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F2 Azerbaycan: Kaotik sprint yarışında galip Bearman, Prema 1-2!

Oliver Bearman, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta son turdaki kaostan da faydalanarak galibiyete ulaştı, ikinci sıra takım arkadaşı Frederik Vesti'ye gidince Prema duble yapmış oldu.

Megan White
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F2 Azerbaycan: Kaotik sprint yarışında galip Bearman, Prema 1-2!

Sprint yarışına dokuzuncu sırada başlayan ve fena bir yükseliş gerçekleştirmeyen Bearman, yarışı rahat bir şekilde dördüncü bitirecek gibiydi.

Ancak Roy Nissany'nin bitime altı tur kala 15. virajda kaza yapması ve Güvenlik Aracı'nın piste girmesi, lastiklerin soğumasına ve yeniden start için farklı değişkenlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Sonuç olarak, lider Dennis Hauger ve ikinci sıradaki Victor Martins'in de dahil olduğu tam altı sürücü yarış başladıktan sadece saniyeler sonra ilk virajda ciddi kazalara karıştılar ve yarışa veda ettiler.

Olayların ardından liderlik Bearman'ın takım arkadaşı Frederik Vesti'ye geçti, ancak 4. virajda Vesti'nin hatasından faydalanan Bearman hızlıca liderliği aldı -sadece saniyeler sonra ise güvenlik aracı yeniden piste girdi!

Pistteki hasar yarış bitene kadar kalan üç turda temizlenemedi, bu da Bearman'ın galibiyete ulaşması ve kariyerindeki ilk F2 zaferine imza atması anlamına geliyordu!

İkinci sıra birkaç santimle Vesti'ye giderken, podyumu Jak Crawford tamamladı.

 

Yarış özeti

Kaos henüz henüz startta kendini gösterdi; ilk turda Martins'in Zane Maloney ve pole pozisyonundan başlayan Richard Verschoor ile mücadeleye tutuştuğunu gördük.

Maloney liderliği alacak gibiydi, ta ki Verschoor duvara hafifçe değene ve Maloney ile temas edip rakibinin lastiğini patlatana dek! 

Bu temas nedeniyle aracı hasar gören Verschoor yarışa veda etti, Maloney oldukça gerilere düştü. İlk üçte ise Dennis Hauger, Martins ve Jehan Daruvala yer almaktaydı.

Vesti üçüncü turda Crawford'u geçerek dördüncü olurken, Bearman aynı tur Enzo Fittipaldi'yi geçerek yedinciliğe yükseldi. Theo Pourchaire ise 3. virajda Campos sürücüsü Ralph Boschung'u geçerek altıncı oldu.

Birkaç dakika sonra Boschung 11. Virajın çıkışında yarışa veda etti ve ilk güvenlik aracı periyodu gerçekleşti. 

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarış altıncı turda yeniden başladı; Vesti Daruvala'ya yaklaşırken, iki tur sonra Bearman Pourchaire'i geçerek altıncılığı aldı. Yükselişini sürdüren Bearman, sonraki turda da Crawford'u geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Vesti nihayet 10. turda Daruvala'yı geçerek üçüncülüğe yükseldi, kısa süre sonra Bearman da aynı hamleyi tekrarlayarak dördüncülüğü aldı. 

Nissany'nin kazasının ardından altı tur kala güvenlik aracı tekrar devreye girerken, aynı anlarda Maloney de yarışa veda etti -zaten beş tur gerideydi.

Yarış bitime iki tur kala yeniden başladı ve hem Hauger hem de Martins'in 1. Viraj çıkışında duvara çarpmasıyla kaos yaşandı.

Martins'in kazasının ardından çizgiden kaçamayan Daruvala da kazaya karışarak Martins'in aracının altına girdi! 

Daha geride Pourchaire kazadan kaçınmak için virajı genişten aldı ve Arthur Leclerc ile temas ederek hem kendisinin, hem de rakibinin yarışını bitirdi. Sıkıntılı bir yarış geçiren Jack Doohan da arkalarda spin atarak yarışa veda etti. 

Güvenlik Aracı girmeden hemen önce Bearman takım arkadaşını geçti ve liderliği aldı, yarış bu şekilde bitirilince galibiyet de kendisine gitti.

Kush Maini bir kez dahnıysa Clement Novalak ve Isack Hadjar'a gitti.

Sadece 11 sürücünün tamamladığı yarışta puan alamayan isimlerse Roman Stanek, Amaury Cordeel ve Brad Benavides oldular.

 

F2 Azerbaycan - Sprint yarışı sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 21 51'27.274     146.877 10
2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 21 51'28.144 0.870 0.870 146.836 8
3 United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 21 51'30.364 3.090 2.220 146.731 6
4 India Kush Maini Spain Campos Racing 21 51'33.759 6.485 3.395 146.570 5
5 Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 21 51'35.153 7.879 1.394 146.504 4
6 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 21 51'37.679 10.405 2.526 146.384 3
7 France Clement Novalak Italy Trident 21 51'38.364 11.090 0.685 146.352 2
8 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 21 51'40.876 13.602 2.512 146.233 1
9 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 21 51'42.339 15.065 1.463 146.164  
10 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 21 51'43.506 16.232 1.167 146.109  
11 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 21 51'45.414 18.140 1.908 146.019  
12 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 18 41'52.761 3 Laps 3 Laps 154.658  
13 France Victor Martins France ART Grand Prix 18 41'52.939 3 Laps 0.178 154.647  
14 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 18 41'53.467 3 Laps 0.528 154.615  
15 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 18 41'53.893 3 Laps 0.426 154.588  
16 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 18 41'54.411 3 Laps 0.518 154.557  
17 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 18 41'54.746 3 Laps 0.335 154.536  
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