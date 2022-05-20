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FIA F2 / Barselona Antrenman raporu

F2 Barselona: Antrenman turlarında Drugovich en hızlısı

İspanya'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında en hızlı isim MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Barselona: Antrenman turlarında Drugovich en hızlısı
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Formula 2'de heyecan Imola'nın ardından Barselona'da devam ediyor ve bugün antrenman turları gerçekleşti.

Oldukça iyi bir havada gerçekleştirilen antrenman turlarında sürücüler, sıralama turları öncesinde piste alışmaya çalıştılar.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turlarının ilk dakikalarında Olli Caldwell aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir kaza yaparak kırmızı bayrakla seansın durdurulmasına sebep oldu.

Tekrarlarda Caldwell'in aracını 9. virajda bariyerlere çarptığı görüldü. Durumu iyiydi ancak aracın pistten kaldırılması ve bariyerlerin yenilemesi için seans epey durduruldu.

Seansın tekrar başlamasıyla pist üstü aksiyonu arttı. Caldwell hariç tüm pilotlar piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar. Fakat dakikalar sonra bu kez Marcus Armstrong aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü.

Bu da bir başka kırmızı bayrak anlamına geliyordu.

Neyse ki bu kırmızı bayrak çok uzun sürmedi ve sürücüler bitime 17 dakika kala tekrar piste çıktılar.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından Felipe Drugovich 1:30.886 ile zirveye yerleşti. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve MP Motorsport sürücüsü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Prema'dan Jehan Daruvala 0.4 saniye ikinci olurken, Logan Sargeant 0.5 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Virtuosi Racing'de Jack Doohan dördüncü olurken, Liam Lawson beşinci ve Juri Vips altıncı oldu.

Vips, bugünkü ilk F1 antrenman seansında Red Bull RB18'i sürecek.

Ayumu Iwasa, Theo Pourchaire, Dennis Hauger ve Calan Williams ilk onu tamamladılar.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'daki kazadan sonra pistlere geri döndü ve temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta 3.7 saniye geride 20. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 11 1'30.886  
2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 9 1'31.369 0.483
3 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 12 1'31.417 0.531
4 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 11 1'31.532 0.646
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 12 1'31.563 0.677
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 11 1'31.595 0.709
7 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 11 1'31.623 0.737
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 11 1'31.674 0.788
9 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 9 1'31.707 0.821
10 Australia Calan Williams Italy Trident 10 1'31.751 0.865
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'31.779 0.893
12 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 13 1'32.154 1.268
13 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 13 1'32.446 1.560
14 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 9 1'32.458 1.572
15 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 10 1'32.561 1.675
16 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 14 1'32.609 1.723
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'32.790 1.904
18 Israel Roy Nissany France DAMS 11 1'32.883 1.997
19 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 13 1'32.968 2.082
20 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 13 1'34.632 3.746
21 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 3 1'50.509 19.623
22 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 3 1'53.574 22.688
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