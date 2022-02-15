Williams, FW44'ü ilk kez piste çıkardı!

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Williams, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde sadece 2022 F1 aracının renk düzenini tanıtmış ve gerçek aracı göstermemeyi seçmişti.

Fakat Jost Capito, lansman sonrası verdiği röportajda, yeni FW44'ün hazır olduğunu ve bugün Silverstone'da bir ilk sürüş gerçekleştireceğini doğrulamıştı.

İngiliz ekip, TSi 17:00 itibariyle yeni FW44'ü Silverstone'da piste çıkardı ve ilk sürüşünü tamamladı.

Takım aslında bir saat erken piste çıkacaktı ancak araçta çıkan elektronik sorunu nedeniyle bunu yapamadılar.

İlk turlarda aracın direksiyonunda Nicholas Latifi vardı ve ıslak pistte, yağmur lastikleriyle bir dizi tur attı.

Fotoğraflar geldikçe haber güncellenecek.