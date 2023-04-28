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F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

Bakü'deki sıralama turları oldukça heyecanlı geçti, pole pozisyonu son saniyede hasarlı aracıyla iyi bir tur atan Oliver Bearman'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

Formula 1'in de sprint hafta sonunda olmasından ötürü sıkışık bir takvime sahip olan F2, bu nedenle alışılmadık bir şekilde iki seans arasında sıralama turlarını düzenlemek durumunda kaldı.

Henüz ilk dakikalardan heyecanlı başlayan sıralama turları, kısa süre Charouz sürücüsü Brad Benavides'in bariyerlere gömülmesi nedeniyle kırmızı bayrakla duraklatıldı.

Seans yeniden başladıktan sonra zirveye Dennis Hauger yerleşti, onu Richard Verschoor, Oliver Bearman, Kush Maini ve Enzo Fittipaldi takip etmekteydi. Düzlük hızının önemli olduğu bu pistte herkes birbirinden hava koridoru almayı amaçlamaktaydı.

Son dakikalara girilirken Frederik Vesti liderliği, Theo Pourchaire ise ikinci sırayı aldı, tam o sırada Vesti'nin takım arkadaşı Bearman ufak bir kayma sonucu duvara temas etti ve süspansiyonuna küçük de olsa hasar verdi!  

Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değildi, nitekim Bearman tempo kaybetmeden devam edebilecek durumdaydı, dolayısıyla pole mücadelesine bir kez daha dahil oldu.

Son turlarda pole pozisyonu tam beş kez el değiştirdi: Hauger, Vesti, Pourchaire ve Fittipaldi dörtlüsünün tamamı liderliği kısa süreliğine ele geçirdiler, son sözü ise hasarlı aracına rağmen Bearman söyledi!

F2 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşan Bearman'ı Fittipaldi, Pourchaire ve Vesti takip etti; bu dört isim sadece 0.1 saniye içinde sıralandılar.

İlk onu tamamlayan isimlerse Hauger, Jehan Daruvala, Jak Crawford, Victor Martins, Zane Maloney ve Verschoor oldular.

Arthur Leclerc 12. sırada, Jack Doohan 16. sırada, Ayumu Iwasa 17. sırada yer aldılar.

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