Williams, 2022 F1 aracında Senna logosuna yer vermeyecek

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Ayrton Senna 1994 Imola'da Williams aracıyla yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetmişti. Williams, 1995 yılının başından itibaren her sezon Brezilyalı sürücüyü anmak amacıyla, aracın burun kısmına bir Senna S logosu koyuyordu.

Grove merkezli ekip, 2022 Formula 1 aracını bugün yaptığı lansmanla birlikte tanıttı ve aracın tamamen yeni bir renk düzenine sahip olduğu görülüyordu. Fakat ön tarafa dikkatli bakan gözlemciler, Senna logosunun yokluğunu hemen fark ettiler.

Williams CEO'su Capito, lansmandan sonra yaptığı açıklamada, logonun araçtan kaldırıldığını doğruladı.

Capito, takımın artık 1994 San Marino GP'de olanları hatırlamayı bırakmak ve önüne bakmak istediğini dile getirdi. Senna'yı onurlandırmak için özel bir müze hazırladıklarının altını çizen Capito, artık bu konuda bir sonraki adımı atmanın herkes için faydalı olacağı konusunda netti.

Capito, "Karar, artık geleceğe bakmak istediğimiz için alındı. Yeni bir döneme giriyoruz ve yeni bir aracımız var. Müzemizi yeniledik ve orada Ayrton'u anmak için özel bir alana sahibiz."

"Sanırım artık geleceğe bakmak zorundaydık. Sürücülere araca her bindikleri zaman bunu gösterip, olanları hatırlamamalıydık."

"Bu yüzden takımın artık devam etmesi gerekiyor. Yenilenen müzemizde Senna'yı anmak adına çok özel bir alana sahibiz ve onu orada onurlandırmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum." dedi.

Capito, kararı Senna'nın ailesine danışmadıklarını ancak takımın Senna vakfı ile çalışmalarını artırma çabasında olduğunu ekledi.

"Aile ile herhangi bir istişarede bulunmadık fakat vakıfla çalışıyoruz ve vakıfla olan çalışmalarımızı artıracağız. Senna Vakfı'nı nasıl daha fazla destekleyebileceğimiz konusunda bir plan hazırlıyoruz. Vakıf sayesinde daha fazla insana yardım edebiliriz."

"Bunun için iyi bir programları olduğunu düşünüyorum ancak hâlâ bazı şeylerin kesinleştirilmesi gerekiyor."

1994 yılının sonlarında kurulan Ayrton Senna Vakfı, Ayrton'un kız kardeşi Viviane'nin başkanlığında, genç Brezilyalıları eğitim ve sosyal programlarla desteklemek amacıyla yardım toplayan Brezilyalı bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.

Williams FW42 burun, Senna logosu Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images