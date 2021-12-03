Vettel: "Yeni bir pistte sürüş yapmak her zaman heyecanlıdır"

Sezon bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'si ile birlikte devam edecek ve pistin inşası sadece birkaç gün önce tamamlandı.

Yüksek süratli yapısı ve yakın duvarlarıyla Cidde, herkes için zorlayıcı geçecek gibi görünüyor.

Son yarış Katar'da 10. olarak bir puan alan Sebastian Vettel, hem Katar performansları hem de Suudi Arabistan'dan beklentileri hakkında konuştu.

Perşembe günü soruları yanıtlayan Vettel, "Katar fena değildi ama bundan daha temiz yarışlarımız vardı. Sıralama turları çok önemli ve hâlâ cumartesi günleri aracı harika bir noktaya yerleştirmekte ve pazar günü daha üst sıralarda yer almakta zorluk çekiyoruz."

"Katar'da iyi bir tempomuz olduğuna inanıyorum fakat 1. virajda pistin yanlış tarafına gitmeye karar verdim ve iyi bir sıralama seansı geçirmeme rağmen bu olay nedeniyle tüm pozisyonları tek bir virajda kaybettim. Bu yüzden yükselmek zorunda kaldım ve her şeye rağmen almayı başardık."

"Bence tempomuz gayet güçlüydü. Bakalım bu hafta sonu neler olacak? Bu, kimsenin bilmediği pistlerden birisi. Yeni bir pist ve bu yüzden sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ayrıca gelecek haftaki Abu Dhabi de yeni olacak, onlar pisti biraz değiştirdiler. Orayı uzun zamandır biliyoruz ama yeni bir düzen var. Yeni bir pist düzeni veya yeni bir pistte sürüş yapmak her zaman heyecanlıdır." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images