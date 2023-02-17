Bahreyn F2 testleri: Verschoor zirvede, Martins takipte

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Bu sezon Van Amersfoort Racing'e katılan Hollandalı pilot, üç gün süren testin en hızlı zamanını Çarşamba günü öğleden sonra seansında kaydetti.

Testin en hızlı ikinci zamanı yine aynı seansta 1.42.148 ile sadece 0.008 saniye gerideki son Formula 3 şampiyonu Victor Martins'e gitti.

Üçüncü sırada ise Salı öğleden sonra 1.42.165'lik bir derece kaydeden ve sadece 0.025 saniye geride kalan Theo Pourchaire yer aldı.

Pourchaire açılış gününün ilk seansında zirvede yer alarak Verschoor ve çaylak Arthur Leclerc'i geride bıraktı.

İkinci seansta da Pourchaire liderliği vardı, ancak bu kez kendisinin işi kolay değildi; nitekim son dakikalarda aralarında Dennis Hauger ve Enzo Fittipaldi'nin de bulunduğu altı pilot zirveyi birbirlerinden çaldılar -yine de mutlu son Pourchaire'e gitti.

Serideki dördüncü yılına giren Jehan Daruvala ikinci, yine en eski sürücülerden Ralph Boschung ise üçüncü sıralarda yer aldılar.

İlk günün en çok tur atan ismiyse bir diğer çaylak Ollie Bearman oldu. Prema sürücüsü tam 37 tur kaydetti.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Verschoor ikinci günün en hızlı ismi olurken, Martins ile Hauger ikinci ve üçüncü oldu.

Martins normalde öğleden sonra liderliği almıştı ve ciddi farkla öndeydi, ta ki kapanış aşamalarında Verschoor tarafından geride bırakılana dek.

Üçüncü gün ilk seansın lideri 1.44.234 ile Frederik Vesti oldu. Boschung ikinci, Leclerc üçüncü sırayı kaparak yine yukarılarda yer aldılar.

18 sürücü toplamda 30 turun üzerinde tur atarken, Kush Maini 50 tur kaydetti.

Günün en çalışkan ismi Maini, testin son seansını da 1.42.623 ile zirvede tamamladı. İkincilik Roy Nissany'e, üçüncülük ise Pourchaire'a gitti.

Derecelerin yavaşladığı Perşembe gününün lideri ise 1.45.027 ile Boschung. Clement Novalak ikinci, Martins ise üçüncü sıradalar.

Günün en çok tur atan ismiyse 51 turla çaylak Isack Hadjar.