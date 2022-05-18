F2, iptal edilen Sochi yarışının yerine Paul Ricard'ı takvime ekledi

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Formula 1'in destek serisi olan Formula 2, Sochi'de yapılması planlanan Rusya GP'nin iptalinin ardından 13 yarışlık bir takvime sahipti fakat şimdi Fransa GP'yi takvime dahil ederek bu sayıyı tekrar 14'e çıkardılar.

22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış, 2019'dan sonra da bir ilk olacak. Buradaki son yarış 2019'da yapılmış ve galibiyetleri Nyck de Vries ile Antoine Hubert paylaşmıştı.

F2 patronu Bruno Michel, "Bir yarışın iptal edildiği açıklandığından beri maliyetleri göz önünde bulundurarak alternatif pistleri araştırıyorduk. Las Castellet bu açıdan en iyi seçenekti ve şimdi oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Eklenen bu yarışla, sezon başlamadan önce açıklanan 14 yarışlık plana geri dönüyoruz. Bu, 2022 takviminin 2017'den bu yana en genişi olacağı anlamına geliyor."

"Takımlar ve sürücüler için çok yoğun bir Temmuz ayı olacağı kesin fakat taraftarlar ve F2'ye dahil olan herkes için çok heyecan verici bir ay olacak." dedi.

Formula 2'de sezon bu hafta sonu Katalonya yarışı ile devam edecek. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Red Bull Ring ve Fransa yarışları yapılacak. Daha sonra Macaristan, Belçika, Zandvoort, Monza ve Yas Marina yarışlarıyla sezon sona erecek.

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images