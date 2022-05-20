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FIA F2 / Barselona Haberler

F2 İspanya: Doohan, bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Alpine Formula 1'in genç yeteneği Jack Doohan, Barselona'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 İspanya: Doohan, bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
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30 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında keyifli bir mücadele vardı.

İlk 10 dakikalık bölümün ardından Prema sürücüsü Jehan Daruvala 1:29.512 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Daha sonra bu turu önce Felipe Drugovich, sonra 1:29.147 yapan Jack Doohan geride bıraktı.

Daruvala bunun üzerine ikiliye yanıt verdi ve en iyi dereceyi 1:28.884'e çekti. Sürücüler son beş dakikalık bölümde bir başka deneme daha yaptılar ve Virtuosi sürücüsü Doohan 1:28.612 yaparak tekrar liderliği aldı.

Kalan bölümde Doohan'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Avustralyalı pilot bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antrenman seansında Red Bull RB18'i süren Juri Vips, F2'ye geri döndü ve son zaman turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da, Doohan'ın 0.023 saniye gerisinde ikinci oldu.

Frerik Vesti ART GP ile 0.240 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilemiş oldu.

Daruvala dördüncü olurken, Logan Sargeant beşinci, Ayumu Iwasa altıncı ve son turunda trafikte kalan Theo Pourchaire yedinci oldu.

İlk onu Jake Hughes, Calan Williams ve Felipe Drugovich tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 11. olurken,  Cem 1.7 saniye geride son sırada yer aldı.

2022 FIA F2 İspanya - sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 9 1'28.612  
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 8 1'28.635 0.023
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 11 1'28.852 0.240
4 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 8 1'28.884 0.272
5 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 11 1'28.967 0.355
6 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 11 1'28.977 0.365
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 11 1'29.001 0.389
8 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 11 1'29.067 0.455
9 Australia Calan Williams Italy Trident 9 1'29.164 0.552
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 7 1'29.190 0.578
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 11 1'29.205 0.593
12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 9 1'29.367 0.755
13 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 8 1'29.375 0.763
14 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 8 1'29.381 0.769
15 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 11 1'29.381 0.769
16 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 11 1'29.488 0.876
17 Israel Roy Nissany France DAMS 10 1'29.515 0.903
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 10 1'29.885 1.273
19 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 10 1'29.927 1.315
20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 9 1'30.216 1.604
21 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 12 1'30.356 1.744
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