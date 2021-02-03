F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

F3 Asya kariyerindeki ilk yarışına geçtiğimiz hafta çıkan Cem Bölükbaşı, 4-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak ikinci yarış için Yas Marina'ya gitti.

Sürücüler bugün gerçekleştirilen test seansı için piste çıktı. Kısa seansın en hızlı ismi Isack Hadjar oldu.

Hadjar, 1:53.387 yapıp en hızlı zamanın sahibi olurken, onu sadece 0.043 saniye geriden Patrik Pasma takip etti.

Tecrübeli pilot ve şampiyona lideri Guanyu Zhou üçüncü, Jehan Daruvala dördüncü ve Pierre Louis Chovet beşinci oldu. Bu beş isim sadece 0.240 saniye içinde sıralandı.

Ferrari'nin genç yeteneği Dino Beganovic altıncı sırada kendisine yer bulurken temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 1:54.210'lu turu 0.823 saniye geride yedinci olarak tamamlayarak en iyi zamanı yaptı.

Cem, seans içerisinde toplam14 tur attı.

İlk onu Kush Maini, Roberto Faria ve Nicola Marinangeli tamamladı.

İkinci test seansı ise bugün saat 19:00'da gerçekleştirilecek.