Wolff: "Domenicali, F1'i 'yapaylaştıran' şeylerden uzak duracak"

Formula 1, cuma günü yaptığı açıklama ile eski Ferrari takım patronu Stefano Domenicali'nin önümüzdeki yıldan itibaren serinin yeni CEO'su olacağını ve Chase Carey'nin yerini alacağını açıkladı.

Carey, Liberty Media'nın 2017'nin Ocak ayında Formula 1'i satın almasından bu yana CEO olarak görev alıyordu.

Domenicali'nin gelişi Formula 1 padokundaki taraflar tarafından desteklendi. Çünkü Domenicali, hem sporun içerisinden gelen bir isim hem de Lamborghini ile son yıllarda oldukça başarılı işlere imza attı.

Mercedes takım patronu Wolff, Liberty Media'nın Domenicali'yi göreve getirmesinin "harika bir hamle" olduğunu söyledi.

Wolff, "Stefano her şeyden önce harika bir karaktere, bütünlüğe ve spor hakkında bilgiye sahip birisi."

“Sportif direktörlük yaptı, takım patronu oldu, zor zamanlardan geçti ve başarılı zamanları vardı. Bir süredir de Audi'nin projesinde yer alıyordu."

"Sonuç olarak, Lamborghini'yi performans ve finansal olarak olarak muazzam bir seviyeye çıkaran isimdi, dürüst olmak gerekirse araçları da harika hale getiren adamdı. Bence bu rol için çok, çok iyi bir seçim.” dedi.

F1, Liberty'nin yönetimi altında bir dizi format değişikliği yapmayı düşündü. En son girişim de ters gridli sıralama yarışı fikriydi.

Wolff uzun süredir bu plana karşı olduklarını söyledi ve son zamanlarda F1'i eğlenceye çok fazla odaklanarak "WWE" veya "Big Brother" gibi olma riski karşısında uyardı.

Wolff, Domenicali'nin F1'i yapaylaştıracak unsurlardan kaçınacağını düşünüyor.

Wolff, "Sporu A'dan Z'ye bildiği için sanırım önce sporu düşünecek. Bana göre yapay şeylerden uzak duracak."

"O bir pürist, ama aynı şekilde taraftarların ve seyircilerin ilgisini çekmeniz gerektiğini de anlıyor.

"Bu dengeye sahip olmak kolay değil ve bence bunu doğru şekilde yapacak." dedi.

Wolff, Domenicali'nin başa geçmesinin ardından büyük bir iş yüküyle karşı karşıya olacağını düşünüyor. Ancak İtalyan mühendisin yapacağı şeyler konusunda heyecanlı.

Wolff, "Chase, Concorde'u imzalamak için çaba harcadı ve bu kabul etmemiz gereken bir şey"

“FIA ve 10 fırsatçı takımla baş etmenin, onun için bazen çok sinir bozucu olduğuna inanıyorum. Ama bunun yapılmış olması iyi."

"Bu, Stefano'yu spora bakması konusunda, nasıl optimize edilmesi, daha çok sponsorluk kazandırması, daha iyi yayın anlaşmaları yapması, bizi daha heyecanlı yerlere ve daha heyecanlı pistlere götürmesi, taraftarlar olarak yeni bir jenerasyonu kazanması, bugün yer alan tüm bu kanallar üzerinden yapması açısından çok iyi bir pozisyonda bırakıyor."