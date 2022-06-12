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FIA F2 / Bakü Yarış raporu

F2 Bakü: Vips lider giderken kaza yaptı, Hauger kazandı!

Bakü'de gerçekleştirilen F2 yarışında zafer Prema sürücüsü Dennis Hauger'in olurken, Hitech Grand Prix'den Juri Vips lider giderken kaza yaptı.

Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F2 Bakü: Vips lider giderken kaza yaptı, Hauger kazandı!
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Formula 2'de hafta sonunun ikinci yarışı, olması gerekenden beş dakika geç başladı ve Juri Vips iyi bir start almasının ardından yerini korurken, Marcus Armstrong üçüncülüğü Dennis Hauger'den aldı.

İlk turda Olli Caldwell ve Amaury Cordeel arasında yaşanan temasın ardından piste güvenlik aracı girdi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu noktada 15. sıradaydı.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Vips yerini korumayı başardı. 10. tur itibariyle ön taraftaki isimler pit stop yapmayı başladılar ve Armstrong, pitlerden kazançlı çıktı ve pit stop yapan rakiplerini geçerek yarışın teorik lideri oldu.

Fakat Vips, start finiş düzlüğünde takım arkadaşını geçip, pit stop yapmış sürücüler arasında liderliği almış oldu.

12. turda Roy Nissany ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı arasında temas yaşandı. Cem, Nissany'nin temasıyla bariyerlere çarptı ve iki pilot da yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Cem böylelikle hafta sonunu iki şanssız kazayla kapatmış oldu.

Liderlik bu noktada henüz pit stop yapmayan Calan Williams'ın elindeydi. Arkasında ise pit stopunu tamamlayan Vips, Armstrong ve Hauger vardı.

Williams yarış yeniden başladıktan sonra yerini korurken, Vips ve Armstrong arasında ufak bir temas yaşandı ve bundan faydalanan Hauger, üçüncülüğü eline geçirdi.

Vips, lastikleri bitmeye başlayan Williams'ı baskı altına aldı ve genç pilot duramayarak kaçış alanına girdi. Bundan ötürü de grubun gerisine düştü.

Böylelikle liderlik Vips'e geçmiş oldu. Hitech Grand Prix sürücüsü yarışı kazanacak gibiydi ancak pistin kale bölümünde bariyerlere çarptı ve lider götürdüğü yarışa veda etmiş oldu.

Bitime yaklaşık altı dakika kala Hauger liderliği alırken, güvenlik aracı arkasında biten yarışı kazanmış oldu.

Logan Sargeant güçlü bir yarış çıkarıp ikinci oldu ve bu yılki en iyi sonucunu aldı. Felipe Drugovich ise üçüncü olarak hafta sonunu podyumla tamamladı.

Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu yarışta Jack Doohan beşinci, Richard Verschoor altıncı ve Enzo Fittipaldi yedinci oldu

. İlk onu Frederik Vesti, Marino Sato ve Ralph Boschung tamamladı.

F2 Bakü - Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam  
2 6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 0.400
3 11 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 0.900
4 2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1.600
5 20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 2.700
6 22 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 2.900
7 9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 3.100
8 4 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 4.700
9 15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 4.900
10 24 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 5.200
11 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 5.300
12 7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 6.000
13 3 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 6.900
14 17 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 7.200
15 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 11.500
16 21 Australia Calan Williams Italy Trident 12.100
  8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing  
  16 Israel Roy Nissany France DAMS  
  23 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System  
  12 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport  
  25 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing  
  14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing  
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