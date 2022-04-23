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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Wolff: "W13'ün temposunu görünce kendimi boğasım geliyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, içinde bulundukları durumdan dersler çıkaracaklarını fakat W13'ün temposunu gördükten sonra "kendini boğmak istediğini" söyledi.

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Wolff: "W13'ün temposunu görünce kendimi boğasım geliyor"
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Mercedes, Imola'da kabus gibi bir Cuma gününü geride bıraktı. Günün tek antrenman seansını George Russell 10, Lewis Hamilton ise 18. sırada tamamladı.

Sıralama turlarında ise işler daha da kötüye gitti. Russell 11, Hamilton 13. sırada yer alırken, bu Mercedes'in 2012 Japonya GP'sinden bu yana ilk defa iki araçla birden Q3 dışında kaldığı anlamına geliyordu.

Her ne kadar bu durumun ortaya çıkmasında sağanak yağmura yakalanmaları gibi sebepler rol oynamış olsa da, W13'ün düşük temposundan ötürü de pilotların Q3 dışında kalma ihtimalleri mevcuttu.

Sky Sports'a konuşan Wolff, "Hata yapmayı seviyorum çünkü bu çok daha fazlasını öğreneceğiniz anlamına geliyor."

"Açıkçası, şu anda içinde bulunduğumuz durum acı verici. Aracın liderden beş saniye yavaş kaldığını görünce kendini boğmak istiyorsun."

"Meydan okumalardan ve kötü olmaktan zevk alıyorum çünkü uzun vadede bu kurallarda da iyi olacağız." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun ilk sprint hafta sonu, Cuma günü sıralama turları, Cumartesi sprint yarışı ve ardından Pazar günü ana yarışın yapılacağı farklı bir formatı da yanında getiriyor.

Formata uyum sağlama konusunda Wolff, "Bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurursak, pratik eksikliğimiz durumu daha da kötüleştiriyor."

"Gerçekten deneyebileceğiniz hiçbir şey yok, antrenmanlar çok az olduğu için herhangi bir büyük güncelleme de getiremiyorsunuz."

"Araç biraz ağırlaştı, ağırlığın dalgalanmayı gerçekten artırıp artırmadığını bilmiyoruz, bu yüzden kelimenin tam anlamıyla bir keşif sürecindeyiz."

"Daha önce Formula 1'de böyle bir süreçten geçmedik fakat işimiz bu." dedi.

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