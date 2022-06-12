F2 Bakü: Vips lider giderken kaza yaptı, Hauger kazandı!

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Formula 2'de hafta sonunun ikinci yarışı, olması gerekenden beş dakika geç başladı ve Juri Vips iyi bir start almasının ardından yerini korurken, Marcus Armstrong üçüncülüğü Dennis Hauger'den aldı.

İlk turda Olli Caldwell ve Amaury Cordeel arasında yaşanan temasın ardından piste güvenlik aracı girdi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu noktada 15. sıradaydı.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Vips yerini korumayı başardı. 10. tur itibariyle ön taraftaki isimler pit stop yapmayı başladılar ve Armstrong, pitlerden kazançlı çıktı ve pit stop yapan rakiplerini geçerek yarışın teorik lideri oldu.

Fakat Vips, start finiş düzlüğünde takım arkadaşını geçip, pit stop yapmış sürücüler arasında liderliği almış oldu.

12. turda Roy Nissany ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı arasında temas yaşandı. Cem, Nissany'nin temasıyla bariyerlere çarptı ve iki pilot da yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Cem böylelikle hafta sonunu iki şanssız kazayla kapatmış oldu.

Liderlik bu noktada henüz pit stop yapmayan Calan Williams'ın elindeydi. Arkasında ise pit stopunu tamamlayan Vips, Armstrong ve Hauger vardı.

Williams yarış yeniden başladıktan sonra yerini korurken, Vips ve Armstrong arasında ufak bir temas yaşandı ve bundan faydalanan Hauger, üçüncülüğü eline geçirdi.

Vips, lastikleri bitmeye başlayan Williams'ı baskı altına aldı ve genç pilot duramayarak kaçış alanına girdi. Bundan ötürü de grubun gerisine düştü.

Böylelikle liderlik Vips'e geçmiş oldu. Hitech Grand Prix sürücüsü yarışı kazanacak gibiydi ancak pistin kale bölümünde bariyerlere çarptı ve lider götürdüğü yarışa veda etmiş oldu.

Bitime yaklaşık altı dakika kala Hauger liderliği alırken, güvenlik aracı arkasında biten yarışı kazanmış oldu.

Logan Sargeant güçlü bir yarış çıkarıp ikinci oldu ve bu yılki en iyi sonucunu aldı. Felipe Drugovich ise üçüncü olarak hafta sonunu podyumla tamamladı.

Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu yarışta Jack Doohan beşinci, Richard Verschoor altıncı ve Enzo Fittipaldi yedinci oldu

. İlk onu Frederik Vesti, Marino Sato ve Ralph Boschung tamamladı.

F2 Bakü - Yarış sonucu: