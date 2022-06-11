F2 Bakü: Kaotik yarışı Vesti kazandı, Cem şanssız şekilde yarış dışı kaldı

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Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışa Jake Hughes ilk sıradan başlasa da, Jehan Daruvala harika bir start aldı ve henüz ikinci virajda liderliği eline geçirdi.

İlk turların ardından Daruvala farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. Fakat arkasında Hughes'un başını çektiği grup birbirine çok yakındı.

İkinci sıradan 11. sıradaki Jack Doohan'a kadar herkes birbirinin DRS mesafesindeydi.

Hughes yarış ilerledikçe tempo kaybetmeye başladı ve Vesti, altıncı turda kendisini geçerek ikinciliği aldı. İngiliz pilot sonrasında her geçen tur geriye düştü.

İlk 10 turun ardından sıralama Daruvala, Vesti, Sargeant, Richard Verschoor, Marcus Armstrong ve Felipe Drugovich şeklindeydi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 19. sırada yer alıyordu.

Son yedi tura girerken hemen hemen herkesin arasında birer saniye vardı ve sadece dokuzuncu sıra için Dennis Hauger ve Theo Pourchaire birbirleriyle yakından savaşıyordu.

Hauger, rakibini geç frenajla geçmeye çalıştı fakat lastiklerini kilitlemesinin ardından bariyerlere çarparak güvenlik aracına sebep oldu.

Bu, Daruvala'nın açtığı 4.5 saniyelik farkın artık hiçbir anlam ifade etmediği anlamına geliyordu ve yarış bitime dört tur kala Daruvala önderliğinde tekrar başladı.

Daruvala yeniden startın ardından yerini korurken, yeniden startın kaybedeni hiç şüphesiz Sargeant oldu çünkü ilk viraja gelirken hem Verschoor hem de Armstrong'a geçildi.

Arka tarafta Fittipaldi ve Vips arasındaki olayın ardından Brezilyalı sürücü yarışa veda etti, Vips ise yarışa dönse de en geriye düştü.

Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi. Temsilcimiz Cem bu noktada 13. sıraya kadar çıkmıştı.

Kısa güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Vesti, ilk virajda blokaj yaşayan Daruvala'yı geçerek liderliği aldı.

Armstrong ve Sargeant arasındaki mücadeleden de Lawson faydalanıp, üçüncü sıraya çıktı. Fakat arkalarında pozisyon savaşı veren Verschoor aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak bir kez daha güvenlik aracına sebep oldu.

Bu noktada sıralama Vesti, Daruvala Lawson, Armstrong ve Sargeant şeklindeydi. Temsilcimiz Cem ise 12. sıradaydı.

Yarış bitime bir tur kala tekrar başladı. Vesti ilk virajı lider şekilde dönerken, Lawson ikincilik için Daruvala'nın baskısı altına girdi fakat yerini korumayı başardı.

Arkada ise büyük bir kaza yaşandı. Yaşanan bu kazaya karışan isimlerden birisi de temsilcimiz Cem Bölükbaşı'ydı.

Tekrarlarda Ralph Boschung'un Calan Willaims'ı bariyerlere ittiği, arkadan gelen Cem'in de kendisinden kaçamayarak rakibine çarptığı görüldü. Bu olayın ardından Boschung ve Marino Sato da yarışa veda etti.

Ön tarafta Vesti, turun kalan kısmında yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Daruvala ikinci olurken, Lawson podyumu tamamladı.

Yakın mücadelede Armstrong dördüncü, şampiyona lideri Drugovich beşinci ve son bölümde geriye düşen Sargeant altıncı oldu.

İlk onu Pourchaire, Ayumu Iwasa, Hughes ve Roy Nissany tamamladı.

Yarış sonucu: