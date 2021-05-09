İspanya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Barselona'daki sıralama turlarında 21.724 ile ilk sektörün en hızlı zamanını yaparken, ikinci sektörde 28.543 yapan Lewis Hamilton en hızlı isimdi. Son sektörde ise 26.295 yapan Max Verstappen zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Lewis Hamilton 21.788 (4) 28.543 (1) 26.400 (2) Max Verstappen 21.759 (3) 28.723 (3) 26.295 (1) Valtteri Bottas 21.757 (2) 28.612 (2) 26.429 (3) Charles Leclerc 21.880 (11) 28.822 (4) 26.580 (4) Esteban Ocon 21.856 (9) 29.076 (10) 26.632 (6) Carlos Sainz Jnr 21.910 (14) 28.908 (5) 26.628 (5) Daniel Ricciardo 21.724 (1) 29.067 (9) 26.782 (8) Sergio Perez 21.883 (13) 28.976 (6) 26.695 (7) Lando Norris 21.806 (6) 29.021 (8) 26.845 (10) Fernando Alonso 21.875 (10) 29.124 (12) 26.903 (11) Lance Stroll 21.881 (12) 29.081 (11) 26.968 (13) Pierre Gasly 22.037 (17) 29.002 (7) 26.827 (9) Sebastian Vettel 21.800 (5) 29.269 (13) 26.923 (12) Antonio Giovinazzi 21.843 (7) 29.349 (14) 27.164 (16) George Russell 21.913 (15) 29.401 (16) 27.131 (15) Yuki Tsunoda 22.094 (18) 29.369 (15) 27.093 (14) Kimi Raikkonen 21.853 (8) 29.670 (18) 27.394 (19) Mick Schumacher 21.984 (16) 29.604 (17) 27.311 (17) Nicholas Latifi 22.094 (18) 29.759 (19) 27.366 (18) Nikita Mazepin 22.232 (20) 30.036 (20) 27.539 (20

Hız ölçüm noktasında Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı. Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen bu noktada 324.2 km/s hızı gördüler. Bu ikiliyi 0.2 km/s geriden Mick Schumacher takip etti.

Honda sürücüleri ise epey geride kaldılar.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Nikita Mazepin Haas Ferrari 324.2 (201.4) 2 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 324.2 (201.4) -0.0 3 Mick Schumacher Haas Ferrari 324.0 (201.3) -0.2 4 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 323.1 (200.8) -1.1 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 319.9 (198.8) -4.3 6 Esteban Ocon Alpine Renault 318.8 (198.1) -5.4 7 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 318.3 (197.8) -5.9 8 Nicholas Latifi Williams Mercedes 318.1 (197.7) -6.1 9 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 317.9 (197.5) -6.3 10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 317.9 (197.5) -6.3 11 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 317.7 (197.4) -6.5 12 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 317.2 (197.1) -7.0 13 Fernando Alonso Alpine Renault 317.0 (197.0) -7.2 14 George Russell Williams Mercedes 316.6 (196.7) -7.6 15 Lando Norris McLaren Mercedes 316.6 (196.7) -7.6 16 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 315.3 (195.9) -8.9 17 Sergio Perez Red Bull Honda 314.5 (195.4) -9.7 18 Max Verstappen Red Bull Honda 313.0 (194.5) -11.2 19 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 312.5 (194.2) -11.7 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 310.6 (193.0) -13.6

İlk bölümün en hızlı ismi 291.8 km/s ile Antonio Giovinazzi olurken, ikinci bölümde Max Verstappen ve Daniel Ricciardo 307.3 km/s hıza çıktılar. Son kısımda ise 299 km/s hızla Lando Norris zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü km/s Sürücü km/s Sürücü km/s 1 A. Giovinazzi 291.8 M. Verstappen 307.3 L. Norris 299.0 2 L. Hamilton 289.8 D. Ricciardo 307.3 D. Ricciardo 288.1 3 L. Norris 289.7 P. Gasly 306.1 E. Ocon 287.0 4 S. Perez 289.6 S. Perez 306.0 L. Stroll 286.9 5 K. Raikkonen 289.6 L. Hamilton 305.8 S. Vettel 286.9 6 S. Vettel 289.3 V. Bottas 304.9 K. Raikkonen 286.9 7 M. Schumacher 289.3 Y. Tsunoda 304.8 A. Giovinazzi 286.8 8 N. Mazepin 289.0 M. Schumacher 304.8 V. Bottas 286.7 9 M. Verstappen 288.9 L. Norris 304.6 M. Schumacher 286.1 10 Y. Tsunoda 288.5 E. Ocon 304.5 N. Mazepin 286.0 11 C. Leclerc 288.0 F. Alonso 304.1 M. Verstappen 285.8 12 C. Sainz 288.0 N. Latifi 303.5 L. Hamilton 285.4 13 V. Bottas 287.7 L. Stroll 303.4 G. Russell 285.2 14 D. Ricciardo 287.7 C. Sainz 303.3 F. Alonso 285.1 15 P. Gasly 287.7 C. Leclerc 303.2 C. Leclerc 285.0 16 G. Russell 287.6 S. Vettel 302.9 S. Perez 284.6 17 L. Stroll 286.8 A. Giovinazzi 302.8 P. Gasly 284.1 18 N. Latifi 286.7 G. Russell 301.3 N. Latifi 283.9 19 E. Ocon 286.6 N. Mazepin 300.1 C. Sainz 283.6 20 F. Alonso 285.0 K. Raikkonen 298.5 Y. Tsunoda 283.3