F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

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Pazar sabahı gerçekleştirilen ana yarışa Ayumu Iwasa ilk sıradan başlarken, startta yanında Theo Pourchaire vardı.

Iwasa harika bir start almasının ardından ilk virajı lider dönmeyi başardı fakat Pourchaire kötü bir start aldı ve ikinciliği kaybetmiş gibi göründü. Sonrasında durumu toparlayarak ikinciliğini korudu.

İlk turların ardından Iwasa farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Pourchaire ve Victor Martins ilk üç sırada yer aldılar. Dennis Hauger üç sıra kazanarak en çok yükselen isimdi, Ralph Boschung ise altı sıra kaybetti.

Yarışın sekizinci turunda Martins ön tarafta pite girdi ve tam bu esnada Jack Doohan ile temas yaşayan Jak Crawford aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Piste güvenlik aracı girerken, ertesi tur öndekilerin çoğu pite gelerek lastiklerini değiştirdiler. Yeni sıralama Vesti, Doohan ve Nissany şeklinde olurken, pite girenler arasında ise Iwasa lider, Pourchaire ikinci ve Hadjar üçüncü sıradaydı. Böylelikle Hadjar, pitlerle Martins'i geçmiş oldu.

Doohan güvenlik aracı arkasında birden fazla kez lastik değişikliği yapmaya karar vermesinin ardından Prema sürücüsü Vesti ilk sırayı aldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra pistin hemen hemen her noktasında büyük mücadeleler vardı ve Hadjar, temasın ardından pist dışına uçtu.

Yarışa geri dönse de, 16. sıraya kadar gerilemişti. Iwasa, 20. turda Maini'yi geçerek ikinci sıraya çıkarken, hemen ardından Pourchaire de genç sürücüyü geçti.

Yarışın 26. turunda ise büyük bir kaza yaşandı. Roy Nissany, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Piste güvenlik aracı girdi ve bu güvenlik aracının arkasında Enzo Fittipaldi aynı yerde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu iki tuhaf olayın ardından yarış uzun süre güvenlik aracı arkasında geçti.

Frederik Vesti'nin de pit stop yapmasıyla Iwasa liderliği aldı. Yarış tam yeniden başlamak üzereyken bu kez üçüncü sıradaki Hauger ile Martins arasında temas yaşandı. Bu iki isim de gerilere düştü.

Kalan bölümde herhangi bir olay yaşanmazken, Iwasa damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Pourchaire'nin ikinci olduğu yarışta, podyumu kariyerinin ilk F2 podyumunu alan Arthur Leclerc tamamladı.

Vesti uzun sürüre lider götürdüğü yarışta dördüncü, Zane Maloney beşinci ve Jehan Daruvala altıncı oldu.

Richard Verschooor yedinci, birden fazla pit stop yapan Jack Doohan sekizinci ve Kusk Maini dokuzuncu oldu.

Son puan ise Roman Stanek'e gitti.

Yarış sonucu: