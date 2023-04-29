F2 Azerbaycan: Kaotik sprint yarışında galip Bearman, Prema 1-2!

Sprint yarışına dokuzuncu sırada başlayan ve fena bir yükseliş gerçekleştirmeyen Bearman, yarışı rahat bir şekilde dördüncü bitirecek gibiydi.

Ancak Roy Nissany'nin bitime altı tur kala 15. virajda kaza yapması ve Güvenlik Aracı'nın piste girmesi, lastiklerin soğumasına ve yeniden start için farklı değişkenlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Sonuç olarak, lider Dennis Hauger ve ikinci sıradaki Victor Martins'in de dahil olduğu tam altı sürücü yarış başladıktan sadece saniyeler sonra ilk virajda ciddi kazalara karıştılar ve yarışa veda ettiler.

Olayların ardından liderlik Bearman'ın takım arkadaşı Frederik Vesti'ye geçti, ancak 4. virajda Vesti'nin hatasından faydalanan Bearman hızlıca liderliği aldı -sadece saniyeler sonra ise güvenlik aracı yeniden piste girdi!

Pistteki hasar yarış bitene kadar kalan üç turda temizlenemedi, bu da Bearman'ın galibiyete ulaşması ve kariyerindeki ilk F2 zaferine imza atması anlamına geliyordu!

İkinci sıra birkaç santimle Vesti'ye giderken, podyumu Jak Crawford tamamladı.

Yarış özeti

Kaos henüz henüz startta kendini gösterdi; ilk turda Martins'in Zane Maloney ve pole pozisyonundan başlayan Richard Verschoor ile mücadeleye tutuştuğunu gördük.

Maloney liderliği alacak gibiydi, ta ki Verschoor duvara hafifçe değene ve Maloney ile temas edip rakibinin lastiğini patlatana dek!

Bu temas nedeniyle aracı hasar gören Verschoor yarışa veda etti, Maloney oldukça gerilere düştü. İlk üçte ise Dennis Hauger, Martins ve Jehan Daruvala yer almaktaydı.

Vesti üçüncü turda Crawford'u geçerek dördüncü olurken, Bearman aynı tur Enzo Fittipaldi'yi geçerek yedinciliğe yükseldi. Theo Pourchaire ise 3. virajda Campos sürücüsü Ralph Boschung'u geçerek altıncı oldu.

Birkaç dakika sonra Boschung 11. Virajın çıkışında yarışa veda etti ve ilk güvenlik aracı periyodu gerçekleşti.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarış altıncı turda yeniden başladı; Vesti Daruvala'ya yaklaşırken, iki tur sonra Bearman Pourchaire'i geçerek altıncılığı aldı. Yükselişini sürdüren Bearman, sonraki turda da Crawford'u geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Vesti nihayet 10. turda Daruvala'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi, kısa süre sonra Bearman da aynı hamleyi tekrarlayarak dördüncülüğü aldı.

Nissany'nin kazasının ardından altı tur kala güvenlik aracı tekrar devreye girerken, aynı anlarda Maloney de yarışa veda etti -zaten beş tur gerideydi.

Yarış bitime iki tur kala yeniden başladı ve hem Hauger hem de Martins'in 1. Viraj çıkışında duvara çarpmasıyla kaos yaşandı.

Martins'in kazasının ardından çizgiden kaçamayan Daruvala da kazaya karışarak Martins'in aracının altına girdi!

Daha geride Pourchaire kazadan kaçınmak için virajı genişten aldı ve Arthur Leclerc ile temas ederek hem kendisinin, hem de rakibinin yarışını bitirdi. Sıkıntılı bir yarış geçiren Jack Doohan da arkalarda spin atarak yarışa veda etti.

Güvenlik Aracı girmeden hemen önce Bearman takım arkadaşını geçti ve liderliği aldı, yarış bu şekilde bitirilince galibiyet de kendisine gitti.

Kush Maini bir kez dahnıysa Clement Novalak ve Isack Hadjar'a gitti.

Sadece 11 sürücünün tamamladığı yarışta puan alamayan isimlerse Roman Stanek, Amaury Cordeel ve Brad Benavides oldular.

F2 Azerbaycan - Sprint yarışı sonuçları