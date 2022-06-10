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FIA F2 / Bakü Sıralama turları raporu

F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Bakü'de gerçekleştirilen FIA F2 sıralama turlarında pole pozisyonu Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı
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Bakü'de gerçekleştirilen sıralama seansında, antrenman turlarında kaza yapan Ralph Boschung da dahil olmak üzere herkes piste çıktı.

Seansın ilk gerçekçi zaman turu 1:54.483'lük turuyla Ayumu Iwasa'dan gelirken, bu turdan sonra Ralph Boschung ilk sektörün sonunda kaçış alanına girdi ve bir yere çarpmadan yola devam etti.

İlk denemelerin ardından Iwasa zirvedeydi ve sürücüler, ikinci bir deneme için son yedi dakikalık bölümü beklediler.

Fakat Iwasa, bitime 6 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Uzun temizlik çalışmasının ardından seans nihayet tekrar başladı ve sürücülerin elinde sadece 5 dakika 50 saniye vardı.

Bundan ötürü de Iwasa hariç herkes bir an önce piste çıkıp son bir tur daha atmaya çalıştı.

Dennis Hauger 1:53.973'lük turuyla liderliği eline geçirdi fakat kısa bir süre sonra Juri Vips'ten 1:53.762 geldi.

Seansın son saniyelerinde herhangi bir değişiklik olmadı ve Vips, bu yıl ikinci kez pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Liam Lawson son turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.163 saniye geride ikinci olurken, Hauger 0.211 saniye geride üçüncü oldu.

Marcus Armstrong, yakın geçen seansta Hauger'in sadece 0.004 saniye ardında dördüncü olurken, ilk beşi şampiyona lideri Felipe Drugovich tamamladı.

Richard Verschoor, iyi bir turla gelse de pole pozisyonunu almayı başaramadı fakat 0.267 saniye geride altıncı olarak bu yılki en iyi sonuçlarından birisini aldı.

İlk onu Logan Sargeant, Jehan Daruvala, Frederik Vesti ve Jake Hughes tamamladı. Jack Doohan ve Theo Pourchaire ancak 11. ve 12. olabildiler.

Iwasa kaza sonrası ancak 13. olabilirken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 1.970 saniye geride 21. oldu.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi ise 0.9 saniye geride 16. sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'53.762  
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 12 1'53.925 0.163
3 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 11 1'53.973 0.211
4 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 12 1'53.977 0.215
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 11 1'54.000 0.238
6 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 13 1'54.029 0.267
7 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 12 1'54.194 0.432
8 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 12 1'54.201 0.439
9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 12 1'54.247 0.485
10 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 13 1'54.356 0.594
11 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'54.363 0.601
12 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'54.440 0.678
13 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 8 1'54.483 0.721
14 Israel Roy Nissany France DAMS 12 1'54.727 0.965
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'54.732 0.970
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 12 1'54.738 0.976
17 Australia Calan Williams Italy Trident 13 1'55.010 1.248
18 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 11 1'55.140 1.378
19 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'55.321 1.559
20 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 13 1'55.456 1.694
21 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 12 1'55.732 1.970
22 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 12 1'56.247 2.485
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