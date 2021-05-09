İspanya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, İspanya GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Barselona'daki sıralama turlarında 21.724 ile ilk sektörün en hızlı zamanını yaparken, ikinci sektörde 28.543 yapan Lewis Hamilton en hızlı isimdi. Son sektörde ise 26.295 yapan Max Verstappen zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Lewis Hamilton
|21.788 (4)
|28.543 (1)
|26.400 (2)
|Max Verstappen
|21.759 (3)
|28.723 (3)
|26.295 (1)
|Valtteri Bottas
|21.757 (2)
|28.612 (2)
|26.429 (3)
|Charles Leclerc
|21.880 (11)
|28.822 (4)
|26.580 (4)
|Esteban Ocon
|21.856 (9)
|29.076 (10)
|26.632 (6)
|Carlos Sainz Jnr
|21.910 (14)
|28.908 (5)
|26.628 (5)
|Daniel Ricciardo
|21.724 (1)
|29.067 (9)
|26.782 (8)
|Sergio Perez
|21.883 (13)
|28.976 (6)
|26.695 (7)
|Lando Norris
|21.806 (6)
|29.021 (8)
|26.845 (10)
|Fernando Alonso
|21.875 (10)
|29.124 (12)
|26.903 (11)
|Lance Stroll
|21.881 (12)
|29.081 (11)
|26.968 (13)
|Pierre Gasly
|22.037 (17)
|29.002 (7)
|26.827 (9)
|Sebastian Vettel
|21.800 (5)
|29.269 (13)
|26.923 (12)
|Antonio Giovinazzi
|21.843 (7)
|29.349 (14)
|27.164 (16)
|George Russell
|21.913 (15)
|29.401 (16)
|27.131 (15)
|Yuki Tsunoda
|22.094 (18)
|29.369 (15)
|27.093 (14)
|Kimi Raikkonen
|21.853 (8)
|29.670 (18)
|27.394 (19)
|Mick Schumacher
|21.984 (16)
|29.604 (17)
|27.311 (17)
|Nicholas Latifi
|22.094 (18)
|29.759 (19)
|27.366 (18)
|Nikita Mazepin
|22.232 (20)
|30.036 (20)
|27.539 (20
Hız ölçüm noktasında Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı. Nikita Mazepin ve Kimi Raikkonen bu noktada 324.2 km/s hızı gördüler. Bu ikiliyi 0.2 km/s geriden Mick Schumacher takip etti.
Honda sürücüleri ise epey geride kaldılar.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|324.2 (201.4)
|2
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|324.2 (201.4)
|-0.0
|3
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|324.0 (201.3)
|-0.2
|4
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|323.1 (200.8)
|-1.1
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|319.9 (198.8)
|-4.3
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|318.8 (198.1)
|-5.4
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|318.3 (197.8)
|-5.9
|8
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|318.1 (197.7)
|-6.1
|9
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|317.9 (197.5)
|-6.3
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|317.9 (197.5)
|-6.3
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|317.7 (197.4)
|-6.5
|12
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|317.2 (197.1)
|-7.0
|13
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|317.0 (197.0)
|-7.2
|14
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|316.6 (196.7)
|-7.6
|15
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|316.6 (196.7)
|-7.6
|16
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|315.3 (195.9)
|-8.9
|17
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|314.5 (195.4)
|-9.7
|18
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|313.0 (194.5)
|-11.2
|19
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|312.5 (194.2)
|-11.7
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|310.6 (193.0)
|-13.6
İlk bölümün en hızlı ismi 291.8 km/s ile Antonio Giovinazzi olurken, ikinci bölümde Max Verstappen ve Daniel Ricciardo 307.3 km/s hıza çıktılar. Son kısımda ise 299 km/s hızla Lando Norris zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|km/s
|Sürücü
|km/s
|Sürücü
|km/s
|1
|A. Giovinazzi
|291.8
|M. Verstappen
|307.3
|L. Norris
|299.0
|2
|L. Hamilton
|289.8
|D. Ricciardo
|307.3
|D. Ricciardo
|288.1
|3
|L. Norris
|289.7
|P. Gasly
|306.1
|E. Ocon
|287.0
|4
|S. Perez
|289.6
|S. Perez
|306.0
|L. Stroll
|286.9
|5
|K. Raikkonen
|289.6
|L. Hamilton
|305.8
|S. Vettel
|286.9
|6
|S. Vettel
|289.3
|V. Bottas
|304.9
|K. Raikkonen
|286.9
|7
|M. Schumacher
|289.3
|Y. Tsunoda
|304.8
|A. Giovinazzi
|286.8
|8
|N. Mazepin
|289.0
|M. Schumacher
|304.8
|V. Bottas
|286.7
|9
|M. Verstappen
|288.9
|L. Norris
|304.6
|M. Schumacher
|286.1
|10
|Y. Tsunoda
|288.5
|E. Ocon
|304.5
|N. Mazepin
|286.0
|11
|C. Leclerc
|288.0
|F. Alonso
|304.1
|M. Verstappen
|285.8
|12
|C. Sainz
|288.0
|N. Latifi
|303.5
|L. Hamilton
|285.4
|13
|V. Bottas
|287.7
|L. Stroll
|303.4
|G. Russell
|285.2
|14
|D. Ricciardo
|287.7
|C. Sainz
|303.3
|F. Alonso
|285.1
|15
|P. Gasly
|287.7
|C. Leclerc
|303.2
|C. Leclerc
|285.0
|16
|G. Russell
|287.6
|S. Vettel
|302.9
|S. Perez
|284.6
|17
|L. Stroll
|286.8
|A. Giovinazzi
|302.8
|P. Gasly
|284.1
|18
|N. Latifi
|286.7
|G. Russell
|301.3
|N. Latifi
|283.9
|19
|E. Ocon
|286.6
|N. Mazepin
|300.1
|C. Sainz
|283.6
|20
|F. Alonso
|285.0
|K. Raikkonen
|298.5
|Y. Tsunoda
|283.3
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Editör
|Kemal Şengül