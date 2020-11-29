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FIA F2 / Yarış raporu

F2 Bahreyn: Shwartzman rahat şekilde kazandı, Ilott ve Daruvala çarpıştı!

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F2 Bahreyn: Shwartzman rahat şekilde kazandı, Ilott ve Daruvala çarpıştı!
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Bahreyn'de gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer Prema Racing sürücüsü Robert Shwartzman'ın oldu.

İlk yarışı sekizinci sırada bitiren Robert Shwartzman, ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte liderliğini korumayı başardı.

İlk yarışın yıldızı Yuki Tsunoda ile Marcus Armstrong ikincilik için çekiştiler. İkili arasında yaşanan temasın ardından Tsunoda lastik patlatıp geriye düştü.

Pek çok sürücü, lastiklerin çok fazla aşındığı Bahreyn'de lastiklerini kilitlediler ve sorun yaşadılar.

Nikita Mazepin, yarışın ilk bölümünde agresif bir sürüş yaparak Mick Schumacher de dahil olmak üzere pek çok ismi geçmeyi başardı.

İlk virajda Theo Pourchaire yaşadığı sorunun ardından yolda kalınca güvenlik aracı çıktı ve ön bölümde farklar kapandı.

Sonrasında Jehan Daruvala, Mick Schumacher ve Callum Ilott arasında dördüncülük mücadelesi vardı. Ilott, 10. viraja gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve durmayarak Schumacher'in önündeki Daruvala'ya çarptı.

Ilott'un ön kanadı kırılırken, Daruvala yarış dışı kaldı. Ilott daha sonra pitten geçme cezası da aldı. Schumacher ise bu olaydan kaçmaya çalışırken sol ön lastiğini ciddi şekilde yaktı.

Yarış yeniden başladıktan sonra ön bölümde galibiyet için herhangi bir çekişme olmadı ve Shwartzman kusursuz bir sürüş yaparak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Mazepin iyi bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı ikinci sıra görmeyi başardı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Üçüncü sırada yarışın yıldızlarından bir tanesi olan ve son bölümde muhteşem bir yükseliş gerçekleştiren Louis Deletraz yer aldı. Haas'ın genç yeteneği, aynı zamanda yarışın en hızlı turunu da kaydetti.

Pedro Piquet, yarışın son turuna kadar yarışı üçüncü sırada götürse de, yaşadığı mekanik arıza ile yolda kaldı ve podyum bu sayede Deletraz'a gitti.

Detaylar geliyor...

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 23       15
2 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 23 5.200     12
3 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 23 6.400     10
4 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 23 10.600     8
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 23 15.100     6
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 23 18.500     4
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 23 20.700     2
8 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 23 23.500     1
9 Israel Roy Nissany Italy Trident 23 25.300      
10 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 23 31.100      
11 Japan Marino Sato Italy Trident 23 31.800      
12 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 23 39.800      
13 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 23 43.900      
14 Indonesia Sean Gelael France DAMS 23 44.400      
15 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 23 49.100      
16 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 23 1'03.400      
  United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 22 1 lap      
  Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 22 1 lap      
  Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 21 2 laps      
  Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 9 14 laps      
  India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 7 16 laps      
  France Théo Pourchaire Germany HWA AG 5 18 laps      
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F2 Bahreyn: Drugovich kazandı, Schumacher ve Tsunoda yıldızlaştı!

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

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