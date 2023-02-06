Williams, yeni FW45'i gelecek hafta piste çıkaracak

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Williams, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini bugün yaptığı lansmanla resmen tanıttı.

Takım, lansmanı Grove fabrikasında gerçekleştirdi fakat araçta geçen yıla kıyasla çok büyük bir değişiklik olmadığı görüldü.

İngiliz ekip yeni FW45 üzerinde çalışmaya devam ediyor ve araç üzerindeki son çalışmalar önümüzdeki birkaç günlük süreçte tamamlanacak.

Yeni FW45 de ilk kez 13 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkarılacak. Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik, "reklam çekimi" kapsamında yapılacak ve sadece 100 km sürecek.

Etkinlikte hem Alex Albon hem de Logan Sargeant yer alacak.