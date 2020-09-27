Sainz, McLaren'ın sıralama turlarında neden yavaş kaldığını açıkladı

Sainz, Cumartesi sabahı yapılan üçüncü antrenman seansında Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın arkasında üçüncü oldu.

Ancak öğleden sonraki sıralama turlarında Red Bull, Racing Point ve Renault'nun gerisinde kalarak altıncı oldu.

McLaren, 2020'de rüzgara karşı hassasiyet sorunları nedeniyle rakiplerinden daha fazla zorluk çekti ve Sainz, iki seans arasındaki rüzgar yönü değişikliğinin kendileri için hayatı zorlaştırdığını belirtti.

İspanyol pilot "Bizim için durumun pist koşullarına bağlı olarak değiştiğini düşünüyorum. Bana üçüncü seanstan sonra sorsaydınız Renault, Racing Point ve Red Bull ile mücadele edebileceğimizden emin olduğumu söylerdim."

“Ama üçüncü seanstan sonra pist koşulları çok değişti. Rüzgar sertleşti, ilk sektörde çok fazla rüzgar vardı ve birden aracımız o tatlı noktadan çıktı. Araç dengesiyle ilgili sorunlardan etkilenmeye başladık."

"Aracımızdaki sorunlar hakkında basın karşısında konuşmayı pek sevmiyorum. Ama rüzgara karşı hassasiyetimiz olduğunu biliyoruz ve bunun Mugello'da bizi çok fazla etkilediğini düşünüyoruz. Performans kaybının nedenlerinden biri buydu ve üçüncü seanstan sonraki 180 derecelik değişimin bizi çok etkilediğini hissediyorum."

"Ama suçu tamamen buna yüklemek istemiyorum. Asıl sebebin bu olduğunu veya bizi diğerlerinden daha fazla etkilediğini söylemek istemiyorum çünkü herkes rüzgardan etkileniyor."

"Ama üçüncü seansta araçtan daha memnundum." dedi.

Sainz, rüzgar yönünün sıralama turlarına benzemesi halinde yarışın kendileri için zor geçeceğini kabul etti.

“Pist üçüncü seanstaki gibiyse, yarışta ilerleme şansımız olabileceğini söyleyebilirim. Pist daha çok sıralama turlarındaki gibiyse, sanırım başlayacağımız yerde bitirebiliriz."

"Öyleyse yarın piste çıkacağım, aracın nasıl olduğunu göreceğim ve ardından bu hislere bağlı olarak beklentilerimi ayarlayacağım."

Sainz, kirli taraftan kalktığı için durumun başlangıçta zor olacağını da kabul ediyor.

“Bence burada kirli bir taraf var, özellikle bu yıl bu hat çok kirli görünüyor. Bugün çıkış turlarında, ne zaman bir aracı geçmeye veya çizgiden çıkmaya çalışsam, kirli tarafta, çok fazla taş vardı ve öndeki araçtan çok fazla toz geliyordu."

"Bu yüzden buranın başlamak için ideal bir yer olmadığını hissediyorum. Altıncı sırayı seviyorum, bence başlamak için iyi bir yer. Ama gridin bu tarafı özellikle kirli görünüyor. Bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz."