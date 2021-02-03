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F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

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F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
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Cem Bölükbaşı, 4-5 Şubat tarihleri arasında Yas Marina'da gerçekleştirilecek olan F3 Asya Yarışı öncesinde ilk test seansını lider tamamladı.

F3 Asya kariyerindeki ilk yarışına geçtiğimiz hafta çıkan Cem Bölükbaşı, 4-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak ikinci yarış için Yas Marina'ya gitti.

Sürücüler bugün gerçekleştirilen test seansı için piste çıktı. Kısa seansın en hızlı ismi Isack Hadjar oldu.

Hadjar, 1:53.387 yapıp en hızlı zamanın sahibi olurken, onu sadece 0.043 saniye geriden Patrik Pasma takip etti.

Tecrübeli pilot ve şampiyona lideri Guanyu Zhou üçüncü, Jehan Daruvala dördüncü ve  Pierre Louis Chovet beşinci oldu. Bu beş isim sadece 0.240 saniye içinde sıralandı.

Ferrari'nin genç yeteneği Dino Beganovic altıncı sırada kendisine yer bulurken temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 1:54.210'lu turu 0.823 saniye geride yedinci olarak tamamlayarak en iyi zamanı yaptı.

Cem, seans içerisinde  toplam14 tur attı.

İlk onu Kush Maini, Roberto Faria ve Nicola Marinangeli tamamladı.

İkinci test seansı ise bugün saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

 

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Seri F3
Editör Kemal Şengül

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