Albon: "Barselona testinde rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olacağız"

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Williams, salı günü gerçekleştirdiği lansman ile gerçek anlamda Dorilton Capital yönetimi tarafından geliştirilen ilk aracı FW44'ü tanıttı.

Araç, genel olarak yeni FW44'ten ziyade bir konsept aracına benziyor. Yani takım, gerçek FW44'ü göstermek yerine, sadece renk düzenini tanıtmış oldu.

İngiliz ekip yeni sezonda koyu lacivert, mavi ve kırmızı renklerinden oluşan farklı bir renk düzeniyle yarışacak.

Takım yeni sezonda Alex Albon ve Nicholas Latifi ile yarışacak.

Latifi, "Yeni renk düzenine hayran kaldım. Maviyi korumak, Williams'la eş anlamlı olmasından ötürü önemliydi."

"Fakat daha önce görmediğimiz bir tasarım var ve eminim gerçekten hoşuma giden floresan kırmızısı pist üstünde harika görünecek."

"Bu, F1'in yeni dönemine girerken yeni ve canlı bir tasarım."

"Barselona'daki testte direksiyona geçmek ve aracın neler yapabileceğini görmek için çok heyecanlıyım. Sezon öncesi her zaman uzun bir süreymiş gibi geliyor ama çok yoğundu. Fabrikadaki herkesin sıkı çalışmalarıyla güzel bir iş oldu."

"Yeni kuralların yarışı daha iyi yapması bekleniyor, bu nedenle mücadeleye hazırım ve bizi ilk yarışlara hazırlaması için testlerden iyi veriler toplamayı hedefliyoruz." dedi.

Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Williams ile bu sezon F1 gridine dönen Alex Albon ise, "FW44'ün renk düzeni oldukça parlak ve basit. Biraz kırmızı ile birlikte daha dinamik bir baklava desenine ve daha fazla maviye geçmemizi beğendim."

"Gerçekten iyi görünüyor ve onu pist üstünde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Önümüzdeki Barselona testinde, sezona girmeden önce rekabetçi bir paketimiz olduğundan emin olmak için zamanı verimli kullanacağız."

"İlk yarışımızdan önce çok fazla günümüz yok, bu nedenle aracın ne taraflarının güçlü olduğunu ve nereleri geliştirmemiz gerektiğini hızlıca anlamamız gerek."

"Yeni kurallardan en iyisini nasıl alacağımızı anlamaya çalışırken eminim bir öğrenme süreci de olacak ancak bu araçtaki hedefimiz önceki seneler ile aynı."

"Sonuçta hâlâ pistte olabildiğince hızlı giden bir yarış aracı yapmaya çalışıyoruz." dedi.