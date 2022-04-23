Alpine'de yeni hafif tabanı sadece Alonso kullanacak

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Alpine, Imola'daki Emilia Romagna GP hafta sonuna yeni, daha hafif bir taban getirmişti. İlk testlerin ardından bu parça bekleneni verdi ve takım kullanmaya devam etme kararı aldı.

Yeni taban sadece bir tane getirildiği için pilotlardan birisinin onu kullanması, diğerinin eski tabanla devam etmesi gerekiyordu. Kullanacak ismin Alonso olacağı açıklandı.

Yeni tabana sahip Alonso, takımın güvenini boşa çıkarmadı ve sıralamalarda 5. olmayı başardı.

Yeni taban aslında Avustralya'da kullanılan tabana oldukça benziyor. Bu tabanda dalgalanmayı azaltmaya yardımcı olacak birçok parça bulunuyor ancak tabandaki değişiklik daha çok hafifletme amaçlıydı. Alpine, yeni aracını minimum ağırlık olan 798 kg'a çekmek için çalışmaları sürdürüyor.

Alpine'in tabanı hafifleştirdiği tabanın arka tarafına destek çubuklarını eklemesiyle de kanıtlandı. Pat Fry'ın başını çektiği takım, oldukça sağlam bir tabana sahipti ve testlerden beri kullanımına izin verilen metal destek kollarını kullanmıyordu. Fry, takımların bu çubukların kullanmasına izin veren FIA'nın böylece Mercedes ve Ferrari gibi bazı takımların lehine karar aldığını söylemişti.

Alpine, kendi A522'nin tabanını hafifleştirmesinin ardından benzer destek kolunu kullanmaya başladı.