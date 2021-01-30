F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!

Yarışa Pierre Louis Chovet ilk sıradan başlarken, yanında Roy Nissany vardı. Yarışa başladıktan kısa bir süre sonra ilk iki yarışın galibi Guanyu Zhou, Kush Maini ve Jehan Daruvala arasında temas yaşandı.

Temasın ardından Zhou yarış dışı kalırken, Maini ise grubun en gerisine düştü.

Nissany ilk turda liderliğe yükselse de, Chovet çok daha iyi bir tempoya sahipti ve İsrailli sürücüyü geçerek liderliği aldı.

Chovet son bölümde peş peşe hızlı turlar atarak yarışı kazanan isim olurken, pole pozisyonunu galibiyete dönüştürmüş oldu.

Podyumun ikinci basamağında Ferrari'nin genç yeteneği Beganovic yer alırken, podyumu tamamlayan isim Nissany oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 12. sıradan başladığı yarışta harika bir ilk tur geçirdi ve yedinciliğe yükseldi.

Sonrasında Jehan Daruvala'nın baskısı altına giren ve yaptığı güçlü savunmaya rağmen tecrübeli F2 sürücüsüne geçilen temsilcimiz, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek hafta sonunun tüm yarışlarında ilk ona girmiş oldu.

F3 aracını ilk kez bu hafta sonu süren ve tüm yarışlarda ilk ona giren Cem, tecrübeli rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla büyük takdir topladı.