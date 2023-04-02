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FIA F2 / Melbourne Yarış raporu

F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!

Red Bull'un genç yeteneği Ayumu Iwasa, Avustralya'da gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Jamie Klein
Ekleyen:
F2 Avustralya: Olaylarla dolu yarışı Iwasa kazandı!
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Pazar sabahı gerçekleştirilen ana yarışa Ayumu Iwasa ilk sıradan başlarken, startta yanında Theo Pourchaire vardı.

Iwasa harika bir start almasının ardından ilk virajı lider dönmeyi başardı fakat Pourchaire kötü bir start aldı ve ikinciliği kaybetmiş gibi göründü. Sonrasında durumu toparlayarak ikinciliğini korudu.

İlk turların ardından Iwasa farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Pourchaire ve Victor Martins ilk üç sırada yer aldılar. Dennis Hauger üç sıra kazanarak en çok yükselen isimdi, Ralph Boschung ise altı sıra kaybetti.

Yarışın sekizinci turunda Martins ön tarafta pite girdi ve tam bu esnada Jack Doohan ile temas yaşayan Jak Crawford aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Piste güvenlik aracı girerken, ertesi tur öndekilerin çoğu pite gelerek lastiklerini değiştirdiler. Yeni sıralama Vesti, Doohan ve Nissany şeklinde olurken, pite girenler arasında ise Iwasa lider, Pourchaire ikinci ve Hadjar üçüncü sıradaydı. Böylelikle Hadjar, pitlerle Martins'i geçmiş oldu.

Doohan güvenlik aracı arkasında birden fazla kez lastik değişikliği yapmaya karar vermesinin ardından Prema sürücüsü Vesti ilk sırayı aldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra pistin hemen hemen her noktasında büyük mücadeleler vardı ve Hadjar, temasın ardından pist dışına uçtu.

Yarışa geri dönse de, 16. sıraya kadar gerilemişti. Iwasa, 20. turda Maini'yi geçerek ikinci sıraya çıkarken, hemen ardından Pourchaire de genç sürücüyü geçti.

Yarışın 26. turunda ise büyük bir kaza yaşandı. Roy Nissany, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Piste güvenlik aracı girdi ve bu güvenlik aracının arkasında Enzo Fittipaldi aynı yerde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.  Bu iki tuhaf olayın ardından yarış uzun süre güvenlik aracı arkasında geçti.

Frederik Vesti'nin de pit stop yapmasıyla Iwasa liderliği aldı. Yarış tam yeniden başlamak üzereyken bu kez üçüncü sıradaki Hauger ile Martins arasında temas yaşandı. Bu iki isim de gerilere düştü.

Kalan bölümde herhangi bir olay yaşanmazken, Iwasa damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Pourchaire'nin ikinci olduğu yarışta, podyumu kariyerinin ilk F2 podyumunu alan Arthur Leclerc tamamladı.

Vesti uzun sürüre lider götürdüğü yarışta dördüncü, Zane Maloney beşinci ve Jehan Daruvala altıncı oldu.

Richard Verschooor yedinci, birden fazla pit stop yapan Jack Doohan sekizinci ve Kusk Maini dokuzuncu oldu.

Son puan ise Roman Stanek'e gitti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 33 1:00'30.247    
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 33 1:00'31.129 0.882 0.882
3 Monaco Arthur Leclerc France DAMS 33 1:00'31.731 1.484 0.602
4 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 33 1:00'32.062 1.815 0.331
5 Barbados Zane Maloney Rodin Carlin 33 1:00'35.537 5.290 3.475
6 India Jehan Daruvala Netherlands MP Motorsport 33 1:00'37.026 6.779 1.489
7 Netherlands Richard Verschoor Netherlands Van Amersfoort Racing 33 1:00'37.354 7.107 0.328
8 Australia Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 33 1:00'38.011 7.764 0.657
9 India Kush Maini Spain Campos Racing 33 1:00'38.541 8.294 0.530
10 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 33 1:00'41.139 10.892 2.598
11 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 33 1:00'41.373 11.126 0.234
12 France Clement Novalak Italy Trident 33 1:00'41.840 11.593 0.467
13 United States Brad Benavides PHM Racing by Charouz 33 1:00'44.149 13.902 2.309
14 Belgium Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 33 1:00'44.523 14.276 0.374
15 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 33 1:00'46.981 16.734 2.458
16 France Victor Martins France ART Grand Prix 33 1:00'47.546 17.299 0.565
17 France Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 33 1:00'47.684 17.437 0.138
18 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 33 1:00'54.286 24.039 6.602
19 Norway Dennis Hauger Netherlands MP Motorsport 30 56'03.998 3 Laps 3 Laps
  Brazil Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 26 45'37.317 7 Laps 4 Laps
  Israel Roy Nissany PHM Racing by Charouz 25 43'32.290 8 Laps 1 Lap
  United States Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 6 9'36.031 27 Laps 19 Laps
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