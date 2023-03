Alpine, F1 grid kurallarının yeniden düşünülmesini istiyor

Her iki yarışın startında iki pilot, griddeki cebin bir tarafının dışına çıktığı için ceza aldı.

Hakemler, Uluslararası Spor Kuralları'na 2022'de eklenen ve bir aracın starttan önce griddeki cebinde sabit durması ve ön lastiklerinin çizgi dışına çıkmaması gerektiğini belirten maddelere göre ceza verdiler.

ISC'nin kuralları F1'de uygulanıyordu ancak aynı madde, 2023 FIA Sportif Kuralları'na da eklendi. Bu yüzden ilgili maddeye göre araçlar, bu sezon daha fazla kontrol ediliyor.

Sorun şu ki pilotlar kokpit içerisinde çok iyi görüş açılarına sahip olmuyorlar. Her ne kadar kokpit dışındaki referanslara göre griddeki ceplerine giriyor olsalar da cebinde biraz sağa ya da sola gitmek çok kolay olabiliyor.

Permane, "Aracın grid kutusunda nerede durması gerektiğine dair bu yeni düzenlemenin biraz gaddarca göründüğünü düşünüyorum."

"Bir tarafta 10 santimetre dışarı çıkarak bir avantaj elde eden kimse yok. Nedenini tam olarak anlamıyorum."

"Ve griddeki cepleri istedikleri kadar geniş boyamakta özgürler, bunun için bir düzenleme yok gibi görünüyor."

"Bunun gözden geçirilip geçirilmeyeceğini bilmiyorum ancak sürücülerin bu çizgileri göremediği bir araçta, tekerleklerini onların üzerine çıkardıkları için insanlara ceza vermenin sert ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Uzaktayken o çizgileri görebilirler ancak çizgilere yaklaştıkça onlar kaybolurlar."

Mechanics make final preparations on the grid prior to the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images