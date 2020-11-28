F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott, startla birlikte Felipe Drugovich'e geçilmekten kurtulamadı.

Mick Schumacher ise harika bir start alarak 10. sıradan başladığı yarışta dördüncülüğe kadar çıktu.

Turlar ilerledikçe Marcus Armstrong, iyi bir atakla Ilott'u geçerek ikinciliği aldı. Daha sonra Schumacher de Ilott'u geçti.

Bu ataktan saniyeler sonra Armstrong hata yaptı ve Schumacher ikinciliğe çıktı.

Ilott'un tempo kaybettiğini gören UNI-Virtuosi, Ilott'u pite aldı. Sonrasında Armstrong ve Drugovich de pite girdi.

Prema ise Schumacher'i uzun süre pistte tutmayı seçti ve bu süreçte Schumacher çok fazla vakit kaybetti.

Pitlerden sonra Ilott liderdi, ancak Drugovich güzel bir atakla rakibi geçerek tekrar liderliği aldı.

Kalan sürede hata yapmayan Drugovich zafere ulaşan isim oldu. Böylelikle de uzun bir adan sonra zafere ulaştı.

Ilott damalı bayrağı son bölümdeki tempo kaybına rağmen ikinci sırada gördü ve şampiyona için kritik puanlar kazandı.

Son bölümde üçüncülük için Jehan Daruvala ve Mick Schumacher savaştı. Schumacher, Carlin sürücüsüne son bölümde büyük baskı kursa da, rakibini geçme şansı yakalayamadı.

Sonuç olarak podyumun son basamağı Daruvala'ya gitti.

Schumacher, pitlerden önce ikinci sırada olsa da, Prema'nın geç pit stop kararıyla dördüncü sırada finiş gördü.

Nikita mazepin, geç pit stop yapan isimlerden bir tanesiydi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Yuki Tsunoda, en geriden başladığı yarışın yıldızlarından biriydi. Sıralama turlarındaki spininin ardından yarışa en geriden başlayan Red Bull'un genç yeteneği, rakiplerini bir bir geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Armstrong, yarışın ikinci yarısında gerilemekten kurtulamayıp yedinci olurken, Robert Shwartzman sekizinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum ve Jack Aitken tamamladı.

İlk F2 yarışına çıkan Theo Pourchaire, damalı bayrağı 18. sırada gördü.

Yarış sonucu: