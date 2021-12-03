Giovinazzi, Suudi Arabistan'da "bazı kırmızı bayraklar" bekliyor

Cidde Cadde Pisti, herkes için büyük bir bilinmeyen çünkü burada daha önce hiç yarış düzenlenmedi ve pistin yapısı oldukça farklı görünüyor.

Perşembe günü konuşan Antonio Giovinazzi şöyle dedi: "Şu ana kadar simülatörde birkaç tur attım ve oldukça hızlı bir pist görünüyordu. Çok hızlı bir cadde pisti ve neler olacağını göreceğiz. Yeni bir pist ve cadde pisti olduğu için ne kadar yol tutuş olduğunu görmek gerekiyor. Bunu da ilk seansta göreceğiz. Güvenlik aracının attığı birkaç tura baktım ve biraz toz var gibi duruyor. Yine de yarın göreceğiz. Elbette yeni bir piste ve özelikle de yeni bir cadde pistine gelmek güzel olacak."

"İlk sektörde birbiri ardına gelen çok fazla yüksek hızlı viraj var ve tek yavaş bölüm 1. ve 2. viraj, belki son viraj da olabilir. Fakat genel anlamda çok hızlı bir cadde pisti olacak. Bakü'ye benzer diyemem, orada çok daha fazla 90 derecelik viraj var. Burada ikinci sektörden sonra, son sektör tam gaz geçilecek. Yani göreceğiz. İlk turu atmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Performansa gelirsek, şu ana kadar hız açısından en zor hafta sonlarından biriydi. Sıralama turlarında iki araçla birden ilk bölümde elendik. Yarışta Williams'tan biraz daha iyiydik ve daha güçlüydük. Fakat Katar zordu."

"Kimi ile harika turlar attık, pozisyon kazandık fakat Sebastian hız olarak bizden daha hızlıydı, Ricciardo da aynı şekilde daha iyiydi, bu yüzden orada alabileceğimiz en iyi sonuçları aldık. Neden hız olarak geride kaldık bilmiyorum çünkü o yarıştan önce çok daha hızlıydık. Austin ve Meksika'da hızlıyken neden Katar'da aniden aynı hıza sahip olmadığımızı bilmiyorum. Yani göreceğiz."

"Şimdi yeni bir pistteyiz ve bazı fırsatlar sunabilir. Eğer yarışta bir şeyler olursa lehimize olabilir. Kesinlikle büyük bir kaza veya böyle bir şey istemiyoruz ama eminim kırmızı bayraklar olacak çünkü bu yeni bir pist, bir cadde pisti. Fakat önce araçta iyi durumda olmak, araçta iyi hissetmek ve sonra iyi bir sıralama turları geçirmek istiyoruz. Sonra yarışta neler olacağını göreceğiz. Elimizde çok yeri yok, aşınma nasıl olacak bilmiyoruz. Bu bir bakıma iyi."

"Artık son iki yarışıma katılıyorum ancak bu normal bir yarış gibi geliyor. Elbette takımla son yarışım olacak ama profesyonelce davranacağımı hep söyledim, maksimumu vermeye devam edeceğim. Bu sezon şimdiye kadar hak ettiğimizi elde edemediğimizi düşünüyorum. Eğer son iki yarışta daha fazla puan alırsak benim için harika olacak, takım için de harika olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.