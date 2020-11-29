F2 Bahreyn: Shwartzman rahat şekilde kazandı, Ilott ve Daruvala çarpıştı!

İlk yarışı sekizinci sırada bitiren Robert Shwartzman, ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte liderliğini korumayı başardı.

İlk yarışın yıldızı Yuki Tsunoda ile Marcus Armstrong ikincilik için çekiştiler. İkili arasında yaşanan temasın ardından Tsunoda lastik patlatıp geriye düştü.

Pek çok sürücü, lastiklerin çok fazla aşındığı Bahreyn'de lastiklerini kilitlediler ve sorun yaşadılar.

Nikita Mazepin, yarışın ilk bölümünde agresif bir sürüş yaparak Mick Schumacher de dahil olmak üzere pek çok ismi geçmeyi başardı.

İlk virajda Theo Pourchaire yaşadığı sorunun ardından yolda kalınca güvenlik aracı çıktı ve ön bölümde farklar kapandı.

Sonrasında Jehan Daruvala, Mick Schumacher ve Callum Ilott arasında dördüncülük mücadelesi vardı. Ilott, 10. viraja gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve durmayarak Schumacher'in önündeki Daruvala'ya çarptı.

Ilott'un ön kanadı kırılırken, Daruvala yarış dışı kaldı. Ilott daha sonra pitten geçme cezası da aldı. Schumacher ise bu olaydan kaçmaya çalışırken sol ön lastiğini ciddi şekilde yaktı.

Yarış yeniden başladıktan sonra ön bölümde galibiyet için herhangi bir çekişme olmadı ve Shwartzman kusursuz bir sürüş yaparak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Mazepin iyi bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı ikinci sıra görmeyi başardı ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Üçüncü sırada yarışın yıldızlarından bir tanesi olan ve son bölümde muhteşem bir yükseliş gerçekleştiren Louis Deletraz yer aldı. Haas'ın genç yeteneği, aynı zamanda yarışın en hızlı turunu da kaydetti.

Pedro Piquet, yarışın son turuna kadar yarışı üçüncü sırada götürse de, yaşadığı mekanik arıza ile yolda kaldı ve podyum bu sayede Deletraz'a gitti.

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