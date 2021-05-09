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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Vettel: "Yarışta yükselmeye çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, cumartesi günü temiz bir tur çıkarmakta zorlandığını söylerken, yarışta kaybettikleri pozisyonları telafi etmeyi umuyor.

Vettel: "Yarışta yükselmeye çalışacağız"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, takımla katıldığı dördüncü sıralama turlarını 13. sırada tamamladı ve son bölüme kalmayı 0.113 saniye ile kaçırdı.

Vettel, Portekiz'de takım arkadaşı Lance Stroll'ü geçmeyi başarmıştı, ancak İspanya GP'de önde olan taraf Kanadalı pilot oldu.

Vettel seansı şöyle yorumladı: "Elbette son turumun biraz daha iyi olmasını isterdim fakat mücadele çok yakındı ve son bölüme kalmayı çok az bir farkla kaçırdım."

"İkinci bölümdeki son turum tamamen temiz değil, hissiyat çok iyi değildi ve grid çok yakın olduğu zaman tüm bu küçük şeyler oldukça fark yaratabiliyor."

"Sanırım üçüncü bölüme kalma şansımız vardı fakat kendimizi orta grubun yanlış tarafında bulduk. Pek çok takım benzer bir tempoya sahip olduğu için kolay bir yarış olmayacak. Yine de mücadelede olacağız, çok zorlayacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Uzun bir yarışta neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Eğer lastiklere iyi şekilde bakabilir ve yarış hızımızı kullanabilirsek bazı puanlar için mücadele edebiliriz." 

Vettel, yarış hedefi sorulduğunda, "Tüm orta grup birbirine çok yakın. Hem Lance hem de ben son bölüme kalmaya yakındık. Yarışta yine yakın olacak. Yarın kartlar yeniden dağıtılsa da zor bir yarış olacak."

"Burada sıralama pozisyonu çok önemli ve bugün biraz daha yukarılarda olabilirdik. Fakat yarın için neler yapabileceğimizi göreceğiz." cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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İspanya GP öncesi: Yarış gridi

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Alonso: "Alpine'in gelişimi 'gerçek olamayacak kadar' iyi"
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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