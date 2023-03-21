Vowles: "Mercedes W14 bazı F1 pistlerinde çok kuvvetli olabilir"

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Mercedes, güçlü olmasının beklendiği 2023'e umduğundan çok geride başladı. Takım, Red Bull'un gerisinde kalmakla kalmadı, ön grupta yer alan diğer takımlara kıyasla da yavaş kaldı.

Bunun üzerine takım çok geçmeden neyin yanlış gitmiş olabileceği üzerinde analizlere başladı. Mercedes her ne kadar şampiyonluk mücadelesi verebileceğini düşünmüyor olsa da henüz tam olarak pes etmiş değil.

Bu sene başına kadar Mercedes adına çalışan Vowles, Red Bull'un sezon boyunca yenilmez olacağını düşünmediğini, farklı pistlerde başka takımların ön plana çıkabileceğini söyledi.

Vowles, "Red Bull'un sezon boyunca dominant olacağını düşünüyor muyum? Hayır, bundan şüphelerim var."

"Ferrari'nin Silverstone, Barselona gibi pistlerde çok daha yakın olduğunu göreceğimizi düşünüyorum. Mercedes de onların paketini bildiğim için kuvvetli olacaktır."

"Ancak sezonu dengeli bir şekilde düşünürsek Red Bull'un en hızlısı olduğunu düşünüyor muyum? Evet." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cezanın etkisi

Red Bull'un sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'i domine etmesinin ardından tüm sezon kendi başına olacağı yönünde düşünceler ortaya çıksa da, Vowles durumun hızlıca değişebileceğini düşünüyor.

Vowles, 2021'de bütçe sınırını aşması nedeniyle Red Bull'un aldığı aerodinamik gelişim cezasının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Vowles, "Hâlâ rüzgar tüneli konusunda açıkları var. Her şeyi dengelemek için olması gerektiğini düşündüğüm kadar büyük değil ama yine de böyle bir durum var. Ve bu, sezon boyunca diğer insanların onlara doğru ilerlediğini göreceğiniz anlamına gelecek."

"Ayrıca, kurallar gelecek yıla taşınacak ve bu aracı geliştirmeye devam etmelisiniz, böylece farklar kapanacak. Mutlak hakimiyet olacağını düşünmüyorum. Öyle olursa sıkıcı olur. Yıl boyunca iniş çıkışlar yaşayacağınızı düşünüyorum." dedi.

Vowles ayrıca, F1'deki kuralların stabil kalması nedeniyle seneler ilerledikçe takımlar arasındaki farkların kapanacağını düşünüyor.

Vowles, "Farklı dönemler arasındaki hakimiyete bakarsanız, bu genellikle kural değişikliğinde olur ve bunun nedeni şunlardır: A) buna düzgün bir şekilde yatırım yapamazsınız ve B) birkaç karar vermek yerine, birçok kararınız vardır ve onları mahvedebilirsiniz. Bu kadar basit."

"Sonraki nokta, hızlı olduğunuzda değişmek istemezsiniz. Ve buna kapılırsanız, sizi temin ederim ki, rakipleriniz sürekli değişiyor olacak: Dün yaptıkları yarın için yeterince iyi olmayacak."

“Bunun sonucunda, yerinizde sayabilir ve çok çabuk yakalanabilirsiniz. Mercedes'te [son yıllarda yapmakta] olduğu gibi bu kadar uzun süre zirvede kalmak çok zordur."

"Red Bull orada ve bunu başarmaya devam ederlerse bu inanılmaz bir başarı olacak. Bu yüzden insanların onları yakalayacağını düşünüyorum." dedi.

Vowles son olarak, her ne kadar Mercedes ve Ferrari sezona zorlu bir başlangıç yapsa da, onların pes etmesi için bir neden olmadığını söyledi.

Vowles, "Mercedes ve Ferrari'nin geçen hafta mümkün olan her saat, ilerlemek için çalıştıklarından şüphem yok."

"Bana göre pes etmek gibi bir durum yok. Tam tersi olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta derinleri eşelemiş olmalılar."

"Taraftarlarla aynı acıyı çektiklerini ve geri döneceklerini ifade eden mesaj, üstlerindeki yükü azaltma amaçlıydı. Bu pes etmekten ziyade motivasyon amaçlı bir mesajdı." dedi.