ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

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Pourchaire, sezon öncesinde favori olmasına rağmen 2022 şampiyonluk mücadelesini Felipe Drugovich'in arkasında ikinci olarak tamamladı.

Seriye üçüncü yıl için geri dönmeyeceğini söylese de Pourchaire, bu sezon F2'ye geri dönüyor. Son FIA Formula 3 Şampiyonu Victor Martins, Frederik Vesti'nin yerine Pourchaire'in takım arkadaşı olacak.

Philippe, bu kararın alınmasının uzun sürdüğünü, ancak sonuçta Pourchaire'in bu yıl yedek pilot olarak görev yaptığı Alfa Romeo ile Formula 1'e geçmeden önce 'biraz daha deneyime ve olgunluğa' ihtiyacı olduğuna karar verildiğini söylüyor.

Ayrıca takım patronu, Pourchaire'in daha 19 yaşında olması nedeniyle 'henüz gerçek Theo'yu görmediğimize' inanıyor ve Pourchaire'in 'destek serileri merdiveninde' çok hızlı ilerlediğini düşünüyor.

Bu deneyimin Pourchaire'in şampiyonluk şansına yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Philippe şunları söyledi: "2023'te onun için en iyisinin ne olacağına karar vermemiz uzun zaman aldı ve bence günün sonunda F1 takımının karar verdiği şey; onun muhtemelen biraz daha deneyime, olgunluğa ihtiyacı olduğu ve bir yıl boyunca yarışmamaktansa bunu tekrar etmenin onun için daha iyi olduğuydu."

"Kendi adıma, gerçek Theo'yu henüz göremediğimizi düşünüyorum çünkü henüz 19 yaşında. Üç ya da dört yıldır motor sporlarında ama bence hâlâ öğrenmesi gereken çok şey var."

Théo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: DPPI

"Bence bunu tekrarlaması ve üçüncü yılını tamamlaması onun için iyi olacak."

ART için sezonun ikinci yarısı oldukça zorlu geçti ve Pourchaire, radyatörüne kuş girmesinin ardından Abu Dhabi'deki sezon finali de dahil olmak üzere son yedi yarışın üçünden çekildi.

Yaz arasına Drugovich'in sadece 21 puan gerisinde giren Pourchaire, sezonu Brezilyalı rakibinin 101 puan gerisinde tamamladı.

Philippe bu konuda, "Söylenecek çok şey var."

"Geçen yıl hem takım hem de pilot olarak yapmamız gerekenleri yapamadık."

"Bence yanlış giden tek bir şey değil, pek çok küçük şey var. Elbette Theo da hepimizin bildiği gibi birçok genç pilot gibi çok hızlı bir şekilde yükseldi ve geçen yıl sadece 18 yaşında olduğunu asla unutmamalıyız."

"İlk kez bir seride ikinci yılını geçiriyordu, bu bir bakıma onun için tamamen yeni bir yaklaşımdı."

"Bence şanslı değildik, takım olarak her zaman iyi değildik, Theo da bazı hatalar yaptı. Sonuç olarak, başarılı olduğumuz zamanlar vardı ama bu her zaman olmadı. Takımda bize daha fazla güven getirebilecek arka arkaya üç, dört yarış iyi bir performans gösterme yeteneğine sahip değildik."

"Günün sonunda, Drugovich ve MP'nin harika bir iş çıkardığını ve tüm yıl boyunca olmaları gereken yerde olduklarını kabul etmeliyiz."

"Yaz boyunca bir noktada bunu telafi edebileceğimizi düşündük ancak yaz arasından sonra hatalar yaptık; gerisini zaten biliyorsunuz." dedi.