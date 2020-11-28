Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
FP3:
04 Saat
:
54 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
22 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
03 Ara
Shakedown:
5 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
03 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
17 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"

paylaşım
yorumlar
Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"
Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, sıralama turlarında 10. sırada kalmasının ardından ayarlarda yanlış yöne gittiklerini söylüyor.

Şampiyona lideri Mick Schumacher, Bahreyn'e 22 puanlık bir avantajla gelmişti. Ancak cuma günü yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu şampiyona ikincisi Callum Ilott'un oldu. Bu, ikili arasındaki puan farkının 20'ye indiği anlamına geliyor.

Schumacher, sıralama turlarında iyi bir tur atmakta zorlandı ve seansı ancak 10. sırada tamamlayabildi.

Şampiyonadaki rakiplerinin gerisinde kalan Alman pilot, buna karşılık takım arkadaşı Robert Shwartzman'ı geçti.

Prema'nın doğru ayarları bulmakta zorlandığı seansın ardından konuşan Schumacher, "Maalesef bugün istediğimiz gibi gitmedi. Bu yüzden tamamen mutlu olamayız."

"İkinci lastik setime geçmeden önce araçta küçük bir ayar değişikliği yaptık. Ama maalesef beklediğimiz gibi çalışmadı."

"Ayrıca ben de mükemmel bir tur atmayı başaramadım. Şimdi başımızı önümüze eğiyoruz."

"Yarınki yarış için iyi bir temel oluşturmak ve iyi bir plan geliştirmek adına gece boyunca verilere bakacağız."

"Mümkün olan en iyi şekilde savaşacağız ve ben de elimden geleni yapacağım." dedi.

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu

Önceki haber

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

DS Techeetah, 2020/21 Formula E sezonuna eski paketle başlayacak
Formula E Formula E / Son dakika

DS Techeetah, 2020/21 Formula E sezonuna eski paketle başlayacak

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Rosberg'in emekliliğine Hamilton sebep oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg'in emekliliğine Hamilton sebep oldu

Son Haberler

Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"
F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu
F2 FIA F2 / Sıralama turları raporu

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu

Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin
F2 FIA F2 / Antrenman raporu

Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin

Gelael, Bahreyn'de F2'ye dönüyor
F2 FIA F2 / Son dakika

Gelael, Bahreyn'de F2'ye dönüyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

11s
2
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

13s
3
Formula 1

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

12s
4
Formula 1

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

1g
5
GENEL

27-29 Kasım Yarış Programı

1g

Son Haberler

Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"
F2

Schumacher: "Doğru ayarları bulamadık"

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu
F2

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu

Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin
F2

Bahreyn F2: Antrenmanların en hızlısı Mazepin

Gelael, Bahreyn'de F2'ye dönüyor
F2

Gelael, Bahreyn'de F2'ye dönüyor

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.