Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
FIA F2 Haberler

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi

FIA Formula 2 organizatörleri, serinin 2022 için iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı ekledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi
Haberi dinle

Formula 1'in destek serisi olan Formula 2, Sochi'de yapılması planlanan Rusya GP'nin iptalinin ardından 13 yarışlık bir takvime sahipti fakat şimdi Fransa GP'yi takvime dahil ederek bu sayıyı tekrar 14'e çıkardılar.

22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış, 2019'dan sonra da bir ilk olacak. Buradaki son yarış 2019'da yapılmış ve galibiyetleri Nyck de Vries ile Antoine Hubert paylaşmıştı.

F2 patronu Bruno Michel, "Bir yarışın iptal edildiği açıklandığından beri maliyetleri göz önünde bulundurarak alternatif pistleri araştırıyorduk. Las Castellet bu açıdan en iyi seçenekti ve şimdi oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Eklenen bu yarışla, sezon başlamadan önce açıklanan 14 yarışlık plana geri dönüyoruz. Bu, 2022 takviminin 2017'den bu yana en genişi olacağı anlamına geliyor."

"Takımlar ve sürücüler için çok yoğun bir Temmuz ayı olacağı kesin fakat taraftarlar ve F2'ye dahil olan herkes için çok heyecan verici bir ay olacak." dedi.

Formula 2'de sezon bu hafta sonu Katalonya yarışı ile devam edecek. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Red Bull Ring ve Fransa yarışları yapılacak. Daha sonra Macaristan, Belçika, Zandvoort, Monza ve Yas Marina yarışlarıyla sezon sona erecek.

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
Önceki haber

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
Yorumları görüntüle
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü Miami GP
Formula 1

Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı" Emilia Romagna GP
Formula 1

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak Emilia Romagna GP
Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Son Haberler

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi
FIA F2 FIA F2

F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, İspanya ile F2'ye dönüyor!

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı
FIA F2 FIA F2

F2 Imola: Pourchaire kazandı, Fittipaldi ilk podyumunu aldı

F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı
FIA F2 FIA F2

F2 Imola: Vips, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.