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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari söylentilerine rağmen McLaren'da mutlu

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Sainz, Ferrari söylentilerine rağmen McLaren'da mutlu
Ekleyen:
, Editör
17 Nis 2020 12:45

McLaren pilotu Carlos Sainz, son haftalarda adının Ferrari ile anılmasından memnun olduğunu söyledi ancak McLaren'da yarışmaktan memnun olduğunu da ekledi.

Carlos Sainz, 2018'in sonunda McLaren'a katıldı ve geçen yıl gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor ve koltuğu için ana adaylardan birisi de Sainz.

İspanyol sürücü, bu söylentilerin farkında olduğunu ancak McLaren'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Sainz, "Sektörünüzdeki insanlar, yaptığınız işi fark ettiğinde ve yaptığınız işe değer verdiğinde, kendinizi iyi hissedersiniz."

"Bu yıl sözleşmeleri sona eren pek çok pilot var ve söylentiler her zaman orada olacak. Sanırım herkes McLaren'da ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Projeye ve arkasındaki insanlara çok güveniyorum."

"Geçen yaz sözleşme imzaladığımda, önümde büyük bir zorluk olduğunu biliyordum."

"McLaren en iyi zamanlarından çok uzaktı. Bu yüzden takımı yönetmek ve iyi bir araç geliştirmek için elimden geleni yapmam gerekiyordu."

"Takımla beraber bu zorluğun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. 2019'da önemli bir adım atmayı başardık."

"Sezon başında yeni sözleşme için konuşmalar olduğunu söyledim. Ama şu an her şey durmuş vaziyette ve durumun ilerlediğini görmek zaman alacak."

"Ferrari söylentileri hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü McLaren'a odaklandım." dedi.

McLaren gelecek yıl Mercedes motoruna geçecek ve Renault motoru için tasarlanan bir şasiye, Mercedes motorunu uyarlamak zorunda kalacak.

Bunun ne kadar zarar vereceği sorusuna Sainz, "Bunun tam tersi olacağını düşünmek istiyorum. Mercedes motoru daha rekabetçiyse, o zaman kesinlikle olumlu olacak."

"Şasi bu yıl ve gelecek yıl dondurulacaksa, FIA'nın yeni güç ünitesini şasiye uyarlama konusunda belli sınırlar içinde değişiklik yapılma imkanı verilmesini anlayabiliyorum. Açıkçası bu, biraz daha fazla yatırım yapılması anlamına geliyor, ama zaten planlanan bir şeydi. Performansı geliştirmemize yardımcı olursa, iyi yönde harcanan bir para olacak." yanıtını verdi.

Sainz, 2021 kurallarının ertelenmesi hakkında ise, "McLaren, düzenlemelerin değişmesini isteyen takımlardan biriydi çünkü takımla beraber bunu bir fırsat olarak görüyorduk. 2021'de böyle bir değişiklik olmayacağı için biraz sinirliyim. Ama sorgulanmayacak kadar mantıklı ve doğru bir karar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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