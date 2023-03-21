Briatore: "Alonso, kazanma fırsatı yakaladığı an kazanacak"

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Fernando Alonso sezonun ilk iki yarışında iki kez üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

İspanyol pilotun menajeri Flavio Briatore, Alonso'nun ufak bir şans bulması halinde bu yıl yarış kazanacağından hiç şüphe duymuyor.

Briatore, "41 yaşındaki Fernando, 21 yaşındaki pilotlardan daha hızlı."

"Onun hızından hiçbir zaman şüphe duymadım. Fernando hakkında 'çok yaşlı, takım oyuncusu değil' dediler ama bunların hepsi saçmalık! Ona gerekli aracı verin yeter, size başarılı sonuçlar getirecektir. Fernando olağanüstü bir yarışçı."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, arrives on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yıl şampiyonluk mücadelesinin bittiğini söylemeyeceğim. Aston Martin'in yeni bir aracı var, bakalım takım AMR23'ü ne oranda geliştirebilecek? Diğer takımlar hâlâ sorunlarla uğraşmak zorunda fakat Fernando'nun elinde anlaşılması ve kullanılması kolay bir araç var."

"Eğer bir yarış kazanma şansı varsa, bu fırsatı kaçırmayacaktır." dedi.

Briatore, Alonso'nun Aston Martin ile yaptığı görüşmelere de katılmıştı.

Briatore, "Ortak bir karar verip risk aldık ama buna değdi."

"Aston Martin bize iki yıllık sözleşme önerirken, diğerleri Fernando'nun yaşını gerekçe göstererek bir yıllık sözleşme önerdiler."

"Ayrıca Lawrence Stroll'un harika bir takım oluşturduğunu biliyorduk. Örneğin Alpine'de olmayan bir gelişim arzusu gördük."

"Lawrence'ı 30 yıldır tanıyorum. Kendisi gerçek bir Formula 1 tutkunu ve başarılı bir girişimci."

"Sponsor olarak başladı, Racing Point'i satın aldı, Red Bull ve diğer takımlardan birçok kişiyi takımına çağırdı ve onlara daha fazla sorumluluk yükledi."

"Silverstone'da bir rüzgar tüneli ve fabrika inşa ettirdi. Eğer büyümek istiyorsanız, bu tür adımlar atmalısınız." dedi.