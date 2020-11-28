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FIA F2 / Bahreyn / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

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F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!
Ekleyen:
, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 2 yarışında zafer Felipe Drugovich'in olurken, Mick Schumacher güçlü bir yarış çıkararak podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Callum Ilott, startla birlikte Felipe Drugovich'e geçilmekten kurtulamadı.

Mick Schumacher ise harika bir start alarak 10. sıradan başladığı yarışta dördüncülüğe kadar çıktu.

Turlar ilerledikçe Marcus Armstrong, iyi bir atakla Ilott'u geçerek ikinciliği aldı. Daha sonra Schumacher de Ilott'u geçti.

Bu ataktan saniyeler sonra Armstrong hata yaptı ve Schumacher ikinciliğe çıktı.

Ilott'un tempo kaybettiğini gören UNI-Virtuosi, Ilott'u pite aldı. Sonrasında Armstrong ve Drugovich de pite girdi.

Prema ise Schumacher'i uzun süre pistte tutmayı seçti ve bu süreçte Schumacher çok fazla vakit kaybetti.

Pitlerden sonra Ilott liderdi, ancak Drugovich güzel bir atakla rakibi geçerek tekrar liderliği aldı.

Kalan sürede hata yapmayan Drugovich zafere ulaşan isim oldu. Böylelikle de uzun bir adan sonra zafere ulaştı.

Ilott damalı bayrağı son bölümdeki tempo kaybına rağmen ikinci sırada gördü ve şampiyona için kritik puanlar kazandı.

Son bölümde üçüncülük için Jehan Daruvala ve Mick Schumacher savaştı. Schumacher, Carlin sürücüsüne son bölümde büyük baskı kursa da, rakibini geçme şansı yakalayamadı.

Sonuç olarak podyumun son basamağı Daruvala'ya gitti.

Schumacher, pitlerden önce ikinci sırada olsa da, Prema'nın geç pit stop kararıyla dördüncü sırada finiş gördü.

Nikita mazepin, geç pit stop yapan isimlerden bir tanesiydi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Yuki Tsunoda, en geriden başladığı yarışın yıldızlarından biriydi. Sıralama turlarındaki spininin ardından yarışa en geriden başlayan Red Bull'un genç yeteneği, rakiplerini bir bir geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Armstrong, yarışın ikinci yarısında gerilemekten kurtulamayıp yedinci olurken, Robert Shwartzman sekizinci oldu.

İlk onu Dan Ticktum ve Jack Aitken tamamladı.

İlk F2 yarışına çıkan Theo Pourchaire, damalı bayrağı 18. sırada gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 32      
2 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 32 14.800    
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 32 19.300    
4 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 32 20.200    
5 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 32 28.200    
6 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 32 28.500    
7 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 32 31.300    
8 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 32 43.800    
9 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 32 46.900    
10 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 32 47.300    
11 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 32 49.100    
12 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 32 49.200    
13 Indonesia Sean Gelael France DAMS 32 50.500    
14 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 32 53.700    
15 Israel Roy Nissany Italy Trident 32 53.800    
16 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 32 55.900    
17 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 32 1'01.400    
18 France Théo Pourchaire Germany HWA AG 32 1'01.800    
19 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 32 1'03.000    
20 Japan Marino Sato Italy Trident 32 1'05.500    
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 32 1'06.700    
22 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 32 1'16.000    
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Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn
Editör Kemal Şengül

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