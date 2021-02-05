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F3 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!

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F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!
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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, F3 Asya'nın Yas Marina'daki üçüncü yarışını onuncu sırada tamamladı. Yarışı Pierre Louis Chovet kazandı.

Cem Bölükbaşı'nın 11. sıradan başladığı yarışın startı biraz olaylıydı. Guanyu Zhou, start alamamasının ardından gridin en gerisine düşerken Irına Sidorkova ve Alessio Deledda gibi isimlerin karıştığı kaza nedeniyle daha ilk turda piste güvenlik aracı girdi.

Yaklaşık 13 dakikalık bir güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı. Pierre Louis Chovet, harika bir performans ortaya koyarak sekiz saniye farkla zafere ulaştı.

Cem 11. sıradan başladığı yarışın ilk turunda 10. sıradaydı, güvenlik aracının ardından Nicola Marinageli'yi zorlamaya başladı.

Sonrasında gerilerden yükselmeye başlayan Zhou, hem Cem'i hem de Marinageli'yi geride bıraktı.

Cem, daha sonra Marinageli'yi geçerek ilk ona yükseldi. Damalı bayrağı 10. sırada görerek, çıktığı tüm yarışlarda ilk ona girme istatistiğini de sürdürmüş oldu.

Öte yandan ilk iki yarışın galibi ve Red Bull'un genç pilotu Jehan Daruvala, üçüncü yarışı ikinci sırada tamamlayarak üç yarışı da podyumda tamamlamış oldu.

Isack Hadjar bir kez daha dikkat çekici bir performans sergileyip podyumu tamamlayan isim oldu.

Bir başka Red Bull sürücüsü Ayumu Iwasa dördüncü olurken, Zhou harika yükselişinin ardından beşinci oldu.

Williams'ın test pilotu Roy Nissany ise damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu

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F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu
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Seri F3
Editör Kemal Şengül

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