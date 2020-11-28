Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"

Şampiyona lideri Mick Schumacher, Bahreyn'e 22 puanlık bir avantajla gelmişti. Ancak cuma günü yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu şampiyona ikincisi Callum Ilott'un oldu. Bu, ikili arasındaki puan farkının 20'ye indiği anlamına geliyor.

Schumacher, sıralama turlarında iyi bir tur atmakta zorlandı ve seansı ancak 10. sırada tamamlayabildi.

Şampiyonadaki rakiplerinin gerisinde kalan Alman pilot, buna karşılık takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı geçti.

Prema'nın doğru ayarları bulmakta zorlandığı seansın ardından konuşan Schumacher, "Maalesef bugün istediğimiz gibi gitmedi. Bu yüzden tamamen mutlu olamayız."

"İkinci lastik setime geçmeden önce araçta küçük bir ayar değişikliği yaptık. Ama maalesef beklediğimiz gibi çalışmadı."

"Ayrıca ben de mükemmel bir tur atmayı başaramadım. Şimdi başımızı önümüze eğiyoruz."

"Yarınki yarış için iyi bir temel oluşturmak ve iyi bir plan geliştirmek adına gece boyunca verilere bakacağız."

"Mümkün olan en iyi şekilde savaşacağız ve ben de elimden geleni yapacağım." dedi.