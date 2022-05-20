F2 Barselona: Antrenman turlarında Drugovich en hızlısı

Haberi dinle

Formula 2'de heyecan Imola'nın ardından Barselona'da devam ediyor ve bugün antrenman turları gerçekleşti.

Oldukça iyi bir havada gerçekleştirilen antrenman turlarında sürücüler, sıralama turları öncesinde piste alışmaya çalıştılar.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turlarının ilk dakikalarında Olli Caldwell aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir kaza yaparak kırmızı bayrakla seansın durdurulmasına sebep oldu.

Tekrarlarda Caldwell'in aracını 9. virajda bariyerlere çarptığı görüldü. Durumu iyiydi ancak aracın pistten kaldırılması ve bariyerlerin yenilemesi için seans epey durduruldu.

Seansın tekrar başlamasıyla pist üstü aksiyonu arttı. Caldwell hariç tüm pilotlar piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar. Fakat dakikalar sonra bu kez Marcus Armstrong aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü.

Bu da bir başka kırmızı bayrak anlamına geliyordu.

Neyse ki bu kırmızı bayrak çok uzun sürmedi ve sürücüler bitime 17 dakika kala tekrar piste çıktılar.

Peş peşe atılan hızlı turların ardından Felipe Drugovich 1:30.886 ile zirveye yerleşti. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve MP Motorsport sürücüsü, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Prema'dan Jehan Daruvala 0.4 saniye ikinci olurken, Logan Sargeant 0.5 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Virtuosi Racing'de Jack Doohan dördüncü olurken, Liam Lawson beşinci ve Juri Vips altıncı oldu.

Vips, bugünkü ilk F1 antrenman seansında Red Bull RB18'i sürecek.

Ayumu Iwasa, Theo Pourchaire, Dennis Hauger ve Calan Williams ilk onu tamamladılar.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'daki kazadan sonra pistlere geri döndü ve temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta 3.7 saniye geride 20. oldu.

Seans sonucu: