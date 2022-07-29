F2 Hungaroring: Antrenmanların lideri Doohan!
Formula 2'de Hungaroring'de gerçekleştirilen antrenman seansını Jack Doohan zirvede tamamladı.
Macaristan'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansı 45 dakika üzerinden gerçekleşti ve seans boyunca hava oldukça sıcaktı.
ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire, seansın ilk 10 dakikalık bölümünde lider olan isimdi. Sonrasında ilk sıra 1:29.941'lik turuyla 1:30'un altına inen ilk isim Dennis Hauger'e geçti.
Jack Doohan bu dereceyi 1:29.562'ye çekerek liderliği eline geçirirken, seans Hauger'in aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasının ardından sarı bayraklar altında sona erdi.
Doohan böylelikle seansı lider tamamlarken, Ayumu Iwasa 0.001 saniye geride ikinci, David Beckmann ise 0.079 saniye geride üçüncü oldu.
Yakın mücadelede Frederik Vesti 0.201 saniye geride dördüncü, Marcus Armstrong ise 0.321 saniye geride beşinci oldu.
Pourchaire derecesini geliştirememesinin ardından 0.332 saniye geride altıncı sırada yer aldı.
Hauger kaza sonrası yedinci olurken, ilk onu Liam Lawson, Enzo Fittipaldi ve Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, seansı 1.5 saniye geride 22. sırada tamamladı.
Seans sonucu:
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