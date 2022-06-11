Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
FIA F2 / Bakü Yarış raporu

F2 Bakü: Kaotik yarışı Vesti kazandı, Cem şanssız şekilde yarış dışı kaldı

Formula 2'nin Bakü'de gerçekleştirilen sprint yarışını ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı şanssız şekilde yarış dışı kaldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Bakü: Kaotik yarışı Vesti kazandı, Cem şanssız şekilde yarış dışı kaldı
Haberi dinle

Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışa Jake Hughes ilk sıradan başlasa da, Jehan Daruvala harika bir start aldı ve henüz ikinci virajda liderliği eline geçirdi.

İlk turların ardından Daruvala farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. Fakat arkasında Hughes'un başını çektiği grup birbirine çok yakındı.

İkinci sıradan 11. sıradaki Jack Doohan'a kadar herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.

Hughes yarış ilerledikçe tempo kaybetmeye başladı ve Vesti, altıncı turda kendisini geçerek ikinciliği aldı. İngiliz pilot sonrasında her geçen tur geriye düştü.

İlk 10 turun ardından sıralama Daruvala, Vesti, Sargeant, Richard Verschoor, Marcus Armstrong ve Felipe Drugovich şeklindeydi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 19. sırada yer alıyordu.

Son yedi tura girerken hemen hemen herkesin arasında birer saniye vardı ve sadece dokuzuncu sıra için Dennis Hauger ve Theo Pourchaire birbirleriyle yakından savaşıyordu.

Hauger, rakibini geç frenajla geçmeye çalıştı fakat lastiklerini kilitlemesinin ardından bariyerlere çarparak güvenlik aracına sebep oldu.

Bu, Daruvala'nın açtığı 4.5 saniyelik farkın artık hiçbir anlam ifade etmediği anlamına geliyordu ve yarış bitime dört tur kala Daruvala önderliğinde tekrar başladı.

Daruvala yeniden startın ardından yerini korurken, yeniden startın kaybedeni hiç şüphesiz Sargeant oldu çünkü ilk viraja gelirken hem Verschoor hem de Armstrong'a geçildi.

Arka tarafta Fittipaldi ve Vips arasındaki olayın ardından Brezilyalı sürücü yarışa veda etti, Vips ise yarışa dönse de en geriye düştü.

Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi. Temsilcimiz Cem bu noktada 13. sıraya kadar çıkmıştı.

Kısa güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Vesti, ilk virajda blokaj yaşayan Daruvala'yı geçerek liderliği aldı.

Armstrong ve Sargeant arasındaki mücadeleden de Lawson faydalanıp, üçüncü sıraya çıktı. Fakat arkalarında pozisyon savaşı veren Verschoor aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak bir kez daha güvenlik aracına sebep oldu.

Bu noktada sıralama Vesti, Daruvala Lawson, Armstrong ve Sargeant şeklindeydi. Temsilcimiz Cem ise 12. sıradaydı.

Yarış bitime bir tur kala tekrar başladı. Vesti ilk virajı lider şekilde dönerken, Lawson ikincilik için Daruvala'nın baskısı altına girdi fakat yerini korumayı başardı.

Arkada ise büyük bir kaza yaşandı. Yaşanan bu kazaya karışan isimlerden birisi de temsilcimiz Cem Bölükbaşı'ydı.

Tekrarlarda Ralph Boschung'un Calan Willaims'ı bariyerlere ittiği, arkadan gelen Cem'in de kendisinden kaçamayarak rakibine çarptığı görüldü. Bu olayın ardından Boschung ve Marino Sato da yarışa veda etti.

Ön tarafta Vesti, turun kalan kısmında yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Daruvala ikinci olurken, Lawson podyumu tamamladı.

Yakın mücadelede Armstrong dördüncü, şampiyona lideri Drugovich beşinci ve son bölümde geriye düşen Sargeant altıncı oldu.

İlk onu Pourchaire, Ayumu Iwasa, Hughes ve Roy Nissany tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Mph
1 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 21 -    
2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 21 0.3 0.300  
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 21 1.1 1.100  
4 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 21 1.5 1.500  
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 21 1.7 1.700  
6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 21 2.1 2.100  
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 2.6 2.600  
8 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 21 3.2 3.200  
9 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 21 5.4 5.400  
10 Israel Roy Nissany France DAMS 21 7.3 7.300  
11 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 21 7.5 7.500  
12 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 8.0 8.000  
13 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 21 8.9 8.900  
14 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 21 9.2 9.200  
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 20 1 lap    
16 Australia Calan Williams Italy Trident 20 1 lap    
17 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 20 1 lap    
18 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 20 1 lap    
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 20 1 lap    
20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 18 3 laps    
  Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 16 5 laps    
  Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 13 8 laps    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
Önceki haber

F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik" Azerbaycan GP
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"

Sainz: "Artık aracı daha iyi anlıyorum" Azerbaycan GP
Formula 1

Sainz: "Artık aracı daha iyi anlıyorum"

Alonso: "Bugün daha fazlasını umuyorduk" Azerbaycan GP
Formula 1

Alonso: "Bugün daha fazlasını umuyorduk"

Son Haberler

F2 Bakü: Kaotik yarışı Vesti kazandı, Cem şanssız şekilde yarış dışı kaldı
FIA F2 FIA F2

F2 Bakü: Kaotik yarışı Vesti kazandı, Cem şanssız şekilde yarış dışı kaldı

F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
FIA F2 FIA F2

F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı

F2 Bakü antrenman turları: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta Vips lider
FIA F2 FIA F2

F2 Bakü antrenman turları: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta Vips lider

Özel röportaj: Dennis Hauger, merak edilenleri açıkladı
FIA F2 FIA F2

Özel röportaj: Dennis Hauger, merak edilenleri açıkladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.