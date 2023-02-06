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Resmi: Williams, Gulf Oil ile anlaştı!

Aylardır konuşulan Williams-Gulf Oil ortaklığı, FW45'in lansmanında resmen duyuruldu.

Altay Gök
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Resmi: Williams, Gulf Oil ile anlaştı!
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McLaren ile yollarını ayıran Gulf'un sporda kalacağı ve Williams ile anlaşacağı tahmin edilmekteydi; hatta takım geçtiğimiz günlerde bu konudaki basın açıklamasını kazara yayınlayarak ortaklığın açıklanmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu da açıkça göstermişti.

Salı günü 2023 aracı FW45'i tanıtan takım, lansman sırasında Gulf ile ortaklığını da resmen duyurarak dedikodulara son noktayı koydu.

Dorliton Capital döneminde özellikle finansal anlamda önemli adımlar atan Williams, Gulf ortaklığıyla birlikte hem önemli miktarda nakit akışı sağlayacak, hem de arkasına güçlü bir firmayı alarak gelişim yarışında avantaj kazanacak.

Ortaklık kapsamında Gulf renkleri ve logosunun hem yarış tulumlarında, hem de araçta yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra firma Williams Sürücü Akademisi ve Williams E-Spor takımına da desteğini sunacak.

Takım tarafından yayınlanan basın bülteninde Williams Racing Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Savage, "Bu ortaklıktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. Uzun vadeli bir ortak olarak bize güvenen, tanınmış ve güvenilir bir küresel marka olan Gulf, markamızın gücünü de tam anlamıyla yansıtmakta."

"Gulf ve Williams Racing ünlü bir motor sporları mirasını paylaşıyor, dolayısıyla bu anlaşmayla birlikte bir tarih yazıyoruz." 

Williams Racing Ticari Direktörü James Bower, "Gulf ile ortaklık yapmaktan son derece gurur duyuyoruz.

"Gulf kendi sektörünün küresel liderlerinden, ayrıca motor sporlarında seçkin bir marka. Kurulan ortaklık, marka değerini güçlendirmek için ekibin sürdürdüğü çabayı göstermektedir."

"Tüm takıma ve Gulf'a bu yolculukta bize katıldıkları için teşekkür ediyor ve taraftarların planladıklarımızı deneyimlemesi için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Gulf Oil CEO'su Mike Jones: "Gulf'ın motor sporlarında gurur verici bir geçmişi var. Ortaklık sayesinde onlarca yıllık motor sporları deneyimimizi Formula 1 ve Williams Racing hayranlarını sevdikleri spora daha da yakınlaştırmak için kullanabileceğiz."

"Bunun yanı sıra Williams Sürücü Akademisi ve Williams E-Spor takımı aracılığıyla motor sporlarındaki yerimizi genişletmekten de heyecan duyuyoruz."

"Williams ile pistte ve pist dışında motor sporları için parlak ve modern bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz; ortaklığımız sayesinde bunu mümkün kılabileceğiz. Gulf olarak ikonik motor sporları hikâyemizin bir sonraki bölümüne başlamaktan heyecan duyuyoruz." dedi. 

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