungaroring: Antrenmanların lideri Doohan!

Formula 2'de Hungaroring'de gerçekleştirilen antrenman seansını Jack Doohan zirvede tamamladı.

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F2 Hungaroring: Antrenmanların lideri Doohan!
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Macaristan'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansı 45 dakika üzerinden gerçekleşti ve seans boyunca hava oldukça sıcaktı.

ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire, seansın ilk 10 dakikalık bölümünde lider olan isimdi. Sonrasında ilk sıra 1:29.941'lik turuyla 1:30'un altına inen ilk isim Dennis Hauger'e geçti.

Jack Doohan bu dereceyi 1:29.562'ye çekerek liderliği eline geçirirken, seans Hauger'in aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasının ardından sarı bayraklar altında sona erdi.

Doohan böylelikle  seansı lider tamamlarken, Ayumu Iwasa 0.001 saniye geride ikinci, David Beckmann ise 0.079 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın mücadelede Frederik Vesti 0.201 saniye geride dördüncü, Marcus Armstrong ise 0.321 saniye geride beşinci oldu.

Pourchaire derecesini geliştirememesinin ardından 0.332 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Hauger kaza sonrası yedinci olurken, ilk onu Liam Lawson, Enzo Fittipaldi ve Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, seansı 1.5 saniye geride 22. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 18 1'29.562  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 20 1'29.563 0.001
3 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 19 1'29.641 0.079
4 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 1'29.763 0.201
5 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 18 1'29.883 0.321
6 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 1'29.894 0.332
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 17 1'29.941 0.379
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 22 1'29.947 0.385
9 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 1'30.259 0.697
10 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 18 1'30.270 0.708
11 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 21 1'30.281 0.719
12 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 18 1'30.306 0.744
13 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 22 1'30.348 0.786
14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 19 1'30.415 0.853
15 Israel Roy Nissany France DAMS 19 1'30.583 1.021
16 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 19 1'30.660 1.098
17 Australia Calan Williams Italy Trident 20 1'30.678 1.116
18 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 19 1'30.699 1.137
19 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 21 1'30.720 1.158
20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 20 1'30.738 1.176
21 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 20 1'30.824 1.262
22 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 21 1'31.071 1.509
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