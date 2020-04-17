Vettel, sözleşme kararını ilk yarıştan önce vermeyi bekliyor

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sonrasında İtalyan ekipte kalmak için yeni kontrat görüşmeleri yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin Vettel'e tek yıllık bir kontrat önerdiği iddia edilmişti. Söylentilere göre Vettel'in maaşı önemli oranda azalacak.

Dün Motorsport.com'un da içinde bulunduğu çeşitli basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, yeni anlaşmayı ilk yarıştan önce imzalayabileceklerini belirtti.

"Her şeyden önce ana öncelik, Avustralya'dan sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamaktı. İtalya, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisiydi. Bu nedenle öncelik, Ferrari çalışanlarının sağlığıydı. Ulusal anlamda odak noktası da buydu. Bu yüzden sanırım önümüzdeki birkaç hafta içerisinde biraz daha fazla vaktimiz olacak."

"Tabi ki bu, hepimizin beklediği şeye yani ilk yarışın ne zaman olacağına bağlı. Bu yüzden herkes için en önemli şeylerden birisi, sporda olsanız da olmasanız da sabırlı olmak. Yani dediğim gibi, ilk yarıştan önce sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, ilk yarışın ne zaman yapılacağına bağlı olacak."

"Şu noktada ilk yarıştan önce karar verme şansımız var. Çünkü şu anda Haziran ve hatta Temmuz ayından önce yarış olmayacak gibi duruyor. Yani evet. Şimdilik sadece beklemeyiz."

"Ama söylediğim gibi temel öncelik mevcut durumla doğru şekilde baş ettiğimizden emin olmaktı ve bu nedenle her şey beklemeye alındı. Bunun muhtemelen her yerde aynı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gerçek bir süre zarfı olduğunu sanmıyorum. Söylediğim gibi; anlaşmanın lk yarıştan önce olup olmayacağı, yarışın ne zaman yapılacağına bağlı olacak."

"Anlaşma ne olursa olsun, bu konuda hem takım hem de ben rahat olacağız diye düşünüyorum. Süre açısından bakarsak, geçmişte yaptığım sözleşmeler hep üç yıllık oldu. F1'deki en deneyimli sürücülerden birisi olduğumu biliyorum. Ama en yaşlısı değilim, bu konuda yaşla ilgili bir sınır olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda dediğim gibi rahat hissettiğimiz şeye karar vereceğiz."

Ferrari'de kalmak istediğine mi karar verdiği sorusuna Vettel, "Evet. Son konuştuğumuzda bunu netleştirdim. En son ne zaman konuştuğumuzu tam olarak bilmiyorum. Sanırım lansman veya Avustralya'daydı." dedi.