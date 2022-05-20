F2 İspanya: Doohan, bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı

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30 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında keyifli bir mücadele vardı.

İlk 10 dakikalık bölümün ardından Prema sürücüsü Jehan Daruvala 1:29.512 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Daha sonra bu turu önce Felipe Drugovich, sonra 1:29.147 yapan Jack Doohan geride bıraktı.

Daruvala bunun üzerine ikiliye yanıt verdi ve en iyi dereceyi 1:28.884'e çekti. Sürücüler son beş dakikalık bölümde bir başka deneme daha yaptılar ve Virtuosi sürücüsü Doohan 1:28.612 yaparak tekrar liderliği aldı.

Kalan bölümde Doohan'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Avustralyalı pilot bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antrenman seansında Red Bull RB18'i süren Juri Vips, F2'ye geri döndü ve son zaman turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da, Doohan'ın 0.023 saniye gerisinde ikinci oldu.

Frerik Vesti ART GP ile 0.240 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilemiş oldu.

Daruvala dördüncü olurken, Logan Sargeant beşinci, Ayumu Iwasa altıncı ve son turunda trafikte kalan Theo Pourchaire yedinci oldu.

İlk onu Jake Hughes, Calan Williams ve Felipe Drugovich tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 11. olurken, Cem 1.7 saniye geride son sırada yer aldı.

2022 FIA F2 İspanya - sıralama turları sonucu: