F2 Bakü: Vips bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazandı

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Bakü'de gerçekleştirilen sıralama seansında, antrenman turlarında kaza yapan Ralph Boschung da dahil olmak üzere herkes piste çıktı.

Seansın ilk gerçekçi zaman turu 1:54.483'lük turuyla Ayumu Iwasa'dan gelirken, bu turdan sonra Ralph Boschung ilk sektörün sonunda kaçış alanına girdi ve bir yere çarpmadan yola devam etti.

İlk denemelerin ardından Iwasa zirvedeydi ve sürücüler, ikinci bir deneme için son yedi dakikalık bölümü beklediler.

Fakat Iwasa, bitime 6 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Uzun temizlik çalışmasının ardından seans nihayet tekrar başladı ve sürücülerin elinde sadece 5 dakika 50 saniye vardı.

Bundan ötürü de Iwasa hariç herkes bir an önce piste çıkıp son bir tur daha atmaya çalıştı.

Dennis Hauger 1:53.973'lük turuyla liderliği eline geçirdi fakat kısa bir süre sonra Juri Vips'ten 1:53.762 geldi.

Seansın son saniyelerinde herhangi bir değişiklik olmadı ve Vips, bu yıl ikinci kez pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Liam Lawson son turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.163 saniye geride ikinci olurken, Hauger 0.211 saniye geride üçüncü oldu.

Marcus Armstrong, yakın geçen seansta Hauger'in sadece 0.004 saniye ardında dördüncü olurken, ilk beşi şampiyona lideri Felipe Drugovich tamamladı.

Richard Verschoor, iyi bir turla gelse de pole pozisyonunu almayı başaramadı fakat 0.267 saniye geride altıncı olarak bu yılki en iyi sonuçlarından birisini aldı.

İlk onu Logan Sargeant, Jehan Daruvala, Frederik Vesti ve Jake Hughes tamamladı. Jack Doohan ve Theo Pourchaire ancak 11. ve 12. olabildiler.

Iwasa kaza sonrası ancak 13. olabilirken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 1.970 saniye geride 21. oldu.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi ise 0.9 saniye geride 16. sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu: